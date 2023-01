Examen du Mavix M7: élégant et favorable

En un coup d’œil Note d’expert Avantages Conception unique et élégante

Impressionnant de confort et de soutien

Soutien lombaire dynamique Les inconvénients Le réglage de la hauteur du dossier est capricieux

Les accoudoirs ont tendance à être déplacés

Très cher Notre avis Le Mavix M7 est une chaise de jeu unique sur un marché plein de sièges baquets génériques, avec un design incurvé, une maille respirante et toute une série d’ajustements — c’est juste très cher, et il y a quelques soucis qui pourraient en rebuter certains.

Bien qu’il existe de nombreuses marques de chaises de jeu établies en 2023, il y a encore de la place pour des perturbations – et c’est là que la nouvelle marque de chaises de jeu Mavix entre en jeu. Sa première gamme de produits, la série M, est une version complètement différente de la chaise de jeu traditionnelle avec un design beaucoup plus élégant et sobre qui ne compromet ni le confort ni la personnalisation.

Le hic ? C’est également l’une des chaises de jeu les plus haut de gamme du marché, ce qui en fait une recommandation plus difficile qu’elle ne devrait l’être. Laissez-moi expliquer.

Concevoir et construire

Conception unique et élégante

Tissu en maille respirant

Idéal pour les joueurs et les employés de bureau

La chaise de jeu M7 de Mavix est une chaise de jeu luxueuse et haut de gamme qui diffère de pratiquement toutes les autres chaises de jeu sur le marché. Il abandonne la conception standard du siège baquet pour un design moderne obtenu grâce à l’utilisation de courbes, avec un dossier et un support lombaire qui s’ajustent pour suivre les contours de la colonne vertébrale et un siège arqué pour plus de confort.

L’appui-tête, bien qu’il ne soit pas rembourré, s’étend vers l’extérieur pour fournir un soutien suffisant pour le cou et la tête. Il est attaché à la chaise plutôt que d’utiliser un matériau élastique qui s’étire avec le temps, et il est assez rigide pour s’assurer qu’il ne se déplace pas une fois que vous posez votre cou dessus.

Lewis Peintre / Fondeur

La chaise elle-même arbore une finition en matériau maillé à la place de la combinaison populaire de mousse à mémoire de forme et de similicuir, ce qui améliore considérablement la circulation de l’air et vous aide à rester au frais pendant les longues sessions de jeu ou de travail. En tant que personne qui a utilisé une chaise de jeu en similicuir pendant les chauds mois d’été, c’est quelque chose que j’apprécie vraiment.

Et contrairement à la plupart des chaises de jeu avec des designs bruyants et criards et des couleurs vives, le M7 a une apparence subtile et discrète qui lui permet de se fondre parfaitement dans n’importe quel décor de maison ou de bureau, quelle que soit la combinaison de couleurs que vous choisissez. Il est disponible en noir et blanc, tout noir et un combo noir et rouge si vous voulez un flash de couleur sur votre chaise.

Ceux qui recherchent une chaise de jeu lumineuse et vibrante devraient considérer le Secretlab Titan Evo et sa variété de skins.

En plus de son design élégant, le M7 est également doté d’une gamme de fonctionnalités réglables pour assurer un ajustement confortable et personnalisé. Quatre barres sous le siège contrôlent la hauteur, l’inclinaison, la profondeur du siège et l’inclinaison du dossier, tandis qu’un bouton de tension vous permet d’augmenter ou de diminuer la résistance lors de l’inclinaison. J’aborderai plus en détail les capacités de réglage dans une minute.

Lewis Peintre / Fondeur

Dans l’ensemble, la chaise de jeu M7 de Mavix est une chaise de jeu haut de gamme qui allie style, confort et fonctionnalité dans un nouveau facteur de forme rafraîchissant. Son design unique et sa large gamme de fonctionnalités réglables en font un choix exceptionnel pour les joueurs et les employés de bureau.

Fonctionnalités & réglage

Une multitude de réglages pour s’adapter à votre morphologie

Le réglage de la hauteur du dossier peut être délicat

Les accoudoirs par défaut semblent un peu bon marché

Les modules complémentaires peuvent encore étendre l’expérience premium

En ce qui concerne le Mavix M7, tout est une question de réglage. En fait, presque tous les aspects de la chaise peuvent être ajustés, y compris l’appui-tête, les accoudoirs, la profondeur du siège, l’inclinaison de la chaise, la tension d’inclinaison, le soutien lombaire et la hauteur du dossier. Ceux-ci sont principalement contrôlés par quatre bâtons situés sous la base du siège, à l’exception de la hauteur du dossier – celle-là est un peu capricieuse.

Lewis Peintre / Fondeur

Bien que ce soit un bonus que la hauteur du dossier soit réglable, en particulier pour quelqu’un avec un torse plus long que la moyenne comme moi, cela dépend du fait que vous souleviez le dossier vous-même, avec un bruit de retour cliquable pour vous faire savoir qu’il est verrouillé en place. Vous avez le choix entre quatre hauteurs et une encoche de réinitialisation qui vous permet de ramener la chaise à son réglage le plus bas.

Le problème est qu’il est difficile de régler rapidement la hauteur sans toucher l’encoche de réinitialisation.

Je me suis retrouvé à devoir le faire lentement et à compter chaque cran (le réglage le plus élevé est 4, la réinitialisation est 5) et étant donné que je l’avais réglé sur 4, c’est devenu frustrant – d’autant plus qu’il se réinitialisait si je tirais la chaise en arrière à l’aide du dossier. Un meilleur système de verrouillage améliorerait cette expérience sans fin, et c’est l’une des rares plaintes que j’ai avec le M7.

