Examen du matelas hybride GhostBed Flex | Raisons d’acheter/de NE PAS acheter (2022)

GhostBed se démarque dans l’industrie du matelas pour plusieurs raisons : premièrement, ses lits sont de haute qualité et ont tendance à utiliser plusieurs mousses différentes dans un seul matelas pour offrir une sensation unique mais confortable. Deuxièmement, vous devez admettre que la marque a un nom qui attire l’attention.

Le matelas GhostBed Flex est l’une de ses options haut de gamme, bénéficiant d’une construction de matelas épaisse et de soutien. Bien qu’il ait une technologie de refroidissement à l’intérieur, je ne l’appellerais pas nécessairement un matelas rafraîchissant. (Je consulterais notre meilleure liste pour le meilleurs lits de refroidissement si c’est ce que vous recherchez.) Cependant, le matelas GhostBed Flex offre une sensation de confort difficile à ne pas aimer et une construction de soutien adaptée à tout type de corps. Voici mon avis sur le matelas GhostBed Flex et mes réflexions sur qui pourrait vouloir cette ventouse dans sa chambre.

Lire la suite: Comment CNET teste les matelas : nous faisons le travail pour que vous n’ayez pas à le faire

Premières impressions



Il s’agit d’un matelas d’apparence haut de gamme – on dirait qu’il appartient à un hôtel de luxe ou à une chambre principale chic. Plus important encore, cela ressemble aussi à un matelas coûteux. C’est un lit qui, je pense, plaira à un large éventail de personnes grâce à sa construction robuste et à sa sensation classique de mousse neutre qui ne vous aspire pas dans les couches. Il est doux sans être trop mou et offre suffisamment de soutien pour que mon dos ne s’enfonce pas dans le matelas. Alors que tout le monde vit un matelas différemment, je vois que le matelas hybride GhostBed Flex satisfait beaucoup de dormeurs.

Fermeté

Plus vous êtes lourd, plus un matelas sera doux au toucher. Dans cet esprit, pour une personne de taille moyenne entre 150 et 230 livres, ce lit se sentira autour d’un moyen ou d’un 5 sur 10 sur l’échelle de fermeté. Il soulage la pression, mais il est également suffisamment favorable pour maintenir ma colonne vertébrale et mon cou dans un alignement neutre. C’est une autre raison pour laquelle je trouve ce lit si accommodant; un niveau de fermeté moyen est suffisant pour presque toutes les positions de sommeil (dos, côté ou ventre).

Confort

Un matelas moyen mesure environ 10 à 11 pouces d’épaisseur, mais le lit GhostBed Flex mesure 13 pouces. Croyez-moi, ces deux pouces supplémentaires font une différence. Non seulement dans le confort, mais aussi dans le soutien et la durabilité.

Voici les différentes couches de mousse et d’acier qui composent l’intérieur d’un matelas Flex.

La première couche est une fine plaque de mousse. Ce n’est pas pour le confort, mais pour soutenir les bobines d’acier et les couches restantes au-dessus.

Un système de bobines ensachées de 8,5 pouces où chaque bobine en acier agit individuellement les unes des autres pour aider à améliorer l’isolation des mouvements. Les bords sont également fabriqués avec des bobines renforcées “Spirited Edge” qui sont plus solides et plus robustes pour éviter cette sensation de chute du bord.

La couche “Ghost Bounce” est un matériau unique à la marque. GhostBed dit qu’il est conçu pour être réactif et rebondissant comme la mousse de latex, et pour soulager la pression comme la mousse à mémoire de forme.

Les deux couches suivantes sont faites de mousse à mémoire de forme gel, qui aide à mieux réguler la température que la mousse à mémoire standard.

Sur le dessus, il y a une housse matelassée tissée avec de la fibre rafraîchissante.

Ma cour du sommeil



Se sentir

Bien qu’il y ait des couches et des couches de mousse à mémoire de forme, vous serez peut-être heureux d’apprendre que ce lit ne ressemble pas à de la mousse à mémoire de forme. Vous savez ce que je veux dire : cette sensation de gouffre qui vous donne l’impression d’être coincé à l’intérieur des couches supérieures de votre matelas. Il est plus léger, plus aéré et répond plus rapidement à la pression comme le fait la mousse neutre. Ainsi, bien que vous puissiez sentir une trace de la mousse à mémoire de forme, elle est très confortable et soulage la pression sans les inconvénients du matériau traditionnel.

Isolation de mouvement

Les matelas hybrides ont tendance à être plus rebondissants que les matelas en mousse, mais les lits comme le matelas GhostBed Flex Hybrid font un très bon travail pour isoler les mouvements. La mousse à mémoire de forme est notoirement bonne pour cela – en fait, elle a été fabriquée par la NASA pour aider à absorber les chocs dans les sièges de son engin. Ainsi, le mouvement ne devrait pas vous déranger lorsqu’il s’agit de ce lit.

