Examen du matelas hybride Layla | Raisons d’acheter/de NE PAS acheter (2022)

À ne pas confondre avec la chanson à succès des années 70 Laylale matelas Layla Hybrid est la suite de la populaire mousse à mémoire de forme rabattable Matelas Layla. Layla a pris la conception et la sensation à double face du lit phare, et y a ajouté des ressorts pour le rendre plus résistant, durable et adapté à un plus large éventail de types de corps.

L’une des meilleures choses à propos de ce lit, outre sa construction hybride, est qu’il offre des niveaux de fermeté deux en un. C’est parce que les deux côtés du matelas Layla Hybrid sont destinés à dormir et qu’ils offrent chacun un niveau de fermeté différent. Non seulement cette caractéristique rend le lit plus polyvalent, mais elle le rend également plus durable, car vous pouvez retourner le matelas de l’autre côté une fois que vous avez usé le premier côté. Cependant, l’Hybride est plus cher que le produit phare Layla et peut ne pas convenir à tout le monde. Lisez la suite pour connaître toutes mes réflexions sur ce matelas et découvrir à qui je pense qu’il plaît le plus.

Premières impressions



J’ai eu un petit moment de déjà-vu la première fois que j’ai vu ce lit car il ressemble tellement au matelas Layla d’origine que j’ai testé. La couverture de l’Hybrid a le motif en nid d’abeille signature de Layla, sauf qu’il est moins évident de savoir quel côté est lequel parce que le lit est d’une seule couleur. Cependant, le matelas Layla Hybrid est comme le modèle en mousse sous stéroïdes. C’est assez épais et lourd, et ça a l’air invitant – je voulais sauter dessus et le tester tout de suite. Son toucher rappelle celui du vaisseau amiral Layla : doux et soulageant la pression de manière légère et aérée. Les deux côtés sont assez confortables, mais je préfère le côté le plus ferme d’un cheveu car il soutient mieux mon habitude de dormir sur le ventre.

Fermeté

Contrairement au matelas Layla original, les côtés du Layla Hybrid ne sont pas de deux couleurs différentes. Vous devrez vérifier l’étiquette à l’extrémité du matelas pour déterminer l’extrémité « ferme » et « douce ». Le côté ferme n’est pas une entreprise solide, mais plutôt une moyenne à moyenne entreprise. Je lui donnerais une note d’environ 6 sur 10 sur le échelle de fermeté.

Le côté doux est plutôt un moyen-doux, que j’attribuerais à 3 sur 10 sur l’échelle de fermeté. Vous vous enfoncez davantage dans les couches de confort supérieures et cela procure une sensation confortable de soulagement de la pression lorsque vous vous nichez à l’intérieur de la mousse.

Confort

Le design est un peu funky, car la plupart des systèmes de support de matelas se trouvent au bas d’un matelas. Cependant, comme le Layla Hybrid est rabattable, la base se trouve au centre.

Voici une ventilation de la construction de 13 pouces du lit :

En commençant par le côté doux, le dessus est composé d’une couche de mousse à mémoire de gel de cuivre de 2,5 pouces pour plus de confort et une meilleure régulation de la température.

Une couche de mousse texturée pour le flux d’air est ajoutée comme couche de transition. Il est également zoné pour un support plus ciblé.

Au centre, il y a un système de ressorts ensachés de 6 pouces avec des doubles ressorts le long des bords pour améliorer le support des bords.

Le début du côté ferme a une mousse texturée, similaire au côté doux, pour une circulation d’air accrue.

Le dessus de la couche ferme est constitué d’une couche de mousse à mémoire de forme de gel de cuivre de 1 pouce qui se trouve également sur le côté doux du matelas. C’est le principal matériau de confort, mais le côté ferme est légèrement plus fin pour obtenir une sensation de plus de soutien.

Se sentir

La sensation du matelas Layla Hybrid me rappelle le matelas Layla original, mais il offre un peu plus de soutien. Cependant, j’obtiens la même sensation de mousse à mémoire de forme légère et moelleuse qui est moins dense qu’un Matelas TempurPedic ou Matelas Nectar. La mousse épouse vos courbes et vos points de pression, mais elle ne vous donne pas nécessairement cette sensation de « naufrage » que certaines personnes redoutent avec la mousse à mémoire de forme. Vous obtenez également plus de sensation de contour sur le côté doux que sur le côté ferme.

Et, bien que vous puissiez dire qu’il s’agit d’un matelas hybride grâce au soutien supplémentaire des ressorts en acier au centre, vous ne pouvez pas vraiment sentir les ressorts avec les multiples couches de mousse prises en sandwich entre les deux.

Isolation de mouvement

L’un des pires moments de la nuit pour les perturbations lorsque vous dormez avec un partenaire est le milieu de la nuit, lorsque vous avez le moins envie de vous réveiller, il est donc agréable d’avoir un matelas capable d’isoler les mouvements. Layla utilise de la mousse à mémoire de forme, qui est excellente pour absorber les mouvements. Je pense que les couples iront très bien sur le matelas Layla Hybrid.

Prise en charge des bords

Layla a pensé à l’avance et a conçu sa couche de bobines avec des doubles bobines autour des bords pour améliorer le support des bords. Cela signifie que le périmètre du matelas ne semble pas fragile ou faible, ce qui est pratique lorsque vous vous asseyez sur le bord du matelas ou que vous dormez près du bord.

