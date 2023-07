Examen du LG B3 OLED : un moyen moins cher de devenir phare

En un coup d’œil Note d’expert Avantages Belle dalle OLED

Excellentes fonctionnalités de jeu

Excellente télécommande

Plateforme webOS mise à jour Les inconvénients Tailles limitées

Lutte contre les mouvements brusques

La qualité du son ne peut pas correspondre à l’image Notre avis Le LG B3 OLED est certainement un achat intelligent par rapport aux téléviseurs LG haut de gamme, grâce à son processeur moins cher et à son excellent support de format, bien que les puristes de la qualité d’image puissent avoir des problèmes avec ses problèmes de mouvement récurrents.

Le LG B3 OLED est le dernier né de la gamme de longue date de la série B de LG, offrant le panneau OLED de qualité et la plate-forme de télévision intelligente intuitive des ensembles 2023 haut de gamme, sans tout à fait le même prix.

Il y a quelques coins coupés pour réduire ce RRP, principalement dans le département de traitement – ​​et en ce qui concerne la sortie de luminosité – mais il s’agit toujours d’un package OLED presque complet, avec une multitude de fonctionnalités intéressantes pour les téléspectateurs et les joueurs.

Conception et construction

Trois tailles de téléviseur

Meuble TV central avec possibilité de montage mural

Télécommande magique LG

Le B3 a le facteur de forme habituel pour un LG OLED : un écran incroyablement mince et une lunette presque invisible, avec un arrière légèrement en saillie qui contient les différentes entrées et haut-parleurs de l’écran.

La profondeur totale est de 46,9 mm, bien qu’un écran bien placé garantisse que l’arrière reste hors de vue, surtout si vous décidez de fixer le B3 au mur plutôt que d’utiliser le meuble TV central (inclus).

Henry St Léger / Fonderie

Vous pouvez obtenir le LG B3 dans les tailles 55, 65 et 77 pouces, ce qui signifie que vous êtes trié pour les options de dimensionnement les plus courantes, bien que quiconque après un écran plus compact devra chercher ailleurs. Par exemple, le LG C3 OLED est disponible en tailles 42 et 48 pouces.

La télécommande magique de LG est de retour, avec un design ergonomique toujours aussi agréable à tenir et multifonctionnel. Il est très simple de basculer entre un curseur semblable à une souris, des boutons directionnels ou la molette de défilement de la télécommande, permettant à tout utilisateur de naviguer sur son téléviseur comme il le souhaite.

Henry St Léger / Fonderie

Certes, vous obtenez cela avec chaque LG OLED, mais c’est néanmoins un gros avantage – et la base des packs de télécommande dans les boutons de raccourci pour les services de streaming TV les plus utilisés, c’est-à-dire (sur le modèle britannique testé) Netflix, Prime Video et Disney+ sont tous exposés ici.

Un bouton de microphone vous aide à accéder à la recherche vocale et à utiliser des assistants intelligents, bien qu’il ne soit pas aussi important que le bouton bleu de la télécommande vocale Alexa d’Amazon.

Spécifications et fonctionnalités

Interface webOS mise à jour

Taux de rafraîchissement de 120 Hz

HDMI 2.1 (pour deux ports, au moins)

Malgré un processeur α7 AI Processor 4K Gen6 moins cher par rapport à certains ensembles LG OLED haut de gamme, le B3 offre une suite complète de spécifications pour les cinéphiles et les joueurs.

Sur ses quatre ports HDMI, deux sont la dernière spécification HDMI 2.1, permettant un passage 4K à 120 Hz ainsi que eARC (canal de retour audio amélioré) pour la communication bidirectionnelle de la barre de son. Vous obtiendrez deux entrées USB 2.0, Ethernet, un seul port optique, des entrées pour satellite et antenne, ainsi que la prise en charge de la connectivité Bluetooth 5.0.

la nouvelle version semble beaucoup plus ordonnée et plus orientée vers ce qui est utile pour le spectateur.

Henry St Léger / Fonderie

La principale différence entre le LG B3 et le modèle B2 de l’année dernière réside dans l’interface. L’ensemble de la plate-forme webOS a été remanié pour 2023, avec une nouvelle mise en page élégante qui cherche à affiner la mise en page des années précédentes. La majeure partie de l’écran est désormais occupée par une seule bannière, avec des « cartes » en dessous concernant les fonctions de jeu, de travail, de musique, de sport et de maison intelligente – de sorte que vous pouvez facilement accéder à tout ce dont vous avez besoin pour votre téléviseur OLED.

