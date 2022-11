Examen du gril et de la friteuse à air Ninja Foodi Max Health (AG551UK)

En un coup d’œil Note d’expert Avantages 6 fonctions de cuisson en une

Grande plaque de cuisson

Large plage de température pour la friture à l'air

Système de cuisson intelligent et sonde numérique Les inconvénients Très encombrant, prend beaucoup de place

La capacité de 3,8 L est petite par rapport à certaines friteuses à air

Cher et difficile à trouver Notre avis Le Ninja Foodi Max Health Grill & Air Fryer est un kit impressionnant qui remplacera probablement votre four conventionnel, offrant six façons de cuisiner, y compris un système de cuisson intelligent intuitif pour vous aider à obtenir la viande parfaite. C'est un peu encombrant, et c'est cher, mais ça vaut bien le coût.

Le Ninja Foodi MAX Health Grill & Air Fryer (AG551UK), également connu sous le nom de Ninja Foodi Smart XL aux États-Unis, semble être le guichet unique non seulement pour la friture à l’air, mais aussi pour griller, cuire, rôtir, déshydrater et même réchauffer. , et croyez-moi quand je dis que vous utiliserez très rarement votre four conventionnel avec cela.

C’est aussi intelligent, avec un système de cuisson intelligent offrant une gamme de préréglages pour différentes viandes, et la sonde numérique vous permet, ainsi qu’au système, de surveiller les températures en temps réel, vous invitant à retirer votre viande lorsqu’elle est juste droit.

Il est peut-être volumineux, et c’est certainement un produit haut de gamme à 250 £, mais il est aussi si populaire qu’il est difficile à trouver au moment de la rédaction – et après l’avoir utilisé pendant environ un mois, je ne suis pas surpris du tout.

Concevoir et construire

Dire que le Ninja Foodi Max prendra un peu de place sur votre plan de travail serait un euphémisme. Il est en fait beaucoup plus grand que ce à quoi je m’attendais lors de mes recherches sur l’hybride en ligne, mesurant 270 x 390 x 410 mm.

Cela ne prend pas en compte le fait qu’il doit y avoir un peu d’espace à l’arrière pour ouvrir complètement le couvercle, ce qui donne l’impression qu’il prend encore plus espace. Il peut être repoussé contre le mur lorsqu’il n’est pas utilisé, bien sûr, mais sa présence est toujours immédiatement perceptible.

Lewis Peintre / Fondeur

C’est probablement une bonne chose qu’il s’agisse de l’un des combos gril et friteuse à air les plus beaux du marché, avec un corps argenté et noir qui a l’air haut de gamme même par rapport au Foodi standard de Ninja.

Ouvrez ce grand couvercle et vous trouverez la marmite principale d’une capacité de 3,8 L, ainsi qu’un panier croustillant spécialement conçu pour la friture à l’air, mais il convient de noter qu’il est plus petit que le Foodi standard et sa capacité de 5,7 L. Si vous achetez le Foodi spécifiquement pour la friture à l’air, le Foodi standard peut être la meilleure option.

Lewis Peintre / Fondeur

Ce que le Foodi standard n’offre pas, cependant, est une plaque de gril lourde beaucoup plus grande de 229 x 334 mm avec beaucoup d’espace pour cuire des steaks, des ailes de poulet, des saucisses et autres. En fait, j’ai découvert que je pouvais cuire confortablement trois steaks de 6 à 8 oz ou six hamburgers à la fois sur le gril, rivalisant avec les petits grils extérieurs.

Les trois inserts sont à la fois lavables au lave-vaisselle et antiadhésifs pour un processus de nettoyage étonnamment facile (même avec des restes de graisse de bacon brûlés), et il y a une brosse dure incluse dans la boîte pour les taches particulièrement tenaces. Le seul problème est que vous ne pouvez mettre que deux des trois dans le Foodi Max pour le stockage, ce qui signifie que vous devrez trouver un endroit pour que le panier à légumes ou la plaque de cuisson vive lorsqu’il n’est pas utilisé.

Alors que le Foodi standard utilise des boutons et des boutons pour le contrôle, le Ninja Foodi Max abandonne les boutons physiques pour des alternatives numériques qui disparaissent lorsqu’ils ne sont pas utilisés. C’est beaucoup plus propre, et contrairement à certains boutons tactiles capacitifs, ceux du Foodi Max sont très réactifs au toucher.

