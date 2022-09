Examen du Galaxy Z Fold 4: presque perfectionné

Nous entrons maintenant dans la quatrième génération d’appareils pliables de Samsung, avec le Galaxy Z Fold 4 et le Galaxy Z Flip 4 arrivé récemment dans les magasins et chez les clients. L’année dernière, Samsung a apporté d’énormes améliorations à la gamme, le principal saut dans mon esprit étant l’ajout de la résistance à l’eau. Cette année, les améliorations de Z Fold 4 et Z Flip 4 semblent être davantage de nature incrémentielle, Samsung continuant d’améliorer sa conception de charnière, ses offres d’appareils photo et ses logiciels.

J’utilise le Galaxy Z Fold 4 depuis environ 2 semaines maintenant et j’ai des choses à dire. Allons-y, allons-nous? Ceci est notre avis sur le Galaxy Z Fold 4 !

Qu’est-ce que j’aime dans le Galaxy Z Fold 4 ?

Affiche. Vous avez deux écrans sur le Z Fold 4, l’écran de couverture qui mesure 6,2 pouces (résolution HD+ avec un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 120 Hz), plus l’écran principal de 7,6 pouces (2176 x 1812, 21,6:18 , plus un taux de rafraîchissement de 120 Hz). Pour la couverture, j’en suis plutôt satisfait. Il devient très lumineux, donc le regarder pendant ces jours d’été a été assez facile, mais il devient également assez sombre en cas de besoin pour ce jeu nocturne de Waffle ou Octordle. Les couleurs semblent apparaître, mais à la fin de la journée, c’est un écran HD+ super grand. Ce n’est rien d’extraordinaire, mais au moins, il a ce taux de rafraîchissement maximum de 120 Hz.

Quant à l’écran principal, où vous passez le plus clair de votre temps, sa résolution élevée et son taux de rafraîchissement élevé sont fantastiques, tant que vous le gardez propre. Note latérale : Il y a quelque chose à propos de ces présentoirs pliables, probablement le film plastique qu’ils placent sur le dessus, qui recueille la graisse et marque quelque chose de féroce. Je nettoie constamment l’écran, alors prenez note d’avoir quelques chiffons en microfibre à portée de main lorsque vous prenez cet appareil.

Pour en revenir à la discussion générale sur l’affichage, l’écran principal porte en grande partie les caractéristiques de Samsung auxquelles on pourrait s’attendre – il devient lumineux, il devient coloré et il peut devenir noir. Le mode sombre est excellent sur les écrans Samsung, et si vous le couplez avec une luminosité adaptative, vous n’aurez presque jamais besoin de jouer avec le curseur de luminosité. Et étant un appareil Samsung, ne soyez pas choqué par les innombrables paramètres d’affichage avec lesquels jouer. Vous pouvez régler cette fluidité de mouvement (taux de rafraîchissement), activer le confort des yeux (réglages de la lumière bleue), activer “extra dim”, basculer entre les modes d’écran prédéfinis, puis régler manuellement la balance des blancs, et vous pouvez également plonger plus profondément dans les réglages de couleur via ” Améliorations de la visibilité. » Il n’y a vraiment rien que vous ne puissiez modifier sur ces écrans Samsung.

Matériel. Bien que la plupart du temps imperceptibles aux yeux, les différences entre le Z Fold 4 et le Z Fold 3 de l’année dernière peuvent être ressenties avec les mains. Par exemple, le poids du modèle de cette année est près de 10 g plus léger que l’an dernier, à 263 g contre 271 g pour le Fold 3. De plus, les dimensions de cet appareil sont différentes, le dernier modèle étant un peu plus court et globalement plus compact en main. Cela facilite l’utilisation générale. Encore une fois, ce ne sont pas des changements massifs, mais de jolis petits raffinements qui ne passent pas complètement inaperçus.

Le système de charnière a également été modifié une fois de plus, ce qui semble être une chose annuelle avec ces appareils pliables. Je dirais qu’il a été assez bien amélioré, car il semble lisse, mais le système de charnière du Fold 3 m’a également fait du bien. Samsung a mentionné que le système de charnière mis à jour est plus compact et plus léger, ce qui est probablement à l’origine de cette économie de poids.

Un autre changement que vous ressentez en main concerne les bords de l’appareil lui-même, ce changement étant directement lié à ce que nous avons vu avec la gamme Galaxy S22. Samsung a éliminé la plupart des bords arrondis de ces appareils, ce qui donne une sensation plus plate. Pour moi, cela n’a rien changé du point de vue de l’utilisation, mais il est agréable de voir qu’il existe de nombreuses similitudes matérielles entre les gammes Galaxy Z et Galaxy S.

