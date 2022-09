Examen du matelas Tuft and Needle Mint | Raisons d’acheter/de NE PAS acheter (2022)

La marque Tuft and Needle est surtout connue pour sa capacité d’accueil matelas bed-in-a-box aussi confortables qu’abordables. Le matelas Tuft and Needle Mint est le modèle haut de gamme de son catalogue, conçu pour les personnes qui souhaitent vivre une expérience plus luxueuse. Touffe et Aiguille. Il a un meilleur support de bord, une sensation plus douce et plus de gel infusé de graphite pour une meilleure régulation de la température. Pour plus de détails sur ce lit et tout ce qu’il offre, continuez ci-dessous pour mon examen honnête du matelas Tuft and Needle Mint. De plus, apprenez-en plus sur comment nous testons les matelas au CNET.

Comme Doux pour les dormeurs latéraux et certains dormeurs combinés

Matelas tout mousse abordable

Idéal pour les personnes de moins de 230 livres

Excellente isolation des mouvements N’aime pas Peut ne pas être assez ferme pour les personnes qui dorment sur le dos et sur le ventre

Ne soutient pas les dormeurs de plus de 230 livres

Premières impressions

Tuft and Needle a explosé en partie à cause de ce que je pense être un matelas vraiment confortable et accommodant. Tuft et Needle Mint ressemblent au lit OG, mais il est légèrement plus élevé. Contrairement à la mousse à mémoire de forme, elle ne vous aspire pas dans le matelas et il n’y a pas de résistance lorsque vous changez de position. Cependant, il garde une ambiance de matelas Tuft and Needle en ce sens qu’il est très simple et n’a pas l’air particulièrement costaud et moelleux (comme le Clin d’oeilLit ou Matelas Saatva). C’est aussi beaucoup moins cher que ces modèles, donc je vois vraiment l’attrait. C’est un matelas en mousse confortable avec quelques cloches et sifflets de plus que l’original, et c’est un choix sûr pour les personnes qui veulent juste un lit confortable et adapté au portefeuille.

Fermeté

Le matelas Tuft and Needle Mint est un peu plus moelleux que l’original. Au lieu d’une sensation moyenne, il s’agit plutôt d’un moyen à moyen-doux, ou d’un 4 sur 10 sur l’échelle de fermeté (10 étant le plus ferme). Il y a pas mal de souplesse, ce qui le rend trop mou quand je suis sur le dos ou le ventre. Votre dos s’affaisse dans la couche supérieure du matelas, surtout si vous pesez plus de 200 livres. Cependant, il est extrêmement confortable et soulage la pression lorsque je suis sur le côté : la mousse s’adapte autour de mes épaules et de mes hanches, serrant doucement sans me tirer dans le lit.

Confort

Tuft and Needle a ajouté une couche supplémentaire au matelas Mint, ce qui lui donne une épaisseur d’environ 12 pouces avec trois couches à l’intérieur. Mais c’est un lit tout en mousse, car il n’y a pas de ressorts dans ce matelas comme l’Hybride.

MySlumberYard



Voici comment ce matelas s’empile :

Comme d’habitude pour un lit en mousse, la première couche est constituée d’une épaisse dalle de poly mousse pour vous aider à vous soutenir ainsi que le reste des couches du lit.

Vient ensuite sa couche Mint, exclusive au matelas Tuft et Needle Mint, qui le rend plus doux et soulage la pression.

La couche supérieure est ce que Tuft and Needle appelle “Adaptive Foam”. Il est fabriqué avec plus de gel infusé de graphite pour évacuer la chaleur de votre corps. Il existe également des “bords de soutien” destinés à rendre le matelas plus solide autour du périmètre, il est donc plus facile de sortir du lit et plus de soutien si vous êtes obligé de dormir près du bord.

La housse est également hypoallergénique et aide à protéger contre les microbes, ce qui est un plus pour les personnes enclines à la propreté et les personnes aux prises avec des allergènes domestiques.

Se sentir

Je pense que le matelas Tuft and Needle Mint ressemble à une grosse guimauve douce et qui soutient. Il est léger et aéré, mais doux et moelleux à la fois. Il y a un peu plus de souplesse dans ce matelas que l’Original Tuft and Needle, de sorte que vous vous enfoncez un peu plus dans le lit que vous ne le feriez sur un matelas plus ferme. Cependant, il reprend rapidement sa forme d’origine une fois la pression appliquée et retirée, contrairement à un matelas à mémoire de formece qui permet aux dormeurs combinés de changer de position beaucoup plus facilement pendant la nuit et aux personnes qui se tournent et se retournent de se déplacer confortablement.

Isolation de mouvement

Les lits en mousse sont parfaits pour isoler le mouvement car vous n’avez pas à faire face au rebondissement des ressorts. Lorsque vous dormez sur le matelas Tuft and Needle Mint, le mouvement de votre partenaire ne devrait pas suffire à vous réveiller en sursaut. La mousse absorbe très bien le mouvement, de sorte que vous ne finissiez pas par secouer ou trembler après que quelqu’un se lève pour un verre d’eau au milieu de la nuit.

Touffe et Aiguille



Prise en charge des bords

Pour un matelas en mousse, le soutien des bords du lit Mint m’a en fait surpris. Je pense que c’est à cause de cette conception de bord solide et de la couche supplémentaire ajoutée par la marque qui le rend plus résistant sur les bords que le Tuft and Needle Original. Cependant, ce n’est pas aussi bon qu’un matelas hybride à ressorts. Cela dit, je ne pense pas que ce sera une rupture pour quiconque couche avec un partenaire, car le support de bord ici est très bien.

