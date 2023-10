Examen du matelas Lucid : un matelas Amazon Choice abordable

7.0 Matelas Lucid en mousse à mémoire de forme gel de 10 pouces Répartition des scores Performance 7Soutien 8Politique de retour 4L’allègement de la pression 8Caractéristiques 7 En savoir plus sur Comment nous testons les matelas 350 $ chez Lucid Mattress Comme Doux pour votre portefeuille

Plusieurs niveaux de fermeté pour s’adapter à toutes les positions de sommeil

Mousse à mémoire de forme parfaite si vous aimez une sensation conforme

Excellente isolation des mouvements

Idéal pour les personnes de moins de 230 livres Je n’aime pas Résistance lorsque les dormeurs mixtes tentent de changer de position

Pas idéal pour les personnes de plus de 250 livres Détails du produit

Taper Matelas en mousse à mémoire de forme

Fermeté Mi-doux ou 3

Procès 30 nuits

garantie Garantie limitée de 10 ans

De nombreux matelas en ligne se situent en moyenne entre 800 et 900 dollars pour un taille de reine comme Casper ou Puffy. Mais qu’en est-il des personnes qui souhaitent simplement un matelas simple, confortable et économique ? C’est là que Lucid entre en jeu. Le matelas Lucid Gel Memory Foam est l’un des plus matelas abordables J’ai déjà testé, et c’est un grand favori parmi les acheteurs Amazon. En fait, Lucid vend ses matelas directement via le détaillant en ligne et compte plus de 10 000 notes sur Amazon, la plupart étant de 5 étoiles. Il faut aimer mousse à mémoire de forme aimer ce matelas, mais si c’est le cas, je vous suggère de continuer à lire.

Cette revue de matelas Lucid se concentrera sur son modèle Lucid Gel Memory Foam, mais elle propose trois matelas Lucid Hybrid différents pour ceux qui souhaitent plus de soutien et une sensation différente. Sinon, ce lit Lucid a beaucoup à offrir en termes d’options de fermeté et d’épaisseur. Ci-dessous, je révèle mes réflexions après avoir testé ceci matelas et le genre de personnes qui, à mon avis, conviennent bien.

Premières impressions



Honnêtement, j’avais peu d’attentes pour ce matelas car il était beaucoup moins cher que les autres lits en mousse que j’ai testés (désolé Lucid), mais en fait j’ai été agréablement surpris. Je me souviens qu’un matelas en mousse que j’avais acheté sur Amazon il y a des années n’était qu’une plaque de mousse fragile et exposée. Celui-ci est équipé d’une housse et vous pouvez choisir l’épaisseur de votre matelas Lucid Gel Memory Foam pour plus ou moins de soutien.

La sensation différera légèrement en fonction de la fermeté que vous obtenez, mais dans tous les cas, elle ressemble à une mousse à mémoire de forme classique à enfoncer. La question sera de savoir jusqu’où vous vous enfoncerez dans cette mousse à mémoire de forme. Plus le matelas Lucid était doux, plus je me blottissais dans les couches de mousse du lit.

Sentiment général des clients : mitigé

Ce que les clients aiment

Plus abordable que les matelas similaires

Facile à déballer et à étendre

Soutien et confort pour la plupart des positions de sommeil

Ce que les clients n’aiment pas

Faible réactivité

Problèmes de livraison

Fermeté

Heureusement, vous disposez de trois options de fermeté pour choisir votre matelas Lucid. J’apprécie vraiment lorsqu’une marque fabrique un lit si polyvalent, car il vous donne la possibilité de répondre à votre position de sommeil principale. Voici comment j’évaluerais les trois niveaux de fermeté :

Peluche moyenne: C’est le matelas le plus doux de tous et notés environ moyennement doux ou 3 sur 10, 10 étant le plus ferme. C’est mieux pour les personnes qui souhaitent un soulagement maximal de la pression.

Moyen: Cela se situe autour d’un moyen ou 5 sur 10 sur l’échelle de fermeté. Il est idéal pour les dormeurs mixtes ou les personnes qui souhaitent à la fois un soulagement de la pression et un soutien.

