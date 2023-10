Examen du hub Belkin Connect Thunderbolt 4 Core

En un coup d’œil Note d’expert Avantages Quatre ports Thunderbolt 4/USB4

Un port USB-A 10 Gbit/s

Puissance totale de 150 W

Chargement d’un ordinateur portable 96 W PD

Compact Notre verdict Le hub Belkin Connect Thunderbolt 4 Core est un hub Thunderbolt 4 compact et bon marché avec des connexions rapides qui peuvent gérer autant qu’une petite station d’accueil. Vous pouvez ajouter jusqu’à deux écrans 4K externes tout en disposant d’un port Thunderbolt 4 rapide libre pour ajouter un lecteur de stockage rapide ou un autre périphérique USB-C. Son port de chargement pour ordinateur portable de 96 W est le plus puissant que nous ayons vu sur un hub Thunderbolt 4.

Prix ​​une fois examiné

199,99 $

Oubliez l’achat d’une station d’accueil coûteuse, avec son mélange de ports USB et Thunderbolt, le hub 5-en-1 Belkin Connect Thunderbolt 4 Core pourrait être tout ce dont vous avez besoin pour étendre votre ordinateur portable Thunderbolt en un système de bureau plus complet avec des écrans externes et un périphérique de rechange. -ports de connexion.

Thunderbolt 4 permet des hubs pouvant se vanter d’avoir jusqu’à quatre connecteurs Type-C ultra-rapides de 40 Gbit/s rétrocompatibles avec Thunderbolt 3 et USB-C.

Avec les bons appareils ou adaptateurs, cela peut suffire pour ajouter quelques écrans externes et un lecteur de stockage haute vitesse.

Spécifications et fonctionnalités

Le hub Belkin Connect Thunderbolt 4 Core dispose de quatre Thunderbolt 4 (tous avec un transfert de données de 40 Gbit/s et un chargement d’appareil de 15 W) et d’un port USB-A 3.2 Gen.2 (10 Gbit/s et 4,5 W).

L’appeler « hub 5-en-1 » est un peu une triche, car l’un des ports Thunderbolt 4 sera utilisé pour connecter les données et l’alimentation à votre ordinateur portable, laissant trois ports TB4 et le port USB-A rapide. Cela pourrait encore suffire à de nombreux utilisateurs.

Un port Thunderbolt 4 en amont (40 Gbit/s, 96 W)

Trois ports Thunderbolt 4 (40 Gbit/s, 15 W)

Un port USB-A (10 Gbit/s, 4,5 W)

Alimentation 150 W

Belkin

Cette gamme de ports est la norme pour les hubs Thunderbolt 4. Les stations d’accueil Thunderbolt 4 plus grandes et plus chères auront plus de ports, mais si vous n’avez besoin que de quelques ports Thunderbolt/USB-C supplémentaires flexibles, un hub pourrait vous faire économiser de l’argent et de l’espace sur votre bureau.

Le port USB-A unique offre un transfert de données rapide à 10 Gbit/s mais est sous-alimenté pour charger un appareil connecté. 4,5 W chargera un téléphone mais très lentement et n’est en réalité que suffisamment puissant pour recharger vos écouteurs, votre montre intelligente ou votre clavier/souris sans fil. Les ports Thunderbolt 4 peuvent charger à 15 W.

Le Belkin Core Hub est livré avec une généreuse alimentation externe de 150 W. Le port Thunderbolt 4 en amont qui se connecte à votre ordinateur peut charger un ordinateur portable jusqu’à 96 W, ce qui représente la connexion Power Delivery (USB PD) la plus élevée sur un hub plutôt qu’une station d’accueil complète.

Il est un peu léger en termes de connexions avec son seul port USB-A, mais tous les hubs sauf un proposent le même port USB-A unique. Aucun hub n’offre autant de ports que le Caldigit Element Hub, qui dispose de quatre Thunderbolt 4 de 40 Gbps pouvant chacun se charger à 18 W et de quatre ports USB-A de 10 Gbps (7,5 W) époustouflants. Lisez notre revue Caldigit Thunderbolt 4 et USB4 Element Hub.

La seule limitation du Caldigit à nombreux ports est que, malgré son alimentation égale à 150 W, la puissance de charge PD de son ordinateur portable est limitée à 60 W.

Une puissance de 60 W est suffisante pour un ordinateur portable de taille moyenne, mais pas pour un portable plus grand de 15 à 17 pouces. Un gros ordinateur portable pourrait rester chargé sur 60 W mais sa batterie s’affaiblirait s’il était pleinement utilisé.

