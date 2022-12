Examen du Microsoft Surface Laptop 5

En un coup d’œil Note d’expert Avantages Performances décentes

Installation simple de Windows sans bloatware

Grand clavier Les inconvénients Conception datée avec cadre d’affichage épais

Coûteux pour mettre à niveau la RAM et le stockage

Pas d’option AMD Notre avis Si vous vous en tenez à des spécifications simples, le Surface Laptop 5 est une option décente pour un ordinateur portable Windows 11, mais la combinaison d’une conception datée et de mises à niveau coûteuses signifie que toute personne ayant des besoins plus exigeants ferait mieux de chercher ailleurs.

Prix ​​lors de l’examen

À partir de 999 $

Le Surface Laptop 3 était un excellent matériel – si bon en fait que Microsoft a changé le moins possible dans son successeur, et n’a pas beaucoup changé pour le Surface Laptop 5.

Cela signifie que le cinquième modèle ne plaira pas beaucoup en tant qu’option de mise à niveau, mais si vous utilisez un ordinateur portable Microsoft plus ancien – ou une autre marque entièrement – alors il y a encore beaucoup à aimer, tant que vous pouvez pardonner ce qui devient un peu de une conception datée et ne vous souciez pas de la décision d’abandonner AMD et de vous lancer sur Intel.

Concevoir et construire

Même design que les deux dernières générations

Lunette épaisse autour de l’écran

Deux options de taille : 13,5 pouces ou 15 pouces

Le Surface Laptop 5 est un matériel assez élégant, avec la mise en garde que nous avons déjà tout vu et qu’il commence à devenir démodé.

Microsoft a choisi de ne pas mettre à jour le design qu’il a utilisé ces dernières années, nous obtenons donc le même extérieur métallique simple avec un logo Windows réfléchissant et un intérieur clairsemé avec un clavier et un trackpad spacieux.

Dominik Tomaszewski / Fonderie

Il a l’air assez net et, pour être honnête, il ne montre son âge que dans un domaine : l’écran. L’affichage lui-même n’est pas le problème – j’y reviendrai dans une minute – mais il y a tellement de un espace noir vierge autour de lui, dans une lunette épaisse que d’autres fabricants ont depuis longtemps supprimée.

À son tour, cela signifie que l’ordinateur portable dans son ensemble est plus grand qu’il n’en a vraiment besoin pour la taille de l’écran, ce qui vous donne plus de poids et de poids à trimballer avec vous.

Ce problème est certainement pire sur le modèle plus grand de 15 pouces que j’ai examiné, qui est carrément lourd à plus de 1,5 kg – chaque fois que je soulève mon sac à dos, je me souviens que cette chose est là – et je m’attends à ce que la version plus petite de 13,5 pouces soit un un peu plus indulgent.

Dominik Tomaszewski / Fonderie

Cela aide que les ports soient les mêmes entre les deux tailles au moins. Dans les deux cas, vous obtenez un seul port USB-A 3.1 pleine taille, un port USB-C 4.0 et Thunderbolt 4, une prise casque 3,5 mm et le port Surface Connect peu apprécié pour le chargement. Vous apprécierez cela si vous avez des accessoires Surface plus anciens, mais sinon, cela ressemble à un gaspillage croissant étant donné que le port USB-C peut également être utilisé pour le chargement.

L’autre raison de préférer le modèle plus petit pourrait être la gamme de couleurs. Alors que le plus grand ordinateur portable n’est disponible qu’en noir ou en platine, si vous êtes petit, vous pouvez également l’obtenir en vert sauge ou en grès bruni. Et si vous êtes un fan des doublures en tissu alcantara façon suède de Microsoft, notez que cela ne se trouve que sur la version plus petite dans la couleur planium.

Écran et haut-parleurs

Affichage du format d’image 3:2 axé sur le travail

Écran tactile LCD “PixelSense”

Haut-parleurs compatibles Dolby Atmos décents

Microsoft n’a pas encore fait le saut vers OLED dans ses ordinateurs portables, et équipe toujours le Surface Laptop 5 d’écrans LCD, en utilisant des panneaux qu’il appelle « PixelSense ». Contrairement aux rumeurs avant le lancement, il s’en tient également au taux de rafraîchissement standard de 60 Hz, plutôt que d’adopter un panneau plus réactif.

Il y a peu de différence entre les écrans sur les deux tailles ici autre que la résolution : 2256 x 1504 dans le plus petit modèle et 2496 x 1664 dans le plus grand — avec une densité de pixels correspondante de 201ppi dans les deux cas.

