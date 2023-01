Examen du filtre à air Briiv – Conseiller technique

En un coup d’œil Note d’expert Avantages Filtres biodégradables

Application bien conçue

Faible consommation d’énergie Les inconvénients Cher

Pas d’indicateurs de la qualité de l’air

Une seule couleur de base Notre avis Le filtre à air à faible impact environnemental de Briiv est magnifiquement conçu, simple à utiliser et sent merveilleusement bon. Nous l’avons adoré – mais c’est un article de luxe pour une utilisation quotidienne douce uniquement.

Prix ​​lors de l’examen

360 $ environ

Meilleurs prix aujourd’hui : filtre à air Briiv

Un bocal en verre ouvert, posé sur une base noire, abritant un épais tapis de noix de coco sous un marais spongieux de mousse de renne vert forêt : vous pourriez être pardonné de penser que le Briiv est une sorte d’expérience botanique.

Mais ce n’est pas le cas – c’est un filtre à air qui tente de fournir une alternative au nombre croissant de composants en plastique et de filtres HEPA qui finissent chaque année à la décharge, sans aucun moyen de se décomposer.

Au lieu de « verdir » un purificateur d’air domestique qui est simplement une technologie industrielle rendue petite, Briiv a mis au point une nouvelle approche : utiliser des matériaux organiques biodégradables pour les filtres, sur un appareil à faible puissance (c’est seulement 5 W).

C’est une chose merveilleuse à regarder, toucher et sentir. La mousse de renne est si attrayante que vous vous retrouvez à la ramasser juste pour la rouler entre vos doigts, donc si vous avez de jeunes enfants, méfiez-vous. Ils ne pourront pas le laisser tranquille.

Regardons de plus près.

Installation

Briiv est légèrement plus grand qu’une bouilloire

Simple à configurer

Se connecte via Wi-Fi

Le Briiv se compose d’une base en plastique noir, de trois filtres organiques, d’un bocal en verre, d’un manuel, d’un câble d’alimentation et d’un adaptateur secteur.

Alex Greenwood / Fonderie

La base mesure 16 cm de diamètre. Elle est plus large qu’une bouilloire domestique, vous avez donc besoin d’une surface de taille raisonnable pour elle – elle dominera plus qu’une table de chevet, par exemple, mais elle conviendra parfaitement sur un buffet ou une commode.

Cette base mesure 11,5 cm de haut et possède le port USB pour l’adaptateur secteur fourni à l’arrière. Un filtre en tissu noir entoure la sortie d’air.

Cette partie de la configuration semble merveilleusement médiévale.

Dans cette base, vous placez le filtre matriciel en carton de 10 cm x 10 cm qui dure trois mois. Ce filtre, avec un accordéon à charbon actif, peut piéger la matière jusqu’à PM2,5, y compris les particules fines et les COV (composés organiques volatils : pensez aux émissions de peinture, d’imprimantes, de colle, de marqueurs permanents – ce genre de choses).

Le filtre de noix de coco va sur le dessus. Celui-ci dure un an et est composé de déchets de noix de coco qui ont été réutilisés en fibre de filtration. Il s’agit d’un maillage spongieux dense qui sent légèrement le pain grillé et cible les particules PM5, y compris la saleté, la poussière et la fumée.

Ensuite, vous placez le bocal en verre sur le dessus, qui descend sur le côté du filtre à noix de coco, le maintient en place et s’adapte à la base. Cela rappelle une cloche victorienne.

Ensuite, vous ajoutez la mousse de renne vert forêt foncé, qui est livrée dans un sac à cordon en toile de jute tissée. Cette partie de la configuration semble merveilleusement médiévale, comme si vous étiez un 13e apothicaire du siècle sortant des ingrédients naturels pour un cataplasme.

Alex Greenwood / Fonderie

Vous obtenez environ 80 grammes de mousse et cela dure un an. Briiv dit qu’il est cultivé naturellement, récolté de manière éthique et qu’il éliminera les particules PM10 comme le pollen et les squames d’animaux.

Tous ces filtres sont biodégradables, ce qui est bien l’intérêt du produit.

La hauteur totale du Briiv est d’environ 23 cm, et il est livré avec un câble USB noir tissé de 140 cm de long, qui se branche sur la base, de sorte que vous avez une certaine marge de manœuvre sur le positionnement près d’une prise de courant.

Opération

Commandes tactiles simples sur le filtre

Contrôles intégrés à l’application

Vous utilisez le Briiv via la zone de contrôle tactile à l’avant de la base ou via l’application.