En dessous se trouvent des icônes d’application, mais vous devez passer à un deuxième aperçu pour obtenir des recommandations de contenu et des exemples d’émissions ou de films sur des services de streaming clés, comme Ted Lasso ou Platonique sur AppleTV. La mise en page précédente avait des suggestions de contenu beaucoup plus élevées, mais la nouvelle version semble beaucoup plus ordonnée et plus orientée vers ce qui est utile pour le spectateur. Les meilleures notes.

Tous les principaux acteurs en matière d’applications de streaming sont inclus ici (modèle britannique testé), avec Netflix, Prime Video, Now TV, Apple TV, iPlayer, ITVX, All 4, My5, Disney+, Spotify, Twitch, YouTube et BBC Sons tous pris en charge.

Henry St Léger / Fonderie

Le menu Paramètres est maintenant beaucoup plus gênant, couvrant une découpe solide du côté gauche de l’écran au lieu d’une superposition transparente, ce qui est un choix étrange – bien qu’il facilite la visualisation d’un certain nombre de paramètres d’image et de son en un coup d’œil. .

Le B3 constitue un argument solide en tant que téléviseur de jeu, en particulier. L’écran prend en charge des fonctionnalités de jeu de premier plan telles que 4K à 120 Hz, VRR (taux de rafraîchissement variable) pour les consoles Xbox et PlayStation compatibles, et un mode de jeu dédié pour un jeu réactif et à faible latence.

Toi ne le fera pas obtenez le microphone intégré qui permet un contrôle vocal mains libres sur le C3 et le LG G3 OLED, bien que vous puissiez toujours accéder aux assistants vocaux via un bouton tactile sur la télécommande.

Qualité d’image et de son

Dolby Vision HDR

Pas d’évolution OLED

Dolby Atmos et AI Sound Pro

Puissance audio de seulement 20 W

Alors, quid de la photo ? Le LG B3 a beaucoup de choses à faire, en particulier son panneau OLED auto-émissif, qui offre des couleurs vives, un contraste incroyable (« infini ») et des noirs incroyablement profonds grâce à la possibilité de désactiver complètement les pixels.

C’est vraiment une image capable, et qui prospère lorsqu’elle représente tout, des actualités et des drames télévisés aux jeux immersifs en monde ouvert.

Les avantages particuliers de l’OLED sont encore accentués pour un effet merveilleux.

Ceci est largement commun à n’importe quel panneau OLED, cependant, et le reste de la gamme de LG a avancé sur une métrique clé que la série B n’a pas encore rattrapée – la luminosité. Une nouvelle technologie OLED evo peut augmenter le rendement lumineux de l’OLED conventionnel de 20 à 70 %, selon LG, bien que vous deviez acheter le LG C3 ou le LG G3 pour l’obtenir.

Cet écran de la série B se contente d’une sortie de luminosité plus traditionnelle pour OLED, et bien que l’excellent contraste aide à mettre en évidence les points lumineux et à les contraster efficacement avec des objets ou des paysages sombres, gardez à l’esprit que d’autres écrans LG font mieux sur ce front ces jours-ci. .

Le processeur a7 AI du B3 est également un pas derrière le chipset a9 utilisé dans les ensembles haut de gamme. La différence de traitement n’est pas toujours apparente, au crédit du B3, bien que certains déclencheurs puissent provoquer un flash de bruit vidéo, pixeliser des objets et interrompre une image par ailleurs impressionnante.

Henry St Léger / Fonderie

Ceci est en grande partie causé par un mouvement rapide, comme lorsque quelqu’un se lève ou s’assoit d’une manière soudaine, et est aggravé dans les scènes sombres où le mouvement est plus difficile à distinguer. Pour certains, cela peut être une petite plainte pour le prix ; pour d’autres, cela peut complètement gâcher l’expérience.

Néanmoins, il est difficile de critiquer l’image, en dehors de ces incidents individuels. Le panneau OLED excelle dans la précision et le contraste des couleurs, qu’il s’agisse des verts et des bruns changeants d’une forêt ou des tons précis d’un manteau sombre contre le ciel nocturne.

