Examen du matelas Brooklyn Bedding Aurora : un matelas rafraîchissant qui fonctionne

L’un des pires ennemis d’une bonne nuit de sommeil est la chaleur. Il est presque impossible de s’endormir si vous avez chaud, et c’est exaspérant de se réveiller au milieu de la nuit en cuisinant sur le vôtre le matelas. Il existe de nombreux produits qui prétendent pouvoir vous garder au frais, mais le matelas Brooklyn Bedding Aurora est à la hauteur.

Literie Brooklyn est une marque de matelas de qualité qui fabrique ses propres lits, rendant ses prix incroyablement abordables. Ainsi, au lieu de dépenser un bras et une jambe pour votre climatisation, ce lit peut être un excellent compromis. Dans cette revue Brooklyn Bedding Aurora, j’expliquerai comment fonctionnent ses capacités de refroidissement et j’explorerai d’autres points forts importants tels que la sensation, la fermeté, la construction et le prix.

Premières impressions

Le Brooklyn Bedding Aurora ressemble à un joli matelas haut de gamme avec ses bords bleu roi et sa couverture blanche brillante. Une fois que vous l’avez sorti de la boîte et qu’il se décompresse, vous pouvez dire que vous êtes sur le point de dormir sur un matelas de qualité. Cependant, les capacités de refroidissement m’ont vraiment surpris. Je me méfie des marques de matelas qui prétendent que leurs lits sont ultra-cool parce que je suis souvent déçu, mais le matelas Brooklyn Bedding Aurora est l’un des lits les plus cool que j’ai testés. Il est également très confortable et polyvalent. Je suis honnêtement surpris que ce matelas ne soit pas plus cher, mais c’est Brooklyn Bedding pour vous.

Fermeté

Afin de plaire au plus grand nombre de dormeurs différents, Brooklyn Bedding propose l’Aurora en trois niveaux de fermeté différents : doux, moyen et ferme. Voici comment j’évaluerais chaque niveau de fermeté :

Mou, tendre: Moyen-doux ou 3 sur 10 sur l’échelle de fermeté

Moyen-doux ou 3 sur 10 sur l’échelle de fermeté Moyen: Moyen ou 5 sur 10 sur l’échelle de fermeté

Moyen ou 5 sur 10 sur l’échelle de fermeté Solidifier: Moyenne-ferme ou 7 sur 10 sur l’échelle de fermeté

J’apprécie le fait qu’il vous donne des options afin que vous puissiez choisir un niveau de fermeté qui correspond vraiment à vos besoins. Les matelas souples offrent plus de souplesse sous vos articulations, tandis que les matelas fermes ont tendance à offrir plus de soutien.

Confort

Le matelas Brooklyn Bedding Aurora a cinq couches d’épaisseur et est composé de mousse confortable, de ressorts ensachés et de la technologie de refroidissement propre à la marque.

Voici une ventilation des différentes couches du lit :

À partir du bas se trouve une fine couche de mousse de 0,75 pouce comme base solide pour la couche de ressorts ensachés au-dessus.

Viennent ensuite plus de 1 000 bobines d’acier, chacune enveloppée individuellement dans du tissu et enfermée pour une meilleure isolation des mouvements.

La troisième couche est le début des mousses de confort ; c’est une couche de 1 pouce de mousse à mémoire de forme tourbillonnante de gel.

Vient ensuite une dalle de 2 pouces de mousse TitanFlex, qui est réactive et s’adapte au corps.

La couche finale est en mousse CopperFlex brevetée avec Titan Cool. La technologie Copper and Titan Cool puise la chaleur du corps et la disperse loin de vous.

Enfin, la housse est lisse et recouverte d’encore plus de Titan Cool, ce qui en fait vraiment l’un des matelas les plus cool que j’ai jamais testés.

Literie Brooklyn



Se sentir

Imaginez le canapé le plus confortable dans lequel vous êtes jamais tombé – l’intérieur est probablement fait de mousse douce et spongieuse. C’est à cela que ressemble le matelas Brooklyn Bedding Aurora. Il est fait de mousse neutre plutôt que de réponse lente mousse à mémoiredonc il rebondit beaucoup plus rapidement à la pression qu’un lit comme le Matelas Nectar ou la Amerisleep. Si vous enfoncez votre main dans le matelas, vous ne verrez pas la forme de votre paume et vos doigts s’attarder dans la mousse. C’est une sensation agréable que je pense que la plupart des gens apprécieront – semblable à la façon dont il est difficile de lever le nez devant une pizza ou des chiots.

Isolation de mouvement

J’ai de bonnes et de mauvaises nouvelles. La mauvaise nouvelle est que les ressorts de la conception du Brooklyn Bedding Aurora le rendent plus rebondissant que les matelas en mousse comme le Caspar Original et n’amortit pas non plus le mouvement. La bonne nouvelle est que ce matelas n’est pas mauvais pour isoler les mouvements. Si vous avez un partenaire qui se tourne et se retourne et qui n’arrête pas, vous pouvez ressentir un certain mouvement, mais pas assez là où il tremble, se trémousse et vous réveille.

Prise en charge des bords

Avec plus de 1 000 ressorts différents dans la base du matelas, ce qui le maintient durable et robuste, ce lit offre un excellent soutien des bords. Le périmètre est suffisamment solide pour rester solide lorsque vous sortez du lit et vous empêche de vous sentir comme si vous alliez rouler sur le côté après que votre partenaire vous ait poussé jusqu’au bout du matelas.