Dominik Tomaszewski / Fonderie

Quoi qu’il en soit, il utilise le format d’image 3: 2 de plus en plus populaire, vous offrant un écran plus grand et plus carré, mieux adapté à la productivité. Vous obtiendrez un peu d’espace supplémentaire sur l’écran pour les documents et les e-mails, avec le compromis que vous devrez probablement accepter avec une boîte aux lettres noire chaque fois que vous lancez un film sur Netflix.

La qualité réelle de l’écran impressionne surtout. Vous n’apprécierez pas les noirs profonds et la plage dynamique plus large d’un panneau OLED, mais il est suffisamment lumineux pour s’adapter à une gamme de conditions d’éclairage, avec des couleurs éclatantes et de nombreux détails proposés. C’est aussi un écran tactile, vous offrant une autre option pour naviguer dans Windows, et il prend en charge le stylet Surface Pen, bien qu’il soit vendu séparément.

En ce qui concerne l’audio, en plus de la prise casque 3,5 mm (qui n’est plus garantie sur un ordinateur portable moderne), vous obtiendrez une paire de haut-parleurs intégrés. Celles-ci sont montantes – ce qui est bien – mais tirent à travers le clavier – ce qui l’est moins.

La qualité est correcte, avec beaucoup de clarté, mais un manque évident de basses, même selon les normes des ordinateurs portables. La prise en charge de Dolby Atmos devrait aider à regarder des films ou à jouer à des jeux en particulier, mais à ce niveau de qualité, cela ne fera pas beaucoup de différence.

Clavier, pavé tactile et webcam

Clavier confortable

Pavé tactile spacieux

Webcam 720p moyenne

Le grand clavier du Surface Laptop est généralement impressionnant. Un espacement des touches confortable, une course décente et trois paramètres de rétroéclairage se résument pour produire une expérience de frappe confortable qui n’est pas la meilleure dans un ordinateur portable Windows – Dell et Huawei y ouvrent la voie – mais n’est pas trop loin derrière.

Dominik Tomaszewski / Fonderie

J’ai une mise en garde à cela. J’utilise le Surface Laptop 5 depuis environ un mois pour cet examen, et aujourd’hui même, alors que je l’écris, il a développé un défaut inhabituel : une barre d’espace qui grince. C’est un son sporadique mais irritant qui ne s’est glissé qu’aujourd’hui mais qui me tape déjà sur les nerfs – et me fait douter de la longévité ultime des touches.

Sous le clavier, vous trouverez le pavé tactile en verre spacieux. L’utilisation de verre au lieu de plastique donne un tampon plus lisse avec moins de frottement et de traînée. Il n’y a pas de prise en charge du retour haptique que de nombreux ordinateurs portables haut de gamme offrent maintenant, mais sinon, il n’y a pas grand-chose à redire ici.

Ensuite, il y a la webcam. C’est l’un des éléments qui attend une mise à niveau, car la résolution 720p et la qualité granuleuse ne le coupent plus tout à fait. Avec les deux microphones, cela sert pour les appels vidéo de base, mais cela ne vous fera certainement pas paraître à votre meilleur.

Dominik Tomaszewski / Fonderie

Il prend cependant en charge la reconnaissance faciale Windows Hello pour se connecter au PC, ce qui fonctionne plutôt bien. C’est votre seule option biométrique, car il n’y a pas de scanner d’empreintes digitales.

Spécifications et performances

12 e Processeurs Intel de dernière génération

Processeurs Intel de dernière génération Aucune option Intel

Beaucoup de RAM et de stockage

Alors que le Surface Laptop 4 de l’année dernière offrait aux acheteurs le choix entre des processeurs Intel ou AMD, Microsoft a fait le choix pour vous cette fois-ci : c’est Intel ou bust.

Au moins Microsoft utilise la dernière version 12ePuces Intel de dernière génération – les 13 premièreseLes modèles d’ordinateurs portables de génération ne sont pas encore arrivés, bien que vous soyez limité aux versions de la série U à faible consommation. Si vous optez pour le modèle 13,5 pouces, vous aurez toujours le choix entre le i5-1235U et le plus puissant i7-1255U, bien que l’ordinateur portable 15 pouces ne soit livré qu’avec la puce i7.

Le processeur est livré avec jusqu’à 16 Go de RAM sur la plus petite machine et jusqu’à 32 Go pour la plus grande, avec une répartition similaire allant jusqu’à 512 Go de stockage pour le petit ordinateur portable et un maximum de 1 To pour le 15 pouces.

Dans les benchmarks, le Laptop 5 fait essentiellement ce à quoi vous vous attendez : ce n’est pas la machine la plus puissante du marché, mais il est comparable à la plupart des rivaux phares au prix similaire. Certains font un peu mieux, d’autres un peu moins bien, mais ils sont tous dans le même état d’esprit.

