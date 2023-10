Examen du kit de photographie Xiaomi 13 Ultra

Comment pouvez-vous faire du meilleur smartphone pour la photographie un téléphone-appareil photo encore plus performant ? Accessoirisez-le !

C’est exactement ce que Xiaomi a fait pour le 13 Ultra avec le kit de photographie : un ensemble d’accessoires originaux pour l’utilisateur de téléphone quotidien, mais un outil de travail inestimable pour le photographe et vidéaste passionné.

Qu’est-ce que le kit photo ?

Le kit de photographie Xiaomi 13 Ultra comprend un étui de protection de qualité avec un capuchon d’objectif, un adaptateur de filtre 67 mm, une poignée d’appareil photo avec Bluetooth et une lanière.









Le paquet entier

Vous pouvez simplement enclencher la coque sur le téléphone et mettre le capuchon sur le dessus. Il protège les caméras de la poussière et d’autres objets potentiellement nocifs et a l’air cool. Le capuchon de l’objectif se fixe d’une simple pression.

L’accessoire de préhension est plutôt soigné. Vous le faites glisser sur le bas du boîtier et il dispose d’un levier de verrouillage pratique pour rester en place. La poignée dispose d’un port USB-C pour que vous puissiez charger sa batterie intégrée, d’un trou pour lanière et d’un déclencheur complet – elle dispose d’une mise au point à demi-pression et d’une bague de zoom.

Appuyez et maintenez le déclencheur pendant une seconde et la poignée à distance lance le couplage avec le téléphone. De là, il peut lancer l’appareil photo depuis un téléphone verrouillé, contrôler le zoom et prendre des photos.









Oeillet de dragonne et bague de zoom autour du déclencheur

Avec l’étui et la poignée fixés, le Xiaomi 13 Ultra devient une centrale photographique ! Il est très facile de se mettre dans un rythme de réveil du téléphone et de déplacement entre les différentes caméras en utilisant uniquement votre index. Sortir le téléphone de votre poche en saisissant la poignée est également très pratique.

Si vous souhaitez aller plus loin dans votre imagerie, tournez l’adaptateur de filtre de 67 mm à l’arrière du boîtier. Il s’agit du fil de filtre le plus populaire sur le marché et vous obtiendrez la plus large sélection de filtres ND et polarisants circulaires.

Nous avions un CPL qui traînait et nous l’avons attaché au téléphone pour prendre quelques photos. Utiliser un filtre sur le Xiaomi 13 Ultra semble totalement professionnel. Et il est presque impossible de retirer l’adaptateur du boîtier du téléphone.

Nous avons constaté que le meilleur cas d’utilisation du kit de photographie est la prise de vue en action. Il faut capturer vos amis jouant au beach-volley à un tout autre niveau. Mettez le téléphone en mode 3,2x ou 5x, appuyez à moitié pour faire la mise au point, puis attendez le moment idéal.

Voici quelques échantillons que nous avons photographiés avec le Xiaomi 13 Ultra avec le kit de photographie ci-joint.















Xiaomi 13 Ultra utilisant le kit photographie

Conclusion

Il est difficile de trouver le kit de photographie Xiaomi 13 Ultra en ligne. Il semble que la meilleure option soit de l’importer de Chine. Les prix varient d’environ 130 $ à près de 300 $. C’est un ensemble d’outils de qualité, mais pas d’un rapport qualité-prix incroyable.

Cependant, la joie que nous ressentons en utilisant de tels accessoires avec un téléphone en vaut peut-être la peine. Cela nous ramène à il y a quelques années, lorsque les fabricants de téléphones et d’accessoires étaient plus imaginatifs, plus audacieux. Souvenez-vous de LG et de ses amis, c’étaient des journées amusantes.

Les téléphones sont désormais devenus des outils cliniques. Ils effectuent un million de tâches et excellent dans la plupart d’entre elles. Être doué en photographie est l’un de leurs principaux atouts. L’utilisation de quelque chose comme le kit de photographie Xiaomi peut élever l’un des meilleurs téléphones du marché au rang d’outil professionnel complet.