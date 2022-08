Examen du haut-parleur de cadre photo Ikea Symfonisk

En bref Note d’expert Avantages Son fort

Prise en charge de l’écosystème Sonos

Conception discrète Les inconvénients Pas de support pour les images personnalisées

Pas de microphone pour les assistants virtuels

L’installation nécessite une perceuse et des vis Notre avis Le cadre photo Symfonisk est un haut-parleur impressionnant – en particulier pour son design inhabituel – avec la gamme habituelle de fonctionnalités intelligentes et de connectivité Sonos. C’est juste dommage qu’il soit limité à la gamme d’images préfabriquées d’Ikea, ce qui signifie perversement qu’il peut remplacer un haut-parleur, mais pas un véritable cadre photo.

Prix ​​lors de l’examen

199,99 $

Mise à jour: Cette revue a été modifiée pour refléter l’ajout de nouvelles conceptions d’œuvres d’art à la gamme de cadres photo.

Le cadre photo est le troisième opus de la série Symfonisk, la collaboration entre le géant du meuble en kit Ikea et les spécialistes du son Sonos.

Tout comme les deux haut-parleurs Symfonisk qui l’ont précédé – l’un intégré dans une lampe, l’autre conçu pour s’insérer parfaitement dans une étagère – le cadre photo est conçu pour se fondre dans la maison sans avoir l’air ostensiblement technique.

Le nom est un peu trompeur car, selon toute mesure raisonnable, ce n’est pas un cadre photo – mais c’est un haut-parleur conçu pour ressembler à une œuvre d’art accrochée au mur.

Malgré cela, la qualité sonore est impressionnante et la compatibilité avec le reste de l’écosystème Sonos en fait un bon achat en tant que haut-parleur autonome ou en tant qu’extension d’une configuration Sonos existante.

Concevoir et construire

Mural

Conceptions interchangeables

Impossible d’afficher vos propres images

L’enceinte à cadre photo est un bloc mince et rectangulaire qui mesure 41 x 57 cm – pas tout à fait un mur, mais clairement conçu pour occuper une place de choix dans une pièce. Ikea inclut également des instructions de configuration pour appuyer de manière provocante le cadre contre quelque chose au lieu de le monter, mais je ne sais vraiment pas pourquoi vous le feriez, sauf si vous louez et n’êtes pas autorisé à percer des trous dans les murs.

J’ai déjà dit que ce n’est pas, à proprement parler, un cadre photo. En effet, vous ne pouvez pas monter vos propres œuvres d’art, photos ou impressions dessus, et vous êtes plutôt limité à la gamme de conceptions préexistante d’Ikea.

Les deux options par défaut sont un design minimaliste de points et de lignes, disponible en blanc ou en noir – avec la couleur du corps du cadre assortie à votre choix. Les impressions sur tissu sont remplaçables et, lors du lancement, Ikea a présenté une gamme de quatorze modèles différents, disponibles pour 22 $ / 30 £ / 30 € chacun, bien que tous n’aient pas été mis en vente dans le monde entier.

Depuis son lancement, Ikea a élargi la gamme avec un trio de modèles basés sur des œuvres d’art célèbres : La Joconde de Léonard de Vinci, La Nuit étoilée de Van Gogh et L’Arbre de vie de Gustav Klimt. Chacun des trois est accompagné d’une bande sonore unique du compositeur Franz Edvard Cedrins, inspirée de la peinture originale.

La bonne nouvelle est que le remplacement ou l’échange de l’image est facile – c’est aussi simple que de sortir le maillage en tissu du corps, car il n’est retenu que par des chevilles en plastique léger. La mauvaise nouvelle est que parce que l’image en tissu est attachée à un cadre en plastique, il n’y a pas de moyen facile de l’adapter pour inclure vos propres œuvres d’art – du moins pas sans un travail artisanal sérieux ou un compromis probable sur la qualité sonore.