Au cours des deux dernières années, nous avons appelé la gamme Galaxy Z Fold le «téléphone de canapé ultime». Je dirais que c’est toujours le cas, mais je me suis retrouvé à en profiter tellement plus à l’extérieur de la maison grâce à l’inclusion d’un sac à bandoulière à ma garde-robe. Je sais, je suis ridicule, mais maintenant que je porte un sac à bandoulière, je ne me plains guère d’avoir à transporter le Z Fold 4. Il transporte mes clés, mon téléphone, mes lunettes, mon portefeuille et tout ce dont j’ai besoin. Je ne dis pas que vous devez tous acheter un sac à bandoulière pour profiter de l’utilisation de ce téléphone, mais cela ne peut certainement pas faire de mal.

Performance. Grâce à une tonne de RAM (12 Go) et au dernier chipset de Qualcomm (Snapdragon 8+ Gen 1), ce téléphone écrase absolument ce que je lui ai lancé. Pour être honnête, je ne fais pas beaucoup de jeux mobiles pour le moment, mais je sais qu’il gère mes besoins multitâches sans effort. Passer d’une application à l’autre grâce à la nouvelle barre des tâches du logiciel a été très agréable, les performances générales de l’application se portent plutôt bien. Je sais déjà que si j’avais besoin de télécharger des titres depuis Google Play ou de diffuser quelque chose depuis le cloud, ce téléphone n’aurait aucun problème. Ce n’est tout simplement pas quelque chose que nous devons remettre en question de la part de ces appareils de haut niveau à ce stade.

Logiciel. Il s’agit du premier appareil à être officiellement lancé avec Android 12L. Pour résumer, il s’agit d’une version spéciale d’Android conçue pour tirer parti d’écrans plus grands et/ou pliables. Outre la barre des tâches (que j’aborderai), cet appareil n’a que quelques avantages notables par rapport à une version non L d’Android 12. Par exemple, certaines applications ont leurs commandes placées sur le côté gauche de l’écran (Photos, Facebook, etc.) plutôt qu’en bas. Google avait initialement prévisualisé un menu déroulant de notification retravaillé avec l’annonce Android 12L, mais cet appareil en manque actuellement. Peut-être que dans le futur cela viendra-t-il ?

J’ai mentionné précédemment que le logiciel de ce téléphone m’a vraiment conquis. Et ce n’est pas un général que j’aime “tout” à ce sujet, mais plutôt une fonctionnalité spécifique dont je suis tombé amoureux et je ne peux pas croire qu’il nous ait fallu autant de temps pour l’obtenir. Cela s’appelle la barre des tâches et je dois supposer qu’elle fera son chemin vers les autres appareils Galaxy Z Fold dans les futures mises à jour. Lorsqu’elle est activée et que l’utilisateur accède à une application, une barre des tâches avec des raccourcis d’application apparaît en bas de l’écran. À partir de là, vous pouvez accéder directement à d’autres applications, ouvrir Multiwindow et accéder à l’intégralité du tiroir de l’application. C’est ridiculement facile à utiliser, et encore une fois, pourquoi cela a-t-il pris si longtemps ?

Étant donné qu’il s’agit d’un appareil Samsung, vous pouvez également vous attendre à une tonne d’autres fonctionnalités logicielles. Edge Panel est toujours intégré et je le désactive toujours immédiatement, Samsung Pay est toujours à bord, la personnalisation atteint de nouveaux sommets grâce aux palettes de couleurs personnalisées d’Android 12, et la section Fonctionnalités avancées du menu des paramètres continue d’être remplie d’un tonne de fonctionnalités. C’est ici que vous trouverez vos paramètres Samsung DeX, le partage rapide, les paramètres du S Pen, les gestes, la suite de l’application, et bien plus encore. Il s’agit d’une surcharge de paramètres sur ces appareils, mais surtout, Samsung maîtrise vraiment les éléments importants tels que la section multi-fenêtres et l’affichage. Il y a tellement de contrôle de l’utilisateur sur les fenêtres et le dimensionnement qu’avoir plusieurs applications ouvertes en même temps est réellement utile et pas seulement un désordre confus.

Peut-être plus important encore, Samsung a promis de nombreuses mises à jour logicielles pour ses derniers appareils phares. Ce téléphone est configuré pour recevoir 4 ans de mises à jour du système d’exploitation, ainsi que 5 ans de mises à jour de sécurité. Il s’agit d’une quantité essentiellement inégalée de support logiciel de la part de quiconque ne s’appelant pas Google.

Caméra. Il y a un total de cinq caméras sur cet appareil. Trois caméras arrière (ultra large 12MP, principale 50MP et téléobjectif 10MP), plus deux caméras frontales (caméra d’affichage de couverture : 10MP, caméra sous l’écran : 4MP). Un problème que j’ai eu l’année dernière concernait la caméra sous écran. À mes yeux, cela sortait comme un pouce endolori, mais Samsung a fait un excellent travail en le cachant davantage cette année. Je le remarque à peine. Quant aux caméras arrière, qui sont les plus importantes, elles sont solides. Et tandis que les images parleront d’elles-mêmes ci-dessous, ce que je dirai, c’est que je n’aime pas vraiment prendre des photos sur cet appareil. Lorsqu’il est fermé, l’écran du couvercle est trop petit et j’ai du mal à voir les détails dans le viseur. Lorsqu’il est ouvert, l’écran apparaît en basse résolution, laissant les détails flous et les couleurs ternes.