Température

Le pain et le beurre de Brooklyn Bedding Aurora sont, sans aucun doute, ses capacités de refroidissement. En fait, ce lit pourrait être trop froid pour quiconque dort à une température neutre ou fraîche. Le couvercle est physiquement frais lorsque vous passez vos mains dessus, comme si vous mettiez le couvercle dans le réfrigérateur et que vous le retiriez. Grâce à son matériau spécial TitanCool, c’est un matelas rafraîchissant ça marche vraiment.

Pour qui est-ce le mieux ?

Un peu comme des vêtements ou des chaussures, vous voulez trouver le lit qui vous convient le mieux et vos préférences. Tous les matelas n’ont pas une option “taille unique”. Cependant, dans le cas du Brooklyn Bedding Aurora et de ses trois options de niveau de fermeté, toutes les positions de sommeil peuvent trouver un ajustement accommodant.

Position

Dormeurs latéraux : Ceux qui dorment sur le côté aiment généralement les lits plus doux qui offrent un soulagement de la pression, je recommande donc les niveaux de fermeté doux à moyen. Doux est pour un soulagement maximal de la pression, et moyen est si vous voulez un soutien et un soulagement de la pression égaux.

Dormeurs sur le dos et sur le ventre : Les lits plus fermes sont généralement les meilleurs pour les dormeurs sur le dos et sur le ventre, car ils soutiennent la colonne vertébrale et empêchent le dos de s’affaisser. Moyen ou ferme est le meilleur ici.

Traverses combinées : Si vous changez de position, le niveau de fermeté moyen est parfait. Il est suffisamment doux pour dormir sur le côté et suffisamment ferme pour soutenir votre dos et votre ventre.

Type de corps

Les personnes petites, moyennes et lourdes seront hébergées par le matelas Brooklyn Bedding Aurora. Il a des ressorts en acier ensachés solides et durables dans la couche de base du matelas. En tant que tel, il est suffisant pour la plupart des gens, y compris ceux de plus de 230 livres.

Tarification

Le Brooklyn Bedding Aurora n’est pas le matelas le moins cher sur le bloc, mais il faut s’y attendre en raison de sa conception de haute qualité et de sa technologie de refroidissement efficace. Cela étant dit, si vous l’attrapez lors d’une remise, il est plus abordable que le populaire Hybride violet et à peu près au même prix que le Clin d’oeilLit. En ce moment, c’est le moment idéal pour acheter afin de profiter de la vente de 25% de réduction de Brooklyn Bedding sur la fête du Travail.

Prix ​​de la literie Brooklyn Aurora Taille Des mesures Prix Double 38×75 pouces 999 $ Jumeau XL 38×80 pouces 1 249 $ Plein 54×74 pouces 1 624 $ Reine 60×80 pouces 1 874 $ Roi 76×80 pouces 2 249 $ Cal roi 72×84 pouces 2 249 $

Il propose également des tailles de camping-car, ce qui est assez inhabituel pour une marque de matelas bed-in-a-box.

Expédition, essai et garantie

Comme toutes les marques de matelas en ligne, Brooklyn Bedding offre quelques avantages pour rendre plus attrayant la commande d’un matelas sur Internet. Lorsque vous commandez votre matelas, il vous sera livré chez vous enroulé et compressé à l’intérieur d’un carton. Vous allez recevoir:

Livraison gratuite et retours gratuits

Un essai de 120 nuits

Une garantie de 10 ans

Vous avez la possibilité de tester votre matelas pendant trois mois avant de vous y engager. Si vous décidez que vous n’aimez pas votre matelas, contactez Brooklyn Bedding et il vous guidera tout au long du processus de retour pour récupérer votre argent.

Votre matelas omettra une odeur de dégagement gazeux une fois que vous le sortirez de son emballage, mais cela se produit avec la plupart des matelas bed-in-a-box, à moins qu’ils ne soient fabriqués avec de la mousse de latex organique. C’est un peu comme une odeur de voiture neuve, et elle se dissipe après un jour ou deux.

Verdict final

Si vous dormez confortablement et ne chauffez jamais pendant la nuit, vous voudrez peut-être chercher ailleurs. Les dormeurs chauds et les personnes qui dorment avec des dormeurs chauds, réjouissez-vous. Ce matelas refroidit sérieusement et, pour moi, tient ses promesses. Outre ses capacités de refroidissement, j’aime aussi sa polyvalence; avec trois options de niveau de fermeté et une construction hybride durable, il convient à presque tous les dormeurs. Voici un bref récapitulatif des personnes à qui je recommanderais et ne recommanderais pas ce lit :

Vous pourriez aimer ce matelas si :

Vous dormez chaud ou vous vous réveillez avec des sueurs nocturnes

Vous dormez sur le dos, le côté, le ventre ou une combinaison de tous

Vous avez une morphologie petite, moyenne ou lourde

Vous voulez un matelas hybride avec un soutien supplémentaire

Vous pourriez ne pas aimer ce matelas si :

Vous n’avez aucun problème à dormir chaud

Votre budget est serré

Vous voulez un simple matelas en mousse

Les informations contenues dans cet article sont uniquement à des fins éducatives et informatives et ne sont pas destinées à constituer des conseils médicaux ou de santé. Consultez toujours un médecin ou un autre fournisseur de soins de santé qualifié pour toute question que vous pourriez avoir sur une condition médicale ou des objectifs de santé.