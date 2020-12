Ce fut l’année de la friteuse à air et l’enthousiasme pour ces appareils ne montre aucun signe de disparition de si tôt. Les friteuses à air nous permettent de savourer les aliments réconfortants dont nous avons besoin pendant les vacances sans toute la graisse qui les accompagne habituellement. Lorsque nous avons vu le nouveau Yedi Total Package Air Fryer Oven XL atterrir sur la liste des choses préférées d’Oprah 2020, nous avons dû le mettre à l’épreuve pour savoir s’il se démarquait vraiment dans la catégorie.

À quoi ressemble le Yedi Total Package Air Oven XL?

Le Yedi a une apparence générique qui ne donne pas l’impression que le design était la plus grande considération du fabricant dans le développement du produit. Il a un boîtier en plastique noir brillant et un panneau de commande numérique indistinctif. Cependant, cela semble solide.

Contrairement à la plupart des friteuses à air, qui sont en forme d’œuf, la Yedi est carrée. Plutôt qu’un panier à friture que vous glissez dans et hors, il a une porte de four abattante avec des étagères intérieures. Plus haute que large, cette friteuse à air ne prend pas autant de place qu’un four grille-pain standard, mais elle n’est pas si haute qu’elle ne rentre pas sous une armoire.

Le Yedi est livré avec deux plateaux en filet plat et un panier en filet pour la friture à l’air, une grille de cuisson, une lèchefrite antiadhésive et deux mitaines en silicone. Les autres accessoires incluent une tige de rôtissoire, deux cages différentes, un engin pour tenir les brochettes qui tournent sur la tige et un ensemble de 10 brochettes.

Quel est le programme du Yedi Total Package Air Fryer Oven XL?

Le Yedi comprend une rôtissoire intégrée, ce qui est une particularité en ce qui concerne les friteuses à air. Il dispose d’un panneau de commande avec 16 fonctions différentes, y compris des températures et des heures préprogrammées, qui peuvent être ajustées si vous le souhaitez. Il y a aussi un bouton pour activer la rôtissoire. Pour les moments où vous souhaitez préparer vos aliments à l’avance, il existe une fonction de départ différé; N’oubliez pas de ne pas retarder la cuisson de plus d’une heure pour les aliments qui doivent être réfrigérés.

Les réglages incluent les frites, la pizza, les ailes, le poulet, le steak, le poisson, les crevettes, le gâteau, les légumes, le pain grillé, la déshydratation, la cuisson au four, le maintien au chaud, la décongélation et les aliments surgelés ainsi que le manuel, qui vous permet de programmer à l’heure et Température. Contrairement à la plupart des fours, il n’y a pas de réglage de gril et le réglage de température le plus élevé est de 430 ° F.

Ce qu’on aime

Aucun préchauffage requis

Bon à la friture à l’air

La rôtisserie fonctionne bien

c’est tranquille

Il y a une lumière du four pour vérifier la nourriture

Ce que nous n’aimons pas

Conception générique

Cuit mal

Le panneau de commande n’est pas intuitif

Le manuel ne donne pas assez de détails

De nombreux accessoires à ranger

Comment ça marche?

Crédit: Revu / Sharon Franke Les frites cuites sur le plateau se sont avérées meilleures que celles cuites dans le panier.

Le Yedi fait un bon travail de friture à l’air tant que vous mélangez ou retournez les aliments pendant la cuisson. Comme il n’y a pas d’élément chauffant en bas, il brunit principalement sur le dessus. Et comme avec la plupart des friteuses à air, vous obtenez de meilleurs résultats avec les aliments surgelés que ceux préparés à partir de zéro. J’ai fait frire des frites congelées à l’air à la fois dans le plateau en filet et dans la cage ronde de la rôtissoire et elles sont sorties beaucoup plus croustillantes lorsque les frites étaient étalées sur le plateau que de tomber dans la cage.