Température

Bien que le lit hybride Layla soit fabriqué avec de la mousse à mémoire de forme infusée de cuivre, il ne ressemble pas à un matelas rafraîchissant. Le cuivre aide parce que le lit ne retient pas la chaleur comme la vieille mousse à mémoire de forme a la réputation de le faire, mais vous n’obtiendrez pas une sensation de fraîcheur comme vous le faites avec Cocoon Chill ou GhostBed Luxe, qui sont présentés sur notre meilleur matelas rafraîchissant. liste.

A qui s’adresse ce lit ?

Outre le budget, le meilleur matelas pour vous devrait dépendre en partie de votre position de sommeil dominante et de votre type de corps.

Poste de couchage

Étant donné que le Layla Hybrid est rabattable et comporte deux côtés avec deux niveaux de fermeté différents, il peut convenir à une large gamme de styles de sommeil. Les personnes qui dorment sur le côté apprécieront particulièrement le côté doux qui est ultra moelleux et qui soulage la pression autour des hanches et des épaules. Je vois aussi des dormeurs mixtes et des dormeurs de poids moyen sur le dos et le ventre qui aiment ce lit pour le soutien offert par le côté ferme.

Cependant, je pense que les personnes qui dorment sur le dos et le ventre de plus de 230 livres pourraient envisager une option avec un profil plus ferme pour offrir un peu plus de soutien de la colonne vertébrale. Plus une personne est lourde, plus un matelas sera doux au toucher. Dans ce cas, les deux côtés de Layla Hybrid peuvent être un peu trop mous.

Type de corps

Ce lit conviendra à tous les types de corps : petite à grande taille et tout le reste. Il convient de noter que les personnes de moins de 150 livres n’ont pas nécessairement besoin du soutien supplémentaire fourni par un matelas hybride, à moins qu’elles n’aient une raison spécifique, comme les personnes souffrant de maux de dos.

Prix

J’ai été agréablement surpris par le prix du Layla Hybrid. Il est plus durable que votre matelas moyen en raison de sa construction à ressorts en acier et de ses capacités de retournement, mais il n’est pas plus cher que les autres lits hybrides en mousse à mémoire de haute qualité.

Prix ​​du matelas Layla Hybrid Taille Mesures (pouces) Prix Double 38×75 pouces 1 299 $ Jumeau XL 38×80 pouces 1 399 $ Plein 54×74 pouces 1 599 $ Reine 60×80 pouces 1 699 $ Roi 76×80 pouces 1 899 $ Cal roi 72×84 pouces 1 899 $

Un matelas Layla Hybrid de taille queen vous coûtera environ 1 699 $ au détail, mais il organise souvent des promotions qui font baisser le prix de 100 $ à 200 $ ou plus. En l’honneur de Fête du travailLayla offre jusqu’à 200 $ de réduction sur ses lits et offre deux oreillers gratuits.

Essai, garantie, retours, expédition

Cela va sans dire, mais acheter un matelas en ligne n’est pas la même chose que d’aller dans un magasin physique pour en acheter un. C’est pourquoi les marques offrent quelques incitations pour le rendre plus attrayant pour vous. Les politiques de Layla comprennent :

Livraison et retours gratuits

Un essai sans risque de 120 nuits

Une garantie de 10 ans

Layla sera expédiée à votre porte après environ trois à cinq jours ouvrables, et tout ce que vous avez à faire est de déballer et d’en profiter. Soyez prévenu, vous remarquerez une odeur de dégagement gazeux provenant de votre nouveau matelas. Il est difficile d’éviter lorsqu’il s’agit de nouveaux lits dans une boîte après que les mousses ont été compressées à l’intérieur d’une boîte, à moins que vous ne choisissiez le naturel et l’organique. De plus, donnez-lui environ un jour ou deux pour se gonfler complètement, bien que vous soyez libre de dormir dessus en attendant.

Verdict final

Il est rabattable, il soutient, il a une sensation légère et aérée qui vous fait dire “ahh” et ses deux niveaux de fermeté le rendent très polyvalent. Difficile de ne pas aimer ce matelas. Ce n’est peut-être pas le meilleur choix pour tout le monde, mais en général, le matelas Layla Hybrid est un lit haut de gamme avec des qualités que l’on ne trouve pas dans la plupart des lits que vous pouvez acheter en ligne.

Vous pourriez aimer ce matelas si :

Vous voulez un matelas enveloppant léger et aéré.

Vous aimez l’idée d’offrir deux niveaux de fermeté.

Vous êtes d’accord pour dépenser plus de 1 000 $ pour votre lit.

Vous avez une morphologie petite, moyenne ou lourde.

Vous êtes un dormeur sur le dos, sur le côté, sur le ventre ou sur le dos.

Vous pourriez ne pas aimer ce matelas si :

Vous voulez un matelas plus ferme qui offre plus de soutien.

Vous détestez la mousse mémoire.

Votre budget est serré.

Les informations contenues dans cet article sont uniquement à des fins éducatives et informatives et ne sont pas destinées à constituer des conseils médicaux ou de santé. Consultez toujours un médecin ou un autre fournisseur de soins de santé qualifié pour toute question que vous pourriez avoir sur une condition médicale ou des objectifs de santé.