Lewis Peintre / Fondeur

Associé à l’affichage numérique, c’est là que vous contrôlerez chaque aspect de votre expérience culinaire. Vous pouvez régler votre fonction, du gril à la friture à l’air et même réchauffer une pizza d’un jour, et les commandes intuitives facilitent la configuration. Il y a aussi un bouton qui vous permettra d’ignorer le processus de préchauffage pour les cuissons rapides, bien que je vous recommande de laisser le Foodi Max chauffer avant d’ajouter vos aliments.

Il y a un petit compartiment sur le côté qui abrite un thermomètre pour suivre la température interne de la viande pendant que vous cuisinez, et il permet également une fonctionnalité de cuisson intelligente, mais plus à ce sujet dans un instant.

Ninja comprend un livre de recettes avec des tableaux de cuisson adaptés au Foodi Max, vous donnant une sélection de plats à préparer et une excellente indication sur les sélections de temps et de température pour les aliments de base et la viande.

Lewis Peintre / Fondeur

Caractéristiques et performances

Le Ninja Foodi Max Health Grill & Air Fryer est l’un des appareils de comptoir les plus performants que vous trouverez en 2022, offrant six façons de cuisiner – Griller, Frire à l’air, Rôtir, Cuire, Déshydrater et Réchauffer – dans un seul appareil.

Pour le dire simplement, le Foodi Max a pratiquement remplacé mon four et mon gril standard depuis environ un mois, choisissant de tout cuisiner, du steak et des hamburgers aux frites et aux pommes de terre rôties sans aucune plainte.

Commençons par les cuisinières. La friteuse à air peut être réglée à des températures comprises entre 150 et 240 °C ; pour la torréfaction c’est 120-220°C ; vous pouvez cuire à 120-210°C ; vous pouvez griller jusqu’à 260°C et réchauffer entre 130 et 210°C. La fonction de déshydratation, comme vous vous en doutez, utilise des températures plus basses comprises entre 40 et 90 °C, mais nécessite des temps de cuisson plus longs.

Il s’agit d’une meilleure plage de température par rapport à certaines friteuses à air hautement cotées comme l’Instant Vortex Plus 82-205 °C, le premier choix actuel dans notre tableau des friteuses à air.

Lewis Peintre / Fondeur

En ce qui concerne la fonction friteuse à air, cela fonctionne comme prévu. Vous appuyez sur Air Fry, sélectionnez votre température et votre temps et attendez qu’il préchauffe. Frappez les frites, les rouleaux de printemps ou tout ce que vous souhaitez faire frire à l’air dans le panier à légumes et fermez le couvercle. Vous recevrez une alerte lorsqu’il sera temps de secouer le panier, et une autre une fois le temps écoulé.

Comme la plupart des friteuses à air, le Foodi Max cuit beaucoup plus rapidement qu’un four conventionnel, ce qui signifie que je pouvais obtenir du bacon croustillant en aussi peu que 4 minutes et que les frites prenaient rarement plus de 10 minutes pour devenir dorées, ce qui en fait le kit idéal pour une collation rapide. quand vous avez un petit creux. J’ai mangé plus de petits pains au bacon ces dernières semaines que je ne voudrais l’admettre !

C’est une histoire similaire lors de l’utilisation des options de cuisson, de déshydratation et de réchauffage ; entrez simplement la température et l’heure et préparez-vous à cuire vos aliments. Le Foodi Max cuit uniformément grâce à la technologie d’air cyclonique de Ninja qui fait circuler les températures à l’intérieur de la chambre pour une répartition uniforme de la chaleur.

Lewis Peintre / Fondeur

Il convient de noter que, malgré les représentations d’un poulet entier sur les autocollants de la sonde de température Foodi Max, il est trop peu profond pour rôtir correctement un poulet.

Là où le Foodi Max se démarque vraiment, c’est en ce qui concerne le gril, surtout si vous n’êtes pas si confiant lors de la cuisson de viandes comme le steak où le moment est venu. tout.

C’est une combinaison de deux choses; Le «Smart Cook System» de Ninja, qui est essentiellement une liste (assez exhaustive) de viandes prédéfinies, et une sonde de cuisson numérique qui surveille la température interne de vos aliments pendant la cuisson. Ce dernier change vraiment la donne, car lorsqu’il est associé au système de cuisson intelligent qui vous permet non seulement de sélectionner que vous cuisinez du bœuf (c’est-à-dire un steak), mais à quel point vous aimeriez qu’il soit cuit en interne.

Lewis Peintre / Fondeur

Insérez simplement le thermomètre dans la partie la plus épaisse du plus gros morceau de viande que vous avez, placez-le sur la plaque du gril et fermez le couvercle. Vous pouvez vous attendre à ce qu’il y ait beaucoup de fumée lors de la cuisson à l’intérieur, mais la combinaison d’un pare-éclaboussures intégré protégeant l’élément chauffant et d’une zone d’air frais en haut du gril signifie qu’il y a très peu de fumée par rapport à l’utilisation d’un poêlon.