L’essentiel est que les performances sont solides, conformes à ce que vous attendez d’un ordinateur portable de productivité à ce prix. Avec des puces à faible puissance et aucune option GPU discrète, cela ne conviendra pas vraiment aux joueurs ou aux utilisateurs créatifs, mais il reste encore beaucoup de puissance pour Photoshop, le montage vidéo de base et les feuilles de calcul à gogo.

Autonomie et charge de la batterie

Autonomie bonne mais pas exceptionnelle

Chargement avec Surface Connect ou USB-C

La dernière fois, il y avait un avantage évident à choisir une puce AMD dans le Surface Laptop 4 : une meilleure autonomie de la batterie.

En l’absence d’option AMD cette année, cet avantage vous est refusé, bien que la bonne nouvelle soit que le silicium Intel de cette année s’est amélioré en matière d’efficacité énergétique.

Mon modèle 15 pouces alimenté par i7 dure à peu près une journée complète de travail, y compris la navigation sur le Web, l’écriture, la retouche photo légère et un peu trop de chat Slack. En se basant à nouveau sur les critères de référence, il se situe au milieu du peloton pour des appareils de taille similaire.

Dominik Tomaszewski / Fonderie

Pourtant, ce n’est pas une journée complète confortable, et je voudrais certainement avoir un chargeur avec moi si j’étais en déplacement, car il y a encore une touche d’anxiété de la batterie lorsque vous essayez de l’étendre à un quart de travail complet.

La bonne nouvelle est que vous pouvez charger l’ordinateur portable soit avec le chargeur Surface Connect fourni, soit avec n’importe quel chargeur USB-C suffisamment puissant. Cela signifie que votre chargeur de téléphone pourrait bien faire le travail, vous évitant de transporter un autre câble et un autre bloc d’alimentation, et vous libérant de la prise Surface Connect frustrante et fastidieuse.

Avec 37 % de charge restaurée en une demi-heure, c’est loin d’être la charge d’ordinateur portable la plus rapide, mais c’est finalement assez typique.

Logiciel

Il y a étonnamment peu de choses à dire sur le côté logiciel du Surface Laptop 5, qui est livré avec Windows 11.

Bien qu’il s’agisse du matériel phare de Microsoft, il n’offre pas à l’ordinateur portable des fonctionnalités personnalisées ou des astuces supplémentaires comme Google le fait avec ses téléphones Pixel, mais fait confiance à cela pour servir de vitrine à l’expérience Windows standard.

Dominik Tomaszewski / Fonderie

Vous n’obtenez même pas de logiciels gratuits supplémentaires au-delà des essais gratuits standard d’un mois de Microsoft 365 et du Xbox Game Pass. Le revers de la médaille bienvenu est que, contrairement à certains rivaux de Windows, vous n’aurez pas à supporter des tonnes d’applications préinstallées et de bloatware – c’est Windows à son meilleur.

Prix ​​& disponibilité

Le Surface Laptop 5 commence à partir de 999 $ / 999 £ pour le modèle 13,5 pouces avec un processeur i5, tandis que la plus grande version 15 pouces commence à partir de 1 299 $ / 1 299 £.

Ce sont des prix de départ assez sympathiques, mais ils grimpent rapidement. Allez complètement chargé et vous paierez 2 399 $ / 2 399 £ pour le 15 pouces avec un i7, 32 Go de RAM et 1 To de stockage.

Si vos besoins en performances sont simples, vous constaterez que l’ordinateur portable 5 n’offre pas une mauvaise valeur par rapport à des rivaux comme le Dell XPS 13 ou n’importe quel MacBook d’Apple, mais à des spécifications plus élevées, la valeur diminue. Si vous avez besoin de puissance, recherchez une alternative avec des puces de série H plus puissantes ou même une option GPU discrète.

Verdict

Microsoft l’a sans doute appelé avec le Surface Laptop 5 cette année – tout ce qu’il a vraiment fait est d’ajouter les dernières puces Intel et Thunderbolt 4 et de l’appeler un jour – mais heureusement, le point de départ était assez bon pour s’en tirer.

Certains éléments sont indéniablement datés, tels que l’épais cadre noir autour de l’écran et la webcam 720p de base, mais avec de bonnes performances et un design autrement élégant, l’ordinateur portable résiste toujours bien.

Une bonne répartition des ports aide, et bien que je ne sois pas fan de la prise délicate Surface Connect, son apparence plaira aux propriétaires de Surface existants avec des accessoires auxquels ils s’accrochent.

L’année prochaine, Microsoft devra apporter de réels changements, mais dans cette itération, le Surface Laptop 5 peut durer un an de plus en tant qu’option attrayante.