C’est particulièrement vrai lorsque vous regardez en Dolby Vision, le format HDR dynamique qui affine le contraste et la couleur de votre image à la volée : syntonisez la dernière saison de Le sorceleurc’est excitant de voir la lumière des flammes engloutir un bâtiment contre un ciel purement noir, ou la lueur d’ambre dans les yeux d’Henry Cavill pendant la ruée vers la bataille.

Les avantages particuliers de l’OLED sont encore accentués pour un effet merveilleux.

Le son est toujours largement efficace, avec une grande clarté pour les voix, et la plage de sortie montre les bandes sonores et les SFX avec un aplomb relatif

Il convient de noter que vous n’obtenez ici que 20 W de volume sur un système de haut-parleurs stéréo, soit environ la moitié de la sortie du LG C3.

LG affirme que sa technologie AI Sound Pro est capable de recréer virtuellement un son surround 5.1.2, bien que je ne puisse pas parler de son efficacité dans la pratique ; alors que l’exemple AI Sound Pro que vous obtenez lors de la configuration semble impressionnant, l’utiliser pendant les frénésie de Netflix n’est jamais tout à fait rentable.

Le son est toujours largement efficace, avec une grande clarté pour les voix, et la plage de sortie affiche les bandes sonores et les SFX avec un aplomb relatif – ce qui est également une aubaine en matière de jeu. webOS est livré avec un tableau de bord de jeu dédié, avec un mode optimiseur qui sélectionne automatiquement les paramètres les plus propices au gameplay de haut niveau.

Henry St Léger / Fonderie

Revenant à la punition Anneau d’Eldenj’ai été impressionné par les visuels nets et à contraste élevé, la capacité de luminosité (bien que nous ayons largement gardé les choses sombres, pour l’atmosphère) et les détails audio trouvés dans les cris, les rires et les impacts d’armes du jeu.

La prise en charge de Dolby Atmos est excellente à voir, bien que les haut-parleurs stéréo ici ne soient pas capables d’un son multicanal dans cette mesure, et vous devrez connecter un système audio externe pour obtenir une expérience audio qui correspond vraiment à la qualité de l’image.

Prix ​​et disponibilité

Le LG B3 OLED est disponible en tailles 55, 65 et 77 pouces. Ils coûtent respectivement 1 699,99 $ / 1 899,98 £, 1 999,99 $ / 2 699,98 £ et 2 900 $ / 3 799,98 £.

Cela signifie que vous n’obtenez pas tout à fait la variété de taille de l’OLED de la série C, qui peut se réduire à 42 pouces ou gonfler à 83 pouces ; et si vous cherchez quelque chose en dehors des trois options de taille du B3, vous voudrez peut-être regarder la plus grande propagation du C3.

L’OLED A3 d’entrée de gamme est également disponible dans une taille de 48 pouces si vous voulez quelque chose d’encore plus petit et moins cher que le B3 de 55 pouces. Cependant, il ne semble pas encore être en vente au Royaume-Uni ou aux États-Unis.

Vous pouvez trouver le B3 OLED chez la majorité des détaillants de gadgets ou de gadgets adjacents qui stockent des téléviseurs ces jours-ci, de LG, Currys, Argos et Amazon à John Lewis, Box et Richer Sounds.

Aux États-Unis, vous pouvez le trouver dans la boutique officielle de LG ainsi que chez BestBuy et Walmart.

Cependant, le LG B2 de l’année dernière n’est pas trop différent, et vous pouvez actuellement le trouver dans une taille de 65 pouces pour encore moins que le modèle de 55 pouces de cette année.

Pour plus d’options, consultez notre tableau des meilleurs téléviseurs.

Henry St Léger / Fonderie

Verdict

Le LG B3 OLED est aussi performant que les anciens modèles de la série B, c’est-à-dire pas trop différent, à part la nouvelle plate-forme webOS disponible sur les téléviseurs 2023 de LG.

Mais il offre toujours la plupart des avantages d’image d’un OLED haut de gamme, avec seulement quelques petits problèmes de mouvement, un nombre limité de ports HDMI 2.1 et une sortie audio de base de 20 W pour tempérer nos attentes.

Si ces limitations ne vous dérangent pas, alors le LG B3 OLED est un excellent choix comme écran home cinéma.

Spécifications