Malgré le fait que le Yedi a une fonction de toast, ce n’est pas un grille-pain. Il s’agit essentiellement de cuire votre pain et cela de manière inégale. Lorsque vous appuyez sur le bouton Toast, vous obtenez une température du four que vous pouvez augmenter ou diminuer, mais vous n’avez pas le choix du nombre de tranches ou de temps pour différents degrés de cuisson. Vous devez déterminer par vous-même combien de temps il faut cuire votre pain pour le faire griller à votre goût ou si vous obtiendrez de meilleurs résultats en modifiant la température.

Si vous n’avez pas d’autre moyen de faire cuire au four, vous pouvez utiliser le Yedi comme four, mais ne vous attendez pas à obtenir le type de pâtisseries que vous obtenez de votre four pleine grandeur ou même d’un four grille-pain. Les biscuits sont sortis très inégalement dorés sur le dessus et à peine colorés sur le fond. Lorsque nous avons cuit un gâteau à partir d’un mélange à gâteau en boîte, il est presque brûlé sur le dessus avec un énorme dôme et beaucoup de fissures.

Les lances d’asperges cuites al dente et les filets d’omble chevalier légèrement dorés sont sortis humides et feuilletés, lorsque j’ai utilisé les paramètres Légumes et Poisson, respectivement.

Crédit: Review / Sharon Lorsque nous avons fait cuire des biscuits dans le Yedi Air Fryer Oven XL, ils brûlaient sur le dessus et à peine cuits sur le dessous.

Quand j’ai vu à quel point mon poulet rôti était beau, il me semblait que le travail qu’il fallait pour attacher et embrocher le poulet avant de monter la tige de la rôtissoire dans le four. En seulement 40 minutes, j’ai obtenu un poulet humide parfaitement cuit avec une peau craquelée brun doré, ce qui était une amélioration significative par rapport à ceux que vous achetez au supermarché. Cependant, j’ai fait cuire un poulet de 3 livres et bien que Yedi dise que vous pouvez rôtir un poulet jusqu’à 5 livres, il ne semblait pas qu’il y ait beaucoup d’espace pour qu’un poulet plus gros tourne dans le four.

J’ai aussi cuisiné un steak dans la cage à steak ainsi que des brochettes d’agneau et de légumes sur la rôtissoire à brochettes. J’ai été très satisfait de la façon dont le steak et les brochettes sont sortis. Cependant, j’ai trouvé que cuire ce steak sur la grille du four et le retourner à mi-cuisson était plus facile et prenait moins de temps que d’utiliser la cage de la rôtissoire.

J’ai essayé les réglages de décongélation, d’aliments surgelés et de maintien au chaud, avec des résultats variables. Le réglage de décongélation a bien décongelé une livre de morceaux d’agneau en 30 minutes, les laissant légèrement glacés au centre et pas du tout chauds ou cuits à l’extérieur. Il a fallu environ 35 minutes pour chauffer un plat congelé de macaroni au fromage et bien que ce soit beaucoup plus long que ce qu’il aurait fallu au micro-ondes, il est sorti bruni et croustillant mais pas du tout séché.

Selon la température initiale de vos aliments, vous pouvez les garder au chaud entre 10 et 30 minutes en utilisant le réglage par défaut de maintien au chaud. Et enfin, j’ai pu préparer un bol de chips de chou frisé croustillantes en seulement deux heures en utilisant le réglage Déshydrater.

Mis à part les performances, est-il facile à utiliser et à nettoyer?

La programmation du panneau de commande numérique comporte de nombreuses étapes. Vous devez appuyer sur un bouton Marche / Arrêt pour réveiller le panneau, sélectionner Menu, puis faire défiler une barre avec 16 touches de fonction. Si vous souhaitez modifier la température ou l’heure, vous devez appuyer sur une touche Temp / Time avant d’appuyer sur les flèches supérieure et inférieure pour chacune. Ensuite, pour commencer la cuisson, vous devez appuyer à nouveau sur Marche / Arrêt. Peut-être que c’est juste moi, mais chaque fois que je l’ai utilisé, j’ai instinctivement appuyé sur le bouton Delay Start avant de me rappeler d’appuyer sur On / Off.