Outre le dossier, vous disposez également d’accoudoirs qui peuvent se déplacer vers l’avant, l’arrière, la gauche et la droite pour trouver la position idéale pour vos avant-bras lorsque vous travaillez ou jouez. Cependant, contrairement au Secretlab Titan Evo qui vous oblige à appuyer sur un bouton pour régler les accoudoirs, vous pouvez ajuster le positionnement avec un peu de force.

C’est bien pour des ajustements mineurs, mais cela signifie également que les accoudoirs peuvent bouger en cas de choc lorsque vous sortez de la chaise. Ce n’est pas aussi important que le réglage de la hauteur du dossier, mais il convient de le noter lors de la discussion d’un kit aussi haut de gamme.

Vous pouvez opter pour les accoudoirs FS 360 améliorés avec positions de verrouillage, réglage de la hauteur et même rotation à 360 degrés, mais c’est 164,99 $ supplémentaires en plus d’une chaise de jeu déjà haut de gamme.

Lewis Peintre / Fondeur

Bien qu’il ne soit pas livré en standard, vous pouvez vous faire plaisir en obtenant le composant de chauffage, de refroidissement et de massage Mavix Elemax pour un supplément de 129,99 $. La technologie se glisse sur le support lombaire de la chaise et, comme suggéré, elle peut chauffer votre dos dans le froid, refroidir votre dos dans la chaleur et même vous donner un massage à l’aide d’un moteur de vibration à deux niveaux d’intensité et constant ou variable. vibrations.

Ce dernier est une touche agréable les journées de travail chargées, fonctionnant jusqu’à 15 minutes à la fois et alimenté par batterie plutôt que sur secteur pour une expérience sans fil, mais ce n’est en aucun cas une partie cruciale de l’expérience. C’est bien d’avoir si vous pouvez vous le permettre, mais le M7 vous gardera à l’aise sans lui.

Cela étant dit…

Confort

L’une des chaises de jeu les plus confortables du marché

Superbe soutien lombaire

Beaucoup plus respirant qu’une chaise de jeu standard

Le Mavix M7 est sans aucun doute l’une des chaises de jeu les plus confortables sur lesquelles je me sois assis, et c’est certainement la meilleure variété de mailles que j’ai utilisée. Oui, il faudra un peu de manipulation pour ajuster le siège à la bonne position pour votre corps, mais une fois que vous l’aurez fait, vous découvrirez un nouveau niveau de confort et de soutien, en particulier dans la région du bas du dos.

Le soutien lombaire dynamique maintient la pression sur le bas du dos lorsque vous avancez et reculez, en gardant toujours votre posture droite. Alors que d’autres chaises de jeu ont un support lombaire réglable, la capacité du M7 à s’ajuster à la volée est beaucoup plus pratique et confortable.

Lewis Peintre / Fondeur

Le matériau en maille peut prendre un peu de temps pour s’y habituer si, comme moi, vous êtes habitué au rembourrage en mousse à mémoire de forme, mais j’ai trouvé qu’il était plus que suffisant pour supporter mon moi de 6 pieds 2. Le fait qu’il soit beaucoup plus respirant que les chaises de jeu standard est également un avantage considérable, en particulier pendant les mois chauds d’hiver.

Oui, c’est une chaise de jeu extrêmement haut de gamme, mais si vous en avez l’argent, vous ne serez certainement pas déçu par le niveau de confort et de soutien offert par le Mavix M7.

Prix ​​& disponibilité

J’ai fait allusion au fait que le Mavix M7 est une chaise de jeu haut de gamme, mais je ne pense pas que quiconque était tout à fait prêt pour le RRP de 859,99 $ (environ 723 £ au Royaume-Uni) – et cela n’inclut pas les extras premium comme le FS 360 accoudoirs ou le Mavix Elemax, qui poussent le prix à plus de 1000 $.

À ce prix, c’est confortablement l’une des chaises de jeu les plus chères en 2023, bien plus élevée que la populaire Secretlab Titan Evo 2022 à 549 $ / 444 £ que je considérais également comme assez chère pour la plupart des joueurs.

Cela dit, ce ne sera pas pour tout le monde, mais vous en aurez pour votre argent si vous voulez une chaise de jeu qui soit non seulement favorable, mais aussi élégante et respirante. La garantie de 12 ans, la meilleure de l’industrie, fournie avec la chaise devrait également vous offrir une tranquillité d’esprit supplémentaire.

Si vous êtes tenté, vous pouvez commander le Mavix M7 directement auprès de Mavix aux États-Unis, bien que la société expédie la chaise de jeu haut de gamme dans le monde entier moyennant des frais supplémentaires.

Pour voir comment le M7 se compare à la concurrence, jetez un œil à notre sélection des meilleures chaises de jeu.

Verdict

Le Mavix M7 est une version élégante et moderne de la chaise de jeu qui abandonne la conception du siège baquet et la finition en similicuir pour quelque chose de beaucoup plus élégant et de soutien avec de nombreux ajustements pour s’adapter à la forme de votre corps.

C’est certainement l’une des chaises les plus confortables que j’ai utilisées, mais c’est un peu aussi cher pour la plupart des joueurs et des professionnels, en particulier avec tous les modules complémentaires proposés par Mavix.

Si vous avez de l’argent, alors super, vous ne regretterez pas l’achat, mais il y a beaucoup de chaises confortables qui coûtent la moitié du prix du Mavix M7.