Si le haut-parleur s’avère suffisamment populaire, nous espérons qu’Ikea ​​– ou un tiers – développera la possibilité d’imprimer des motifs personnalisés sur le panneau en tissu maillé, auquel cas le cadre photo semblera beaucoup plus attrayant. L’esthétique actuelle de la «chambre d’hôtel de bon goût» n’est pas tout à fait ce que je voudrais dans ma propre maison, mais j’aimerais avoir la possibilité de monter mon propre choix d’impressions ici.

La seule autre chose à noter est que – à 60 mm – le cadre est assez épais, il dépassera donc un peu du mur. Cela rend un peu plus évident que c’est plus qu’il n’y paraît, mais l’illusion tient toujours – j’ai eu beaucoup de visiteurs surpris au moment où la musique commence à jouer à partir de l’œuvre d’art.

Configuration et installation

Nécessite une perceuse et des vis

La configuration numérique est simple

Alimentez deux haut-parleurs à partir d’un seul cordon d’alimentation

Il y a deux éléments dans la configuration ici : physique et numérique.

Le côté physique est assez facile, mais exigera un certain savoir-faire en matière de bricolage – et de l’équipement. Le cadre est livré avec un support métallique pour le montage mural, mais en raison de son poids – 3,8 kg – cela nécessitera plus qu’un clou enfoncé dans le mur.

Fixer correctement le support nécessitera une perceuse et des vis (non fournies), vous devrez donc être à l’aise pour essayer – et en avoir le droit, car tous les locataires ne sont pas autorisés à percer des trous dans les murs. Les pieds en caoutchouc de silicone empêcheront au moins votre mur de se rayer tout en amortissant les vibrations de l’enceinte.

Vous pourriez penser que tous les perçages sont la raison pour laquelle Ikea offre la possibilité de simplement caler le cadre contre un mur, mais même pour cela, la société recommande un montage par vis, probablement pour empêcher le cadre de se renverser avec des vibrations.

Le cadre est conçu pour être positionné dans les orientations paysage ou portrait, et dispose d’un acheminement complet des câbles pour garder les câbles bien rangés – bien que vous ayez toujours besoin de gérer un câble d’alimentation pendant à moins que vous ne perciez un trou supplémentaire pour l’acheminer à travers votre mur, ou chasser le mur vers une prise plus bas et re-plâtrer. Pour plus de propreté, un câble d’alimentation supplémentaire bon marché vous permettra de connecter en guirlande deux cadres photo Symfonisk, tous deux alimentés par la même prise de courant.

La bonne nouvelle est que si vous pouvez surmonter les légers obstacles liés à la mise en place de la chose sur le mur, la moitié numérique de la configuration est indolore. Vous voudrez utiliser l’application Sonos S2, et une fois inscrit, il ne faut que quelques minutes pour connecter le haut-parleur à votre réseau Wi-Fi (un port Ethernet est également inclus, si vous préférez, mais vous donnera un supplément câble dont il faut s’inquiéter), avec un appariement géré par une pression rapide de votre téléphone contre l’endroit du haut-parleur où le voyant d’alimentation est visible.

Qualité sonore

Son étonnamment fort

Basse un peu fine

Ce ne sera pas l’un des meilleurs haut-parleurs que vous ayez jamais entendu, mais ce n’est pas nécessaire. Les meilleurs haut-parleurs que vous ayez jamais entendus sont probablement gros, volumineux et bien évidemment techniques – trois choses que ce n’est pas le cas.

je sera disons que la qualité sonore que Sonos a fournie ici est remarquable compte tenu du facteur de forme mince du cadre. Il ne peut pas suivre la Sonos Playbase que j’ai pour alimenter le son de mon téléviseur et sera probablement un peu en retard sur le Sonos One, mais pas beaucoup.

Sur le réglage par défaut, la basse est assez fine, avec la ligne de basse propulsive de “Out of Sight” de Run the Jewels en deçà du punch pulsé qu’elle exige. L’égaliseur de base de l’application Sonos – juste les curseurs des aigus et des basses – compense quelque peu cela, mais a ses limites.