Ferme: Cela se situe autour de moyennement ferme à ferme ou un 8 sur 10 sur l’échelle de fermeté. C’est le meilleur soutien et bon pour le dos ou dormeurs sur le ventre.

Confort

Vous avez le choix en ce qui concerne la hauteur souhaitée de votre matelas en mousse à mémoire de forme Lucid Gel. Vous pouvez opter pour 5, 6, 8, 10, 12 ou 14 pouces.

Voici une présentation de son modèle happy-medium de 10 pouces :

Une épaisse couche de mousse ferme et dense de 7,5 pouces, qui constitue la principale source de soutien du lit.

Une couche de 2,5 pouces de mousse à mémoire de forme avec de minuscules petites billes de gel, destinées à aider à réguler la température, dispersées partout.

La housse est fine et extensible, et elle ne s’ajuste pas étroitement autour de la mousse, mais au moins elle est toujours là. À moins que vous ne soyez un maniaque de la propreté qui ait besoin de draps/literie plats et infroissables, cela ne devrait pas poser de problème pour vous.

Les deux couches à l’intérieur du matelas Lucid Gel Memory Foam. Ma cour de sommeil

Sentir

Ce matelas est doté d’une mousse à mémoire de forme dense, à réponse lente et qui soulage la pression, qui sera confortable pour les amateurs de mousse à mémoire de forme. Je change souvent de position lorsque je dors, il m’est donc plus difficile de sortir de la position dans laquelle je me trouve et d’en changer. Mais si vous aimez cette sensation de câlin et de blotti, je ne pense pas que cela vous dérangera, surtout si vous restez dans la même position pendant la majeure partie de la nuit. Également matelas plus ferme Le modèle vous aide à rester davantage au-dessus du matelas qu’à l’intérieur des couches de mousse.

Isolation du mouvement

S’il y a une chose pour laquelle ce lit excelle en dehors du prix, c’est l’isolation des mouvements. Si vous avez un partenaire qui se lève souvent au milieu de la nuit ou qui bouge autour du matelas, le lit Lucid Gel Memory Foam est idéal pour amortir le mouvement.

Prise en charge périphérique

Plus votre matelas est épais, meilleur sera son support de bord, j’opterais donc pour le modèle 12 ou 14 pouces si c’est quelque chose que vous prenez vraiment au sérieux. Le modèle 10 pouces n’a pas été très performant dans ce département, ce qui était normal avec un lit à deux couches et les modèles plus fins offriraient encore moins de soutien. Cependant, si ce n’est pas quelque chose qui vous tient à cœur (c’est-à-dire que vous ne partagez un lit avec personne ou que vous partagez un grand lit king size), le modèle 10 pouces conviendrait parfaitement.

Température

Lucid essaie d’empêcher son matelas de retenir la chaleur autant que la mousse à mémoire de forme traditionnelle le faisait avec les billes de gel, mais je ne dirais pas que c’est un problème. matelas froid n’importe comment. Il ne vous rafraîchira pas activement grâce à la technologie présente dans les couches du lit, et il n’a pas non plus de housse de refroidissement. Donc, en général, cela ne vous fera pas dormir plus chaud si vous avez le sommeil froid, mais cela ne vous gardera pas au frais si vous avez le sommeil chaud.

À qui est destiné ce matelas ?

Il existe des centaines de matelas différents sur le marché et vous ne pouvez pas vous attendre à ce qu’ils soient tous parfaits pour vous. Voici qui, à mon avis, sera le plus satisfait de ce matelas Lucid.

Position

Lucid propose trois niveaux de fermeté différents, chacun offrant un petit quelque chose de différent. Son option Medium s’adaptera à toutes les positions de sommeil grâce à son profil de fermeté équilibré. Dormeurs latéraux ceux qui souhaitent un toucher doux peuvent opter pour le lit Medium Plush et les dormeurs sur le dos ou sur le ventre qui souhaitent un matelas plus ferme devraient opter pour le lit Firm pour plus de soutien.

En d’autres termes, ce matelas s’adapte à toutes les positions de sommeil.