Hors de la boîte, l’appareil est configuré pour prendre des photos 3: 4, mais pas à la résolution complète de 50 MP. Si vous prévoyez d’accrocher cet appareil, assurez-vous de le réparer avant de sortir pour prendre des photos. D’après mes tests, avec le 50MP activé, les photos sont beaucoup plus grandes à 8160 x 6120 contre 4000 x 3000 lorsqu’il n’est pas activé. De toute évidence, cela rongera le stockage de votre appareil, alors gardez un œil dessus. Il y a aussi beaucoup d’options de rapport d’aspect à choisir, ce qui est bien, mais en même temps peut-être écrasant. Pour les options, il y a 3:4 (50MP), 3:4, 9:16, 1:1 et 5:6. Si c’était moi, je lancerais juste 5:6. Je doute que quelqu’un tire avec ça.

Pour les logiciels, comme vous vous en doutez, les goodies ne manquent pas. Il y a le mode Pro, Pro Video, Single Take, Night shooting, Super Slow Mo, Slow Mo, Hyperlapse, Portrait Video, Director’s View (toutes les caméras simultanément), et plus encore. Pour l’ours moyen, c’est ridiculement exagéré, et cela n’inclut pas les paramètres de chaque mode, puis le menu des paramètres des caméras elles-mêmes. Il y a beaucoup à regarder et à modifier, mais seulement si vous le souhaitez. Si vous ouvrez simplement l’appareil photo et commencez à prendre des photos, je pense que la plupart des gens seront heureux. Il n’y a pas de « Night Sight » comme sur les Google Pixels (il dispose d’un mode nuit dédié, mais il est loin d’être proche de Night Sight), mais lorsqu’il s’agit de prendre des photos dans des environnements sombres ou par temps ensoleillé, ce téléphone est plus que capable.

Jetez un œil à quelques exemples ci-dessous. Redimensionné et compressé pour le site, mais aucune autre modification n’a été apportée.

Je me sens incertain à propos de la…

La batterie. Le Galaxy Z Fold 4 contient une batterie de 4 400 mAh, qui n’est pas la plus grosse batterie du bloc, mais elle a fait le travail pour moi. Non, vous n’obtiendrez pas deux jours d’autonomie de la batterie, mais cela vous permettra de passer une bonne journée de bonne utilisation. J’utilise principalement Chrome, TikTok, YouTube et Twitter, et j’ai eu une Galaxy Watch 5 ou une Watch 5 Pro connectée via Bluetooth la plupart du temps. Et même si cela me convient, je qualifierais mon utilisation de légère par rapport à ce que les autres sont susceptibles de faire avec cet appareil.

Il est conçu pour être utilisé dans toutes sortes de manières d’épuiser la batterie, donc pour moi, il ne fait aucun doute que l’appareil bénéficierait d’une batterie plus grande. Juste pour vous donner une idée, je me réveille à 7h du matin et je le débranche du chargeur, puis je le rebranche vers 22h-23h le soir. À ce moment-là, j’ai généralement bien moins de 20 % de batterie et j’ai en moyenne 3 à 4 heures d’écran à l’heure. Il est difficile de dire si cela suffira à différentes personnes, mais ce que je peux attester, c’est que c’était assez bon pour moi.

Stylo S. Le S Pen (Fold Edition) fonctionne sur cet appareil, tout comme l’année dernière. Et encore une fois, je l’ai très peu utilisé. Je l’ai essayé pendant environ 5 minutes et je ne l’ai jamais récupéré. Je ne suis pas un artiste numérique, donc la peinture ne m’intrigue pas, et je n’en ai pas non plus besoin pour prendre beaucoup de notes. Est-ce que je pense que c’est génial qu’il soit pris en charge ? Absolument! Est-ce que je pense que c’est idiot que ce soit une chose autonome et qu’elle ne se fixe pas à l’appareil d’une manière ou d’une autre pour en faire moins une réflexion après coup, sauf si j’ai un gros boîtier hunky ? Absolument! Si vous n’êtes pas nouveau sur Droid Life, vous savez déjà ce que nous pensons du S Pen. C’est cool, mais nous ne l’utilisons tout simplement pas. Pardon.

Vidéos

Déballage

10 premières choses à faire

Faut-il acheter le Galaxy Z Fold 4 ?

Si vous avez les moyens de vous offrir un appareil comme le Galaxy Z Fold 4 (1799 $) et que sa conception parfois encombrante ne vous dérange pas, alors c’est définitivement un “Go” de ma part. C’est le meilleur pliable de Samsung à ce jour, avec les améliorations apportées au matériel et aux logiciels en haut de ma liste d’amour. Il n’y a vraiment jamais eu de meilleur moment pour vouloir un appareil pliable, avec des appareils comme celui-ci et le Galaxy Z Flip 4 qui arrivent sur le marché. Plongez, car je pense que vous aimerez les eaux.