Il n’y a pas de fonction de préchauffage et il n’y a pas d’invites pour remuer ou tourner, ce qui en fait un appareil à régler et à oublier – cependant, remuer ou tourner améliore les résultats et je me suis retrouvé à régler une minuterie pour me rappeler de vérifier mes aliments pendant la cuisson . Pendant qu’il fonctionne, le ventilateur de ce produit est à peine audible et vous pouvez allumer une lumière intérieure pour vérifier votre nourriture.

Le fabricant recommande de laver toutes les pièces à la main, ce qui n’est pas facile car elles ont beaucoup de crevasses et peuvent nécessiter des travaux de détail pour être impeccables. La seule exception est la lèchefrite, qui a une finition antiadhésive. Comme il y a beaucoup de pièces à ranger et que certaines sont petites et pourraient facilement se perdre, je vous recommande de vous procurer une boîte ou un sac pour les ranger toutes.

Malheureusement, le manuel fourni avec le Yedi n’est pas aussi utile qu’il pourrait l’être. Il explique le fonctionnement de base et donne des instructions détaillées sur l’utilisation de la rôtissoire, y compris la façon de ligoter un poulet, mais il n’offre pas beaucoup de conseils pour les autres aliments. (Il faut un peu d’effort pour apprendre à installer les accessoires de la rôtissoire, mais après quelques utilisations, j’ai compris.)

Il n’y a aucune indication sur les quantités d’aliments à utiliser, aucun temps de cuisson suggéré et peu d’informations sur les articles à cuisiner avec quel accessoire. Un livret de recettes mal organisé est inclus et ses seules sections incluent les recettes végétaliennes, les recettes céto et les desserts.

garantie

Yedi offre une garantie limitée de deux ans sur le Yedi Total Package Air Fryer Oven XL.

Ce que disent les propriétaires

Sur Amazon, le Yedi Total Package Air Fryer Oven XL a près de 2000 avis et une note de 4,5 sur 5. Les utilisateurs le trouvent facile à utiliser et sont ravis de sa polyvalence, allant même jusqu’à le qualifier de «bouleversant». Les critiques négatifs notent qu’il brunit mieux en haut qu’en bas et qu’il ne peut pas faire pivoter un gros poulet.

Le four à friteuse à air Yedi Total Package en vaut-il la peine?

Crédit: Revu / Sharon Franke Cette friteuse à air cuit magnifiquement un petit poulet sur la rôtissoire.

Si vous recherchez une friteuse à air qui peut faire plus que simplement frire à l’air, la Yedi est un bon choix. Bien que les aliments comme les pépites de poulet ou les frites maison ne sortent pas aussi bien que s’ils étaient cuits dans une cuve d’huile chaude, ils seront toujours dorés, croustillants et savoureux. Le Yedi est parfait pour utiliser un four pour rôtir des légumes ou réchauffer une pizza surgelée, mais il ne remplacera ni votre grille-pain ni votre four de taille normale pour la cuisson. En fait, la plupart des fonctions du four peuvent être mieux exécutées par un four grille-pain. Bien que la rôtissoire fonctionne bien, nous ne voyons pas beaucoup d’avantages à faire rôtir un petit poulet. Cela dit, il Est-ce que rôtir extrêmement bien un petit poulet.

Parce qu’il est grand et pas très attrayant, le Yedi est un cheval de bataille, pas un symbole de statut pour votre cuisine. Si vous prévoyez de faire frire à l’air souvent et que vous voulez un peu plus de fonctionnalités, un meilleur choix pourrait être la meilleure friteuse à air que nous avons testée, la Philips Airfryer XXL.