Le Core Hub de Belkin corrige cette limitation avec son impressionnant port de chargement pour ordinateur portable de 96 W. Si vous possédez un ordinateur portable plus grand et que vous n’avez pas besoin d’autant de ports USB-A, le Belkin Core Hub est plus logique que le Caldigit Element Hub.

D’autres options incluent le hub Sonnet Echo 5 Thunderbolt 4 qui peut charger un ordinateur portable à 85 W et dispose d’un port USB-A de 7,5 W plus puissant que le Belkin, mais maximise sa puissance totale à 100 W, contre 150 W de Belkin et Caldigit.

Le Thunderbolt 4 Core Hub de Belkin n’est pas une station d’accueil par définition stricte (et il ne prétend pas non plus l’être), mais il peut offrir l’essentiel de ce qu’une station d’accueil peut offrir lorsque vous ajoutez des adaptateurs.

Par exemple, si vous souhaitez une connexion réseau filaire rapide et stable, vous pouvez ajouter un adaptateur Ethernet (Gigabit ou plus rapide) tel que l’adaptateur USB-C vers Ethernet d’Ugreen pour moins de 20 $ / 15 £.

Vous pouvez connecter deux écrans externes à votre ordinateur portable à l’aide des ports Thunderbolt 4 du Core Hub. Ceux-ci se connecteraient directement aux moniteurs dotés de ports USB-C, ou vous pourriez ajouter des adaptateurs USB-C vers DisplayPort ou HDMI peu coûteux.

Les deux moniteurs peuvent chacun gérer jusqu’à 4K à 60 Hz, ou vous pouvez connecter un seul 8K à 30 Hz.

Cela dit, les ordinateurs à puces non Pro/Max M1 et M2 d’Apple ne prennent en charge qu’un seul moniteur externe. Consultez notre solution de contournement pour ajouter deux écrans à un MacBook M1 ou M2.

Si vous préférez une station d’accueil plus complète, jetez un œil à notre tour d’horizon des meilleures stations d’accueil Thunderbolt 4, qui examine également les hubs Thunderbolt 4 alternatifs.

Pour en savoir plus sur les différences et les compatibilités des variétés USB-C et Thunderbolt, lisez cette explication détaillée sur Thunderbolt 4 contre Thunderbolt 3 contre USB-C.

L’unité que nous avons testée avait des panneaux avant et arrière blancs, mais d’autres photographies Belkin montrent du noir. Fonderie

Concevoir et construire

Les hubs dotés de leur propre alimentation peuvent servir de mini stations d’accueil et sont beaucoup plus compacts. Le Belkin Core Hub mesure 135 x 75 x 18 mm (5,3 x 3 x 0,7 pouces), ce qui est un peu plus long et plus large que le Caldigit Element Hub mais toujours assez nerveux.

Le bloc d’alimentation du Belkin est moins volumineux que celui du hub Caldigit, mais avec la même puissance totale de 150 W.

Nous préférons l’Element Hub pour son port TB4 en amont soigneusement monté sur le côté contrairement à la plupart des autres hubs Thunderbolt, y compris le Belkin Core Hub, qui le situent à l’avant. Une connexion frontale peut rendre la déconnexion légèrement plus rapide, mais c’est une solution moche lorsqu’elle est utilisée avec le câble tendu par l’avant.

Le Belkin Core Hub est livré avec un câble Thunderbolt 4 de 0,8 m. Cela connectera le hub à votre ordinateur portable, mais vous aurez besoin de câbles supplémentaires si vous utilisez les autres ports du hub. Découvrez notre tour d’horizon des meilleurs câbles Thunderbolt 4.

Prix

Le hub Belkin Connect Thunderbolt 4 Core coûte 199,99 $ US ou 199,99 £.

C’est le même prix que le hub Element multiport de Caldigit, mais n’oubliez pas la puissance de chargement plus élevée du hub Belkin pour ordinateur portable.

Verdict

Le hub Belkin Connect Thunderbolt 4 Core est un hub Thunderbolt 4 compact et bon marché avec des connexions rapides qui peuvent gérer autant qu’une petite station d’accueil. Vous pouvez ajouter jusqu’à deux écrans 4K externes tout en disposant d’un port Thunderbolt 4 rapide libre pour ajouter un lecteur de stockage rapide ou un autre périphérique USB-C. Son port de chargement pour ordinateur portable de 96 W est le plus puissant que nous ayons vu sur un hub Thunderbolt 4.

Vous trouverez trois ports USB supplémentaires sur le Caldigit Element Hub au prix similaire, mais le Belkin l’emporte sur sa sortie de charge pour ordinateur portable PD 96 W plus puissante, ce qui en fait un meilleur choix pour les ordinateurs portables plus grands.