La zone de contrôle sur le devant de la base est très simple : une échelle de un à quatre points avec un point plus et un point moins pour augmenter ou diminuer l’échelle. À côté de cela se trouve le bouton tactile pour le boost d’une heure, qui est un mode de nettoyage qui nettoiera un espace de 6 mx 6 m en une heure, bien que le filtre fonctionnera au maximum pendant ce temps.

Alex Greenwood / Fonderie

Si vous souhaitez utiliser l’application disponible pour Apple et Android, téléchargez-la via votre App Store ou scannez le code QR dans le manuel. Vous configurez votre compte Briiv, en fournissant une adresse e-mail et un mot de passe, et vous recevrez un code de vérification sur votre adresse e-mail. Ensuite, vous pouvez ajouter l’appareil.

Pour ce faire, vous appuyez sur le bouton tactile d’une heure du Briiv pendant 8 secondes pour mettre le purificateur en mode configuration. Ensuite, vous accédez aux paramètres Wi-Fi de votre téléphone et vous vous connectez au réseau Briiv qui y apparaît. À ce stade, l’application vous demandera de saisir le nom et le mot de passe de votre réseau Wi-Fi et elle connectera le Briiv via votre Wi-Fi de cette manière.

L’application elle-même est simple et bien conçue. Il y a un bouton pour éteindre le Briiv, un bouton pour augmenter la sortie de quatre étapes et un bouton pour la diminuer. Vous pouvez programmer le Briiv pour qu’il s’allume et s’éteigne à des heures et à des vitesses spécifiques certains jours, il y a un onglet pour la santé du filtre et un bouton de boost d’une heure.

Dominik Tomaszewski / Fonderie

Performance

Briiv n’est pas silencieux en fonctionnement

Quatre options de vitesse

Odeur distincte et naturelle

À la première vitesse, le Briiv est à peine audible. Vous pouvez certainement dormir pendant que ce mode fonctionne, et en effet, nous l’avons essayé pendant la nuit et cela ne nous a pas du tout dérangés.

La vitesse deux est audible (Briiv indique 45 dB), avec un léger bourdonnement, et vous pouvez sentir le mouvement de l’air à 80 cm de distance.

La troisième vitesse est significative. La vitesse quatre est puissante, similaire au niveau sonore d’un ventilateur de table. Sur le site Briiv, il est classé comme n’étant pas plus fort que 70 dB – comme une machine à laver ou une douche – ce qui est assez bruyant. Vous pouvez sentir le mouvement de l’air à 120 cm de distance.

Tant pis pour son apparence et son son. La question est : est-ce que ça marche ?

L’affirmation de Briiv est que le filtre à air est aussi puissant que 3 043 plantes d’intérieur de taille moyenne – sauf, vraisemblablement, avec un flux d’air supplémentaire. Ceci est impossible à vérifier et n’est pas particulièrement utile si vous essayez de décider d’acheter ce purificateur d’air ou un autre.

Dans la FAQ du site, Briiv indique qu’à son réglage maximum, il fournit 53 pieds cubes par minute d’air purifié. Cela équivaut à un CADR de 90 mètres cubes par heure. Notre purificateur d’air le mieux noté, le Jya Fjord, a un CADR de 450m3 par heure, le Briiv ne dispose donc que de 20 % de sa puissance de purification de l’air.

Si vous brûlez une casserole dans la cuisine, elle n’aura pas le pouvoir d’évacuer rapidement la fumée suspendue de votre maison. Mais ce qu’il peut faire, c’est rafraîchir une pièce poussiéreuse ou étouffante.

Comme le Briiv ne comporte aucun indicateur de qualité de l’air, il n’y a rien à part l’odeur et votre sens du mouvement de l’air pour vous dire que quelque chose se passe.

Ce que nous pouvons dire, c’est que nous avons testé le Briiv pendant la nuit pendant plusieurs nuits d’affilée, pendant l’hiver avec des fenêtres fermées, et avons trouvé notre sommeil plus profond et plus rafraîchissant, et nous nous sommes réveillés sans cette tête étouffée que vous obtenez souvent lorsque vous dormez dans un environnement clos. avec chauffage central allumé. Nous nous sommes sentis nettement plus nets et plus clairs d’esprit, et c’était dans un environnement de test avec une excellente qualité de l’air extérieur, donc si vous vivez dans un environnement urbain, la différence peut être encore plus perceptible.

L’air filtré de Briiv donne à votre pièce l’odeur d’être à l’extérieur ou pleine de plantes. Pendant les tests, nous avons eu une variété de points de vue différents à ce sujet : “C’est une pelouse au printemps.” “C’est comme entrer chez un fleuriste.” “C’est des algues sur une plage.” “Ça sent la confection d’un panier suspendu” (ce sera la mousse). “C’est comme marcher dans un bois en mai.” “C’est comme