Type de corps

Je ne pense pas que le matelas Gel Memory Foam offre un soutien suffisant pour une personne pesant plus de 230 livres, s’il est destiné à être utilisé comme matelas à usage quotidien et à long terme. Si vous le voulez dans votre chambre d’amis, alors ce n’est pas grave. Cependant, si vous êtes taille plus et que vous voulez tirer le meilleur parti de votre lit, je suggère un matelas Lucid Hybrid pour ses ressorts plus favorables.

Les personnes pesant moins de 230 livres, en revanche, devraient se contenter du lit Lucid Gel Memory Foam.

Prix

Prix ​​lucides des matelas Taille Mesures (pouces) Prix Double 38×75 209 $ Jumeau XL 38×80 217 $ Complet 54×74 266 $ Reine 60×80 343 $ Roi 76×80 440 $ Roi Cal 72×84 434 $

L’une de mes choses préférées à propos de ce matelas est son prix bas et la façon dont il rivalise avec les grands noms de lits économiques comme Touffe et aiguille et Tout va bien. Les prix varient en fonction de la fermeté, de la hauteur et de la taille que vous choisissez (et les prix fluctuent souvent sur Amazon en général), mais un matelas Lucid queen-size de 10 pouces d’épaisseur vous coûtera entre 300 $ et 360 $ via Amazon, ce qui est des centaines de dollars moins cher que votre 10 pouces moyen matelas lit dans une boîte. Cependant, Lucid et de nombreuses autres marques de matelas baissent leurs prix pour le Cyber ​​​​Monday. Consultez notre page des meilleures offres de matelas pour voir quel genre de promotions se produisent.

Expédition, essai, garantie

Que vous ayez Amazon Prime ou non, vous bénéficierez de la livraison gratuite sur le matelas Lucid et il est couvert par une garantie de 10 ans. Lucid n’offre pas de période d’essai généreuse comme certains autres matelas dans une boîte, mais il est éligible au retour dans le délai standard de 30 jours d’Amazon. Renvoyer le matelas à Amazon n’est pas la chose la plus simple, je m’assure donc que vous êtes positif sur votre achat avant d’appuyer sur la gâchette.

Verdict final

Le public principal du lit Lucid Gel Memory Foam est constitué de fanatiques de mousse à mémoire de forme avec un budget serré qui aiment la sensation sirupeuse et à réponse lente qu’il procure. Ce lit est proposé en plusieurs niveaux de fermeté afin que les dormeurs sur le côté, sur le dos, sur le ventre et mixtes pesant moins de 230 livres puissent tous trouver un niveau de fermeté accommodant et confortable.

Personnellement, j’ai aimé l’option Medium car elle offrait un bon équilibre entre ferme et doux, mais c’est bien que vous puissiez aller de chaque côté du spectre pour s’adapter au mieux à vos propres préférences. Vous pouvez même choisir une hauteur différente si vous recherchez plus (ou moins) de soutien et de durabilité. Pour le prix étonnamment bas qu’il propose, c’est un choix de qualité pour le bon type de dormeurs.

Vous pourriez aimer ce matelas si :

Vous pesez moins de 230 livres

Vous aimez la sensation de la mousse à mémoire de forme qui soulage la pression et répond lentement

Vous avez un budget inférieur à 500 $

Vous êtes un grand acheteur et fan d’Amazon

Vous n’aimerez peut-être pas ce matelas si :

Vous pesez plus de 230 livres

Vous êtes découragé par la sensation « coincée » de la mousse à mémoire de forme

Vous voulez un matelas hybride avec plus de soutien

FAQ sur les matelas Lucid

Combien de temps faut-il à un matelas Lucid pour se dilater ? Il faut environ 24 à 48 heures pour que votre matelas Lucid atteigne sa taille et sa sensation souhaitées. Cependant, vous pouvez dormir immédiatement sur votre matelas – sachez simplement qu’il sera plus confortable une fois qu’il sera complètement déployé.

De quoi sont faits les matelas Lucid ? Les matelas Lucid sont fabriqués avec différents types de mousse, et le matelas Lucid Gel Memory Foam aide à mieux réguler la température que la mousse à mémoire de forme standard. La mousse est recouverte de petites billes de gel bleues conçues pour évacuer la chaleur de votre corps.