Prise en charge des bords

Grâce à la conception hybride du GhostBed Flex et aux bobines d’acier extra solides le long des bords pour améliorer le support des bords, ce lit passe avec brio. Cela peut être important pour quelqu’un qui partage un matelas plus petit et dort près du bord du lit pour faire de la place pour son partenaire (ou son chiot).

Température

Même s’il y a une technologie de refroidissement dans la housse, je n’appellerais pas cela un matelas rafraîchissant. GhostBed vend un lit qui marche vraiment la marche, donc je vérifierais celui-là si vous cherchez un lit pour soulager vos habitudes de sommeil chaud. Sinon, je dirais que ce lit dort plus frais que votre lit en mousse à mémoire typique, mais il reste neutre en température.

A qui s’adresse ce lit ?

Tous les lits ne sont pas conçus pour tout le monde, mais le GhostBed Flex s’en rapproche assez. Voici les types de personnes qui, selon moi, conviennent le mieux en fonction de la position de sommeil et du type de corps.

Poste de couchage

Les dormeurs latéraux bénéficient d’un lit doux qui soulage la pression qui berce les hanches et les épaules. Les personnes qui dorment sur le dos et sur le ventre, en revanche, ont généralement besoin d’un lit plus ferme qui maintient leur colonne vertébrale dans un alignement droit pour éviter les maux de dos. Idéalement, le matelas GhostBed Flex fait les deux. À moins que vous ne soyez un dormeur sur le dos ou sur le ventre de plus de 230 livres (besoin d’un lit plus ferme) ou un dormeur latéral de moins de 150 livres (besoin d’un lit plus doux), ce lit devrait répondre à vos besoins.

Type de corps

Les matelas hybrides fabriqués à la fois avec de la mousse et des ressorts peuvent s’adapter à tous les types de corps, y compris les personnes plus lourdes qui pèsent plus de 230 livres. Grâce à sa construction de 13 pouces, le Flex offre encore plus de soutien que le lit hybride moyen.

Prix

Prix ​​​​du matelas GhostBed Flex Taille Mesures (pouces) Prix Double 38×75 pouces 1 745 $ Jumeau XL 38×80 pouces 1 900 $ Plein 54×74 pouces 2 025 $ Reine 60×80 pouces 2 205 $ Roi 76×80 pouces 1 899 $ Cal roi 72×84 pouces 2 540 $

C’est certainement l’un des inconvénients du GhostBed Flex Hybrid. J’aime vraiment ce matelas, mais il coûtera plus cher que votre lit dans une boîte moyenne. La bonne nouvelle est cependant que GhostBed propose des remises agressives sur ce lit. Une taille queen coûte environ 2 205 $, mais j’ai vu des remises allant jusqu’à 800 $ pour la ramener autour de 1 500 $. La fête du Travail est le moment idéal pour acheter, car GhostBed offre jusqu’à 50 % de réduction sur ses matelas. Le lit est encore un peu cher, mais si vous avez l’argent pour investir dans un nouveau matelas, cela en vaut peut-être la peine.

Garantie, essai, expédition, retours

GhostBed, comme la plupart des marques en ligne, propose des politiques généreuses pour adoucir le son des achats sur Internet :

Livraison et retours gratuits

Essai de 101 nuits

Garantie 25 ans

A noter que votre matelas sera livré enroulé à l’intérieur d’un carton. Vous devrez le sortir de son emballage et le mettre dans sa fondation avant de le tester, et ne vous laissez pas rebuter par l’odeur de dégagement gazeux. C’est désagréable, mais cela disparaît après environ un jour et c’est la norme parmi la plupart des matelas de lit dans une boîte, à l’exception de ceux fabriqués avec des matériaux naturels et organiques.

Verdict final

GhostBed appelle ce lit son “matelas hybride de luxe”, et je suis d’accord. Il crie de qualité et même si je ne pense pas que ce soit un vrai matelas rafraîchissant, il est sacrément confortable et accommodant.

Vous pourriez aimer ce matelas si :

Vous dormez sur le dos, le côté, le ventre ou une combinaison.

Vous voulez un matelas avec un niveau de fermeté moyen.

Vous voulez un matelas hybride composé de mousse et de ressorts.

Vous voulez un mélange de mousse neutre et de mousse à mémoire de forme.

Vous voulez un matelas avec un excellent soutien des bords.

Vous pourriez ne pas aimer ce matelas si :

Vous avez un budget.

Vous voulez un matelas ferme solide ou moelleux.

Vous voulez un matelas tout en mousse pour économiser de l’argent.

Vous aimez un véritable lit en mousse à mémoire de forme.

Les informations contenues dans cet article sont uniquement à des fins éducatives et informatives et ne sont pas destinées à constituer des conseils médicaux ou de santé. Consultez toujours un médecin ou un autre fournisseur de soins de santé qualifié pour toute question que vous pourriez avoir sur une condition médicale ou des objectifs de santé.