Examen du jeté chauffant Glamhaus – Conseiller technique

En un coup d’œil Note d’expert Avantages Pas cher à courir

Efficace

Tissu douillet Les inconvénients Pas le matériau le plus résistant

Les couleurs ne sont pas exactement subtiles Notre avis Une couverture chauffante est un incontournable pour tous ceux qui cherchent à dépenser moins en chauffage cet hiver. Ce jeté Glamhaus est confortable et efficace, avec un certain nombre de réglages de chaleur et une option de minuterie.

Prix ​​lors de l’examen

Non disponible aux États-Unis

Si payer la facture de chauffage vous empêche de dormir la nuit, une couverture électrique pourrait être la solution. Ils peuvent vous garder au chaud pour seulement 2,5 à 3 pence par heure, contre 54 pence par heure pour un radiateur enfichable.

Il existe deux types de couverture électrique. Si vous souhaitez lire une critique du type de lit chauffant que vous attachez à votre matelas et sur lequel vous vous allongez, consultez notre revue de la couverture électrique Cosi Home.

Ce que je passe en revue ici est le deuxième type : un jeté chauffant que vous pouvez jeter sur vos genoux lorsque vous travaillez à domicile ou que vous pouvez utiliser pour vous couvrir lorsque vous êtes allongé sur le canapé.

On ne parle pas assez d’eux, mais ils valent vraiment la peine d’être considérés.

Conception et apparence

Le plaid chauffant Glamhaus est une couverture double face. Un côté est une flanelle molletonnée, l’autre est une matière veloutée et douce au toucher. Il est disponible en neuf options de couleurs, bien que le côté polaire soit toujours crème. Il faut dire que certaines des couleurs les plus vives sont assez sinistres. Si vous recherchez quelque chose de subtil, le gris est probablement votre meilleure option.

Il mesure 1,6 sur 1,3 mètre, il est donc assez grand pour couvrir les genoux de deux personnes ou couvrir une personne allongée. Si vous vouliez l’utiliser sur le lit, ce serait idéal pour un célibataire.

Il a un long cordon, vous n’avez donc pas besoin d’une prise juste à côté de vous. Il y a 150 cm de la prise au contrôleur et 50 cm supplémentaires du contrôleur à la couverture. Prise et contrôleur compris, il mesure environ 2,2 m de long.

Gardez à l’esprit que si vous l’utilisez en position allongée sur le lit, le contrôleur pendra sur le côté du lit et pourra taper dessus lorsque vous vous déplacerez.

Le contrôleur est juste de la bonne taille pour tenir dans votre main et est très simple à utiliser. Il y a un écran LED rouge et cinq boutons. L’interrupteur marche/arrêt est au milieu : de chaque côté se trouvent les boutons haut et bas pour la température et la minuterie.

Performance

Voici comment ça fonctionne. Vous choisissez parmi l’un des neuf réglages de chaleur. En pratique, je ne l’ai jamais fait régler à plus de 3 ou 4, ce qui était suffisant pour me tenir au chaud. Cela signifie qu’il y a beaucoup de marge de manœuvre pour les soirées encore plus froides.

En plus de choisir une température, vous pouvez régler un compte à rebours, de une à neuf heures. Cela vous donnera la tranquillité d’esprit si vous souhaitez faire une sieste sous la couverture et que vous voulez qu’elle s’éteigne lorsque vous vous endormez.

La couverture elle-même est douce au toucher et agréable au toucher. Je ne pense pas que ce sera extrêmement résistant, même si cela dit, le chat l’a aimé et il a survécu à beaucoup de pétrissages avec seulement quelques tractions. Il a une garantie d’un an.

Vous pouvez sentir le réseau de fils chauffés sous la surface, ce qui, je pensais, me dérangerait, mais ce n’est pas le cas. Les instructions disent de s’assurer que les fils à l’intérieur ne se replient pas, mais il est facile de le garder à plat. Ils ne s’emmêlent pas ou ne s’emmêlent pas lors de l’utilisation.

Pour laver la couverture, il vous suffit de la déclipser du cordon d’alimentation. Vous pouvez laver la couverture en machine sur un programme délicat à 30°C et la suspendre pour la faire sécher. Vous ne pouvez pas le sécher au sèche-linge, mais si vous achetez une couverture chauffante pour économiser de l’argent sur votre facture d’électricité, vous ne serez probablement pas tenté d’utiliser un sèche-linge.

En termes de caractéristiques de sécurité, il dispose d’une protection contre la surchauffe et les surtensions.

La consommation d’énergie

C’est la vraie raison d’acheter une couverture chauffante. Ce jeté Glamhaus a une très faible consommation d’énergie, car il ne s’agit que d’un appareil de 85W. Cela signifie qu’il utilise environ 85 watts par heure.

Pour savoir ce que cela vous coûtera de courir, vous pouvez utiliser un calculateur en ligne et votre dernière facture d’énergie. Entrez votre tarif (ou utilisez le tarif standard sur le site) et renseignez la puissance de la couverture et vous obtiendrez un chiffre.

Dans mon cas, mon prix unitaire d’électricité est de 35,797p, donc la couverture me coûte 3p par heure pour fonctionner. Votre coût sera très similaire. En comparaison, un radiateur électrique enfichable moyen me coûterait environ 54 pence de l’heure. C’est une énorme différence.

Prix ​​et disponibilité

Le jeté Glamhaus a un prix compétitif par rapport à ses rivaux, qui peuvent coûter jusqu’à 100 £. Il est également largement disponible – de nombreuses couvertures chauffantes sont en rupture de stock. Au moment de la rédaction de cet article, vous obtiendrez le meilleur prix si vous achetez directement auprès de Glamhaus, mais vous pouvez également acheter auprès de Amazone, Robert Dyas et B&Q. Cela vaut la peine de parcourir quelques sites pour trouver la couleur que vous voulez.

Verdict

De tous les appareils et appareils enfichables de ma maison – et il y en a beaucoup – c’est l’un des plus utilisés. Depuis que la température a chuté, je l’utilise presque tous les jours, tout en travaillant à domicile et en me relaxant le soir. Même si je l’ai allumé pendant 10 heures par jour – ce qui ne serait pas nécessaire, car une fois qu’il chauffe, vous pouvez l’éteindre pendant un certain temps – cela ne me coûterait que 30 pence par jour. À ce coût de fonctionnement, ça vaut vraiment le coup.

