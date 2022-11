Examen du mariage malheureusement moderne de Léon Tolstoï et de Sophie Tolstoï

“Je travaille sans répit” Sophie Tolstoï dit dans “Un couple” de Frederick Wiseman. “Je souffre de l’impossibilité de réaliser ce que je veux faire.”

Vivre avec Léon Tolstoï – qui a écrit ses plus grandes œuvres, dont “Anna Karénine” et “Guerre et Paix”, pendant leur mariage de 1862 à 1910 – n’est pas un pique-nique, et les réflexions de Tolstaya peuvent sembler très reconnaissables à une oreille moderne. Elle ne peut pas tout faire et se sent constamment coupable de cela, mais supporte un mari qui ne partage pas équitablement les charges familiales et ne se reconnaît pas pleinement. Mariée à 18 ans, elle a aidé à gérer un domaine de 4 000 acres, a élevé et éduqué leurs enfants (huit des 13 ont survécu jusqu’à l’âge adulte) et a copié et révisé des centaines de pages des manuscrits de Tolstoï (ainsi qu’en écrivant les siens).

La résonance contemporaine a séduit Wiseman, mieux connu pour ses 43 longs métrages non romanesques relatant des communautés et des institutions de tous bords, dont “Titicut Follies” de 1967 et, plus récemment, “City Hall”, en 2020. “A Couple” est une incursion rare dans le récit de fiction pour le cinéaste, même s’il y a une vingtaine d’années, il dirigeait Catherine Samie dans « La dernière lettre » une adaptation de “La vie et le destin” de Vasily Grossman.

“A Couple”, qui ouvre vendredi au Film Forum, à New York, suit Tolstaya (interprétée par l’actrice française Nathalie Boutefeu) alors qu’elle rumine sur leur mariage – ainsi que sur la profondeur de leur amour – lors de promenades dans la campagne verdoyante et en bord de mer.