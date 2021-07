Vous n’obtenez pas encore l’angle de la sympathie ? Entrez Hans (Jeroen Spitzenberger), un homme répugnant qui précipite sa famille pour un week-end chez ses parents. Hans s’en prend à sa femme, apprend joyeusement à ses filles que les femmes sont de mauvaises conductrices et, plus important encore, chevauche le pare-chocs de l’Exterminateur sur un long tronçon d’autoroute. Lorsque Hans est confronté et que des excuses sont demandées, il devient encore plus grossier, malgré les réticences de sa femme. En réponse, The Exterminator travaille méthodiquement pour traquer et éliminer Hans.

Si vous avez déjà été victime de la rage au volant d’un autre conducteur, vous pourriez sympathiser avec le tueur qui traque « Tailgate », un thriller néerlandais du scénariste-réalisateur Lodewijk Crijns. L’exterminateur, joué par Willem de Wolf, est un homme net et étrangement grand qui donne le coup d’envoi en assassinant un cycliste. Alors que le motard plaide pour sa vie en s’excusant, le personnage menaçant met un pistolet pulvérisateur d’exterminateur dans la bouche du motard et appuie sur la gâchette, l’empoisonnant à mort.

Le tueur est assez horrible en soi, mais il peut être difficile de ne pas s’enraciner pour lui. Il s’agit d’un récit prédateur-tige-proie, et Hans a le charisme d’un cafard. Alors que la camionnette de The Exterminator avance lentement sur la route, elle suscite le même suspense alléchant que de voir une nageoire au-dessus de l’eau pendant « Jaws ». Mais ici, la victime potentielle est un crétin total, pas un ingénue maigre ou un redoutable pêcheur. Cette chasse bien chorégraphiée est effrayante, bien sûr – en particulier à cause de la performance terrifiante de de Wolf et du choix d’arme non conventionnel – mais c’est aussi un peu amusant.

Hayon

Non classé. En anglais et néerlandais, avec sous-titres. Durée : 1 heure 26 minutes. Dans les théâtres et sur Mouvement cinématographique.