Température

C’est là que les choses se compliquent. Il contient plus de gel infusé de graphite pour aider à réguler la température, mais il ne vous fera pas dormir au frais. D’un autre côté, ce n’est pas aussi mauvais que la mousse à mémoire ordinaire pour retenir la chaleur. Je pense que votre température dépendra plus probablement de l’endroit où vous placez le climatiseur ou le ventilateur la nuit, de votre pyjama et du fait que vous dormiez seul ou non.

A qui s’adresse ce lit ?

Tous les matelas ne sont pas parfaits pour chaque personne. Voici les types de personnes à qui je recommanderais et ne recommanderais pas les matelas Tuft et Needle Mint.

Position

En raison du profil de fermeté plus doux du lit, il sera préférable pour traverses latérales et les dormeurs mixtes qui ne passent pas beaucoup de temps sur le dos ou sur le ventre. Les dormeurs latéraux fonctionnent mieux sur des lits moelleux qui soulagent la pression autour des hanches et des épaules, ce pour quoi la touffe et l’aiguille conviennent parfaitement.

Ceux qui dorment sur le ventre et sur le dos voudront peut-être un matelas plus ferme. Les lits Tuft and Needle Original ou hybrides seraient accommodants, ou un autre matelas ferme qui offre un meilleur soutien du dos et de la colonne vertébrale.

Type de corps

Pour les personnes de moins de 230 livres, le Tuft and Needle Mint conviendra parfaitement : il devrait supporter votre poids corporel et durer environ sept ans que les lits en mousse devraient durer.

Cependant, si vous pesez plus de 230 livres, je recommande un matelas hybride comme Tuft et Needle Hybrid. Il est plus cher que le matelas Mint, mais il offre également plus de soutien et de durabilité, dont les personnes plus lourdes ont besoin pour tirer le meilleur parti de leur lit. Sinon, un matelas en mousse peut ne pas durer aussi longtemps que sa durée de vie le devrait.

Prix

Le matelas Tuft and Needle Mint n’est pas aussi bon marché que l’Original Tuft and Needle ou d’autres lits économiques comme le Matelas Allswell ou le Lucidemais c’est un matelas en mousse abordable par rapport aux options populaires comme le Casper et Nectar. Vous pourrez peut-être bénéficier d’une remise de temps en temps, mais comme Tuft and Needle est déjà assez abordable, vous ne les voyez pas aussi souvent que les autres matelas bed-in-a-box. La fête du Travail est le moment idéal pour acheter, la marque offrant jusqu’à 600 $ de réduction sur son matelas Mint.

Prix ​​de la menthe des touffes et des aiguilles Taille Mesures (pouces) Prix Double 38×75 pouces 745 $ Jumeau XL 38×80 pouces 845 $ Plein 54×74 pouces 995 $ Reine 60×80 pouces 1 195 $ Roi 76×80 pouces 1 395 $ Cal roi 72×84 pouces 1 395 $

Expédition, essai et garantie

Tuft and Needle est l’une des principales marques de bed-in-a-box et a fait son chemin dans les magasins de détail traditionnels comme Crate and Barrel et Jordan’s Furniture, ainsi que dans leurs propres vitrines à travers le pays. Cependant, si vous achetez votre matelas Mint en ligne, vous avez la garantie de quelques avantages étant donné que vous ne pouvez pas tester un matelas sur Internet.

De Tuft & Needle, vous recevrez :

Essai sans risque de 100 nuits

Garantie 10 ans

Livraison et retours gratuits

Votre lit sera expédié roulé à l’intérieur d’une boîte en carton. Il ne vous reste plus qu’à déballer et dérouler. Donnez-lui environ 48 heures pour se gonfler complètement et évacuer les gaz, puis vous aurez un matelas Mint confortable sur vos mains. Le dégazage est l’odeur qui s’échappe du matelas une fois qu’il est sorti de l’emballage en raison de la fabrication et de la compression à l’intérieur d’une boîte, mais elle se dissipera après quelques jours.

Verdict final

Vous voulez mieux qu’un matelas d’entrée de gamme, mais vous ne voulez pas non plus dépenser un bras et une jambe : c’est le matelas Tuft and Needle Mint. C’est un excellent choix pour les personnes qui recherchent un matelas simple et confortable avec une sensation douce et moelleuse. C’est le lit haut de gamme de la gamme Tuft and Needle, et il n’est pas aussi cher qu’un matelas de luxe. Mais je ne dirais pas que c’est accommodant pour chaque dormeur.

Vous aimerez peut-être Tuft and Needle Mint si :

Vous êtes un dormeur latéral ou mixte

Vous pesez moins de 230 livres

Vous voulez un matelas moelleux en mousse neutre

Vous voulez un matelas avec une excellente isolation des mouvements

Vous pourriez ne pas aimer Tuft and Needle Mint si :

Vous pesez plus de 230 livres

Vous voulez un matelas ferme

Vous dormez sur le dos ou sur le ventre

Vous avez besoin d’un lit hybride avec de la mousse et des ressorts

Les informations contenues dans cet article sont uniquement à des fins éducatives et informatives et ne sont pas destinées à constituer des conseils médicaux ou de santé. Consultez toujours un médecin ou un autre fournisseur de soins de santé qualifié pour toute question que vous pourriez avoir sur une condition médicale ou des objectifs de santé.