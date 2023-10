Examen du lancement du travail alors que Starmer admet que la bombe scintillante aurait pu être « bien pire »

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Sir Keir Starmer a reconnu que la faille de sécurité qui a vu un manifestant se précipiter sur la scène pour se jeter des paillettes sur la tête aurait pu être « bien pire » alors que le Parti travailliste a lancé une enquête.

Le parti enquêtera sur les défaillances qui ont conduit à l’attaque à la bombe scintillante du militant, des sources accusant la protection de la police métropolitaine qui surveille les mouvements de Sir Keir 24 heures sur 24.

Le leader travailliste a révélé qu’il se sentait déterminé à ne pas laisser un « idiot » perturber son discours public, mais a concédé sur Sky News : « Cela aurait pu être bien pire. »

Sir Keir a déclaré mercredi à Times Radio que « mon sentiment dominant était : ‘Je ne vais pas vous laisser gâcher quatre années de dur labeur dans ce parti' ».

« Je voulais juste continuer avec mon discours et c’est pourquoi j’ai retroussé mes manches et j’ai continué », a-t-il ajouté. « Je ne voulais pas que cet idiot interrompe cela et je ne veux pas que cet idiot domine ce que j’ai à dire aujourd’hui. »

Il a également plaisanté sur LBC : « Cela ressemblait un peu à un moment à cinq où quelqu’un essayait de me retirer le ballon. Canaliser l’Arsenal intérieur évidemment.

Sir Keir a également déclaré qu’il avait immédiatement vérifié que sa femme, Victoria, qui se trouvait au premier rang de la salle de conférence, allait bien avant de continuer, avec des restes de paillettes dans ses cheveux et sur les épaules de sa chemise.

La ministre fantôme de la Justice travailliste, Shabana Mahmood, a déclaré qu’elle s’attend à ce que « des questions soient posées » concernant la sécurité. « Nous voulons nous assurer que rien de tel ne puisse plus se reproduire », a-t-elle déclaré à l’émission PM de BBC Radio 4.

Une source travailliste a déclaré Les temps ils étaient « vraiment en colère » à propos de l’incident. « S’il avait eu une arme, Keir aurait pu être tué. » Et une source haut placée du parti travailliste a déclaré au journal que vous accusiez la police métropolitaine.

Un manifestant jette des paillettes sur le leader travailliste Sir Keir Starmer (Fil PA)

Il semblerait que les agents de Scotland Yard mis à la disposition du chef de l’opposition étaient présents tout au long du match, ainsi que le personnel de sécurité fourni par l’ACC de Liverpool.

Le Met a déclaré qu’il ne faisait aucun commentaire sur la sécurité accordée à Sir Keir. Un porte-parole de l’ACC a déclaré que « son équipe d’intendance et de sécurité hautement qualifiée a veillé à ce que l’incident soit traité de manière appropriée ».

Pendant ce temps, le Parti travailliste vend des T-shirts « Sparkle with Starmer » en édition limitée après qu’un manifestant a pris d’assaut la scène pendant le discours de la conférence du chef du parti et l’a aspergé de paillettes.

Une description des hauts à 20 £, déjà épuisés, a exhorté les fans de Keir Starmer à « libérer votre scintillement intérieur avec nos tout nouveaux T-shirts exclusifs ».

Le manifestant, identifié comme Yaz Ashmawi, portait un T-shirt le liant à un groupe de représentation proportionnelle appelé People Demand Democracy et criait que « la vraie démocratie est dirigée par les citoyens ».

L’homme de 28 ans de Surrey a été arrêté parce qu’il était soupçonné d’agression, de trouble à l’ordre public et de nuisance publique, a indiqué la police du Merseyside.

Sir Keir, qui a mis l’accent sur le changement de parti depuis la direction de Jeremy Corbyn, a déclaré : « protestation ou pouvoir, c’est pourquoi nous avons changé de parti » avant de poursuivre son discours.