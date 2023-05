Examen du marché du travail des pilotes NASCAR pour 2024

Bob Pockras FOX NASCAR Initié

KANSAS CITY, Kan. – La victoire de Martin Truex Jr. à Douvres il y a une semaine n’a certainement pas nui à Joe Gibbs Racing alors qu’il tente de convaincre Truex de poursuivre sa carrière en Coupe jusqu’en 2024.

Truex n’avait aucune conversation, cependant, quant à savoir s’il y avait un effet d’entraînement de la victoire sur sa décision.

« C’est juste en mai », a déclaré Truex.

Eh bien, l’année dernière, il a pris sa décision de revenir pour 2023 en juin. Alors peut-être que Truex aura des éclaircissements sur son avenir dans un mois ?

« Fin juin », a déclaré Truex.

Bon, deux mois.

Truex est l’une des pièces du puzzle de l’agence libre qui sera probablement éliminée au cours des deux prochains mois. À l’heure actuelle, cela ne semble pas être une saison idiote exceptionnellement dramatique – mais encore une fois, comme l’a dit Truex, ce n’est que le mois de mai.

Les pilotes et les propriétaires d’équipe sont connus pour prendre des décisions abruptes avec peu d’avertissement. Les blessures peuvent également jouer un rôle.

Mais voici un aperçu de l’état des choses début mai en regardant le marché du travail des pilotes NASCAR pour 2024.

Truex a déclaré après Douvres qu’il s’amusait et avait apprécié la saison 2023. Cela donne de l’espoir à Joe Gibbs.

« Nous parlons constamment à Martin de l’année prochaine », a déclaré Gibbs. « Nous voulons qu’il reste avec nous tant que nous pouvons le convaincre de le faire. »

JGR doit actuellement signer les deux plus grands agents libres de NASCAR : Truex, le champion de la Coupe 2017, et Denny Hamlin, qui vient de remporter sa 49e victoire en carrière dimanche au Kansas Speedway.

Hamlin a déclaré qu’il avait l’intention de continuer à courir pour JGR tout en étant copropriétaire de 23XI Racing. JGR et 23XI seront rejoints dans l’écurie Toyota l’année prochaine lorsque Legacy Motor Club passera de Chevrolet à Toyota. Ce changement a été annoncé mardi.

Hamlin a déclaré samedi que 23XI négociait toujours sa prolongation avec Toyota. Pour Hamlin, son contrat de chauffeur dépend également de la conclusion d’un contrat avec Toyota par 23XI, ce n’est donc pas aussi simple que d’autres prolongations de contrat.

« Nous y travaillons », a déclaré Hamlin. « Ça va prendre du temps. »

La seule équipe qui sait qu’elle aura une ouverture l’année prochaine est Stewart-Haas Racing car Kevin Harvick a déjà annoncé sa décision de prendre sa retraite.

Le pilote de JR Motorsports, Josh Berry, est le meilleur candidat pour remplacer Harvick chez SHR, qui pourrait également potentiellement perdre Anheuser-Busch en tant que sponsor, car Trackhouse Racing et Ross Chastain sont les premiers à décrocher cet accord.

Cela n’empêchera pas SHR de signer un pilote et il a des yeux sur Berry, dont la carrière a été faite par JRM ces dernières années. Et bien que Berry aimerait probablement rester dans l’écurie Chevrolet, cela ne se ferait pas au détriment de ne pas décrocher une course convoitée en Coupe.

« Je me concentre uniquement sur la voiture Xfinity », a déclaré Berry lorsqu’il a été interrogé il y a une semaine sur la saison prochaine.

SHR attend également une décision sur le retour d’Aric Almirola pour 2024. Almirola a indiqué en début de saison que lui, comme Truex, prendrait son temps avant de prendre une décision.

Zane Smith est considéré comme le meilleur espoir du camp Ford, et le champion de la série de camions 2022 pourrait atterrir au SHR. Il est sous contrat avec Front Row Motorsports, une autre équipe Ford, et organise pour eux cette année des événements de Coupe sélectionnés en plus du calendrier complet des camions.

Le meilleur « prospect » de Toyota est probablement John Hunter Nemechek, qui a couru en Coupe en 2020 et sera un remplaçant potentiel si Truex choisit de ne pas revenir ou si les choses ne fonctionnent pas avec Hamlin.

Parmi les autres prospects, basés sur les performances et le financement, qui envisageraient les manèges de la Coupe 2024 (et obtiendraient des regards sérieux des équipes) sont Austin Hill, Riley Herbst et Cole Custer.

À moins d’un effondrement de l’un de leurs pilotes, il y a sept organisations dont la gamme de pilotes devrait revenir intacte pour l’année prochaine : Trackhouse, 23XI Racing, Legacy, Hendrick Motorsports, Team Penske, RFK Racing et JTG Daugherty Racing.