Non seulement cela, mais parce que la conception unique de la plaque de gril et la technologie de l’air cyclonique fonctionnent si bien pour fournir une température uniforme, vous n’avez pas besoin de retourner votre steak. Vous pouvez si vous voulez les marques de gril de signature des deux côtés, mais ce n’est pas une étape nécessaire lors de l’utilisation du Foodi Max. Vous pouvez littéralement fermer le couvercle, travailler sur d’autres préparations alimentaires et le retirer lorsqu’il atteint la bonne température.

Lewis Peintre / Fondeur

Une fois à température, il y a une minuterie spéciale de « repos » qui surveille la température interne du steak pendant le refroidissement, vous avertissant à nouveau quand il est prêt à manger.

Le steak est une chose que j’ai toujours eu du mal à obtenir juste à droite – c’est soit légèrement insuffisamment cuit ou trop bien cuit à mon goût moyennement saignant – mais le Foodi Max a livré un steak parfaitement saignant à chaque fois. Il sera difficile d’utiliser quoi que ce soit d’autre à l’avenir si je suis honnête.

Ce n’est pas seulement du steak non plus; le gril peut vous aider à cuire pratiquement n’importe quelle viande, des ailes de poulet aux hamburgers de bœuf, des rôtis de porc aux filets de poisson, à la perfection absolue. Si vous n’êtes pas si confiant dans la cuisine, le Foodi Max pourrait vraiment ouvrir un tout nouveau monde de possibilités culinaires au-delà de la simple friture à l’air.

Lewis Peintre / Fondeur

Prix ​​& disponibilité

Le Ninja Foodi MAX Health Grill & Air Fryer n’est pas un kit bon marché – mais qu’est-ce que la technologie Ninja ?

Avec des performances impressionnantes, il ne devrait pas être trop choquant d’apprendre que l’hybride vous coûtera 249,99 £ au Royaume-Uni, tandis que le Ninja Foodi Smart XL identique vous coûtera 259,99 $ aux États-Unis. Cela peut sembler cher, mais si l’on considère tout ce que le Foodi Max peut faire, son prix est assez décent.

Le gros problème (pour nous, pas Ninja) est qu’il est si populaire qu’il est difficile à trouver, surtout à une époque où les consommateurs se tournent vers les friteuses à air et autres petits appareils pour remplacer le four coûteux à faire fonctionner. Avec les revendications de Ninja d’économiser jusqu’à 45 % sur les coûts énergétiques, c’est une option très demandée.

Cela étant dit, des détaillants comme Best Buy, Kohls et HSN aux États-Unis et Ninja, Amazone et John lewis au Royaume-Uni, stockez le Ninja Foodi Max – vous n’aurez qu’à garder un œil sur le moment où le stock se reconstituera.

Lewis Peintre / Fondeur

Verdict

Le Ninja Foodi Max Health Grill & Air Fryer est sans aucun doute un kit haut de gamme à 260 $ / 250 £, mais il parvient toujours à offrir un excellent rapport qualité-prix. Il combine plusieurs fonctions en une, y compris la friture à l’air, le rôtissage, la déshydratation, la cuisson et le grillage, avec des températures de cuisson incroyablement uniformes et un manque de fumée, mais c’est le système de cuisson intelligent qui est le plus impressionnant.

La possibilité non seulement de sélectionner la viande, mais également la qualité de cuisson que vous souhaitez, est idéale pour ceux qui ne sont pas si confiants lorsqu’il s’agit de griller de la viande, qu’il s’agisse de steaks ou de gros morceaux de bœuf ou de porc. Même lorsque vous n’utilisez pas les fonctions prédéfinies, la sonde à viande numérique est très pratique, en particulier pour les gros morceaux de viande.

C’est aussi sans effort, avec une forte circulation d’air, ce qui signifie que vous n’avez pas besoin de retourner les viandes à mi-chemin – bien que vous puissiez si vous voulez les marques de gril traditionnelles.

Il y a aussi l’avantage d’être économe en énergie, Ninja affirmant qu’il utilise jusqu’à 45 % moins d’énergie qu’un four conventionnel.

Alors oui, même s’il s’agit d’un gros électroménager qui prendra beaucoup de place sur votre comptoir, c’est quelque chose que vous utiliserez plus que vous ne le pensez.

Spécifications du gril et de la friteuse à air Ninja Foodi Max Health