Les points forts de l’enceinte résident clairement dans les registres supérieurs, où le profil sonore clair et net de l’entreprise transparaît. Si vous vous en tenez principalement à la pop et au rock, vous tirerez le meilleur parti de cette enceinte, avec des voix percutantes traversant un paysage sonore ouvert et équilibré.

Fonctionnalités intelligentes

Compatible avec l’application Sonos S2

Wi-Fi ou Ethernet uniquement – pas de Bluetooth ou aux

Pas un haut-parleur intelligent

Comme la plupart des haut-parleurs Sonos, le Symfonisk utilise le Wi-Fi (ou Ethernet) pour se connecter, plutôt que le Bluetooth – et il n’y a pas non plus d’option pour un câble auxiliaire. Vous pouvez lire la plupart des services de streaming sur le haut-parleur via l’application Sonos, y compris Spotify, YouTube Music, Apple Music, Amazon Music et même des bizarreries comme Plex, l’application de méditation Calm et divers services de radio en ligne. La prise en charge de Spotify Connect et d’AirPlay 2 facilite encore plus la diffusion.

Les propriétaires d’iPhone et d’iPad peuvent également utiliser « Truplay » pour régler le haut-parleur dans la pièce dans laquelle il se trouve pour un son optimisé, bien qu’il n’y ait malheureusement pas de fonctionnalité équivalente pour ceux d’entre nous du côté Android.

Il convient de noter qu’il n’y a pas de microphones ici, donc ce n’est pas techniquement un haut-parleur intelligent — bien qu’il puisse être connecté et contrôlé par d’autres haut-parleurs intelligents et assistants virtuels.

Grâce à l’application Sonos, vous pouvez le relier à d’autres haut-parleurs Symfonisk et Sonos pour un son multi-pièces, en synchronisant le son de manière transparente dans toute votre maison. Vous pouvez également le connecter à un autre cadre photo Symfonisk pour créer une paire stéréo dans la même pièce.

L’application peut également être utilisée pour les options audio de base mentionnées ci-dessus et pour contrôler le haut-parleur. Si vous préférez, les boutons physiques situés derrière le bord du cadre contrôlent la lecture/pause et le volume — bien que ceux-ci ne soient pas d’une grande aide si vous montez l’enceinte en hauteur sur un mur.

Prix ​​et disponibilité

Le haut-parleur pour cadre photo est disponible exclusivement chez Ikea, en magasin ou en ligne. À 179 £/179 €/199 $, c’est le Symfonisk le plus cher à ce jour — vous pouvez acheter une paire d’enceintes d’étagère pour le même prix, tandis que la lampe est plus proche du cadre mais fonctionne toujours un peu moins cher.

On peut dire que la comparaison la plus proche est qu’il est juste contre le Sonos One à 199 £ / 199 $, le haut-parleur principal de la gamme de l’entreprise. Cela offrira une meilleure qualité audio que le cadre photo, mais sans le facteur de forme discret.

Verdict

Le cadre photo Symfonisk est un autre succès mitigé de la collaboration entre Ikea et Sonos. Il ne peut pas tout à fait correspondre à la qualité sonore ou à la simplicité de la lampe – toujours le meilleur produit de la gamme – mais ce que les deux sociétés ont réussi ici est sans aucun doute impressionnant.

Le plus gros accroc est la restriction à la gamme limitée de conceptions d’images préfabriquées d’Ikea, ce qui signifie perversement qu’il ne peut pas réellement remplacer un cadre photo ordinaire dans votre maison à moins que vous n’aimiez certaines des impressions proposées ici.

Si Ikea offre un jour la possibilité d’imprimer vos propres photos, cela changera la donne – mais jusque-là, ce n’est qu’un bon orateur qui souffre d’un potentiel gaspillé.