Justin Haley est agent libre chez Kaulig Racing. Au 27e rang du classement à sa deuxième saison de Coupe à temps plein, il a connu des parcours respectables. Il n’a également que quatre points de retard sur AJ Allmendinger, qui en est à la première année d’un contrat pluriannuel. Si Haley ne revient pas, cela pourrait être un point d’atterrissage pour Hill.

Harrison Burton est en difficulté pour une deuxième année consécutive chez Wood Brothers Racing, une filiale de Penske. Tout le monde est entré dans la saison 2022 en sachant que Burton aurait besoin de temps pour se développer, mais il a très probablement besoin de plus de performances en petits groupes pour que Penske et les Wood Brothers se sentent bien à l’idée de faire une autre saison.

Corey LaJoie (Spire Motorsports, 22e au classement des pilotes) et Todd Gilliland (Front Row, 23e) ont aidé leur stock cette année. Les deux pourraient probablement continuer avec leurs équipes – ce que Gilliland n’a probablement pas ressenti au début de l’année lorsqu’il a appris que Smith le remplacerait pendant six courses – mais pourraient également être consultés par d’autres organisations si une ouverture ou un parrainage se concrétise.

Il y a toujours la possibilité qu’une équipe vende sa charte – la version NASCAR d’une franchise – mais ces décisions ne viendraient probablement pas tant que les propriétaires de l’équipe et NASCAR n’auraient pas conclu un nouvel accord de charte qui serait effectif à partir de 2025.

Penser a voix haute

Noah Gragson voulait que la sécurité de NASCAR le laisse, lui et Ross Chastain, continuer à donner des coups de poing après la course dimanche au Kansas Speedway.

Certains voudraient que les combats NASCAR ressemblent à des combats de hockey – où les officiels ne les séparent pas tant que les deux joueurs ne sont pas au sol.

Mais ce n’est pas du hockey et les pilotes sont les membres les plus critiques de l’équipe lorsqu’il s’agit d’attirer les fans ainsi que les classements et les séries éliminatoires. NASCAR ne peut pas risquer que les conducteurs soient blessés dans des combats.

Ainsi, même s’il peut être amusant de les voir jeter des foin de temps en temps – ce n’est pas un sport qui a besoin d’un ring de boxe chaque semaine – la chose responsable à faire pour NASCAR est d’arrêter les combats dès qu’il le peut.

Dans les nouvelles

– Ryan Newman reviendra dans la NASCAR Cup Series pour la première fois depuis 2021 alors qu’il pilotera pour Rick Ware Racing la semaine prochaine à Darlington. Il devrait piloter la voiture n ° 51 dans la première des courses sélectionnées pour l’organisation, qui fait appel à des pilotes expérimentés. Son programme de voitures de sport a récemment embauché Juan Pablo Montoya.

– NASCAR a tenu sa promesse d’apporter des pièces illégales sur le circuit alors qu’il affichait dans le transporteur samedi la pièce de la voiture d’Austin Dillon de Martinsville. La semaine dernière, un comité d’appel a confirmé que la partie était illégale et a confirmé une pénalité de 60 points contre Dillon. Il s’agissait d’un assemblage d’écrou de blocage sur une tige de séparateur qui ne se verrouillait pas, ce qui pouvait théoriquement permettre à l’équipe d’ajuster la hauteur du séparateur après qu’il ait été passé par la technologie.

– Bubba Wallace conduira dans les deux prochaines courses de camions, à Darlington et North Wilkesboro, pour Tricon Garage dans la voiture n ° 1 de l’organisation qui a eu une liste tournante de pilotes cette année.

Pleins feux sur les réseaux sociaux

Statistique du jour

Joe Gibbs Racing compte désormais 400 victoires dans l’histoire de l’organisation (Cup et Xfinity).

Ils l’ont dit

« J’aurais aimé que ce ne soit pas le contact qui en ait décidé, mais qui sait ce qui se passe dans les virages 3 et 4, j’aurais adoré avoir cette opportunité, mais il a peut-être eu le meilleur parti. » —Denny Hamlin sur son dernier contact avec Kyle Larson avant de gagner au Kansas

Bob Pockrass couvre NASCAR pour FOX Sports. Il a passé des décennies à couvrir le sport automobile, y compris les 30 dernières Daytona 500, avec des passages chez ESPN, Sporting News, le magazine NASCAR Scene et The (Daytona Beach) News-Journal. Suivez-le sur Twitter @bobpockrasset inscrivez-vous au Newsletter FOX Sports NASCAR avec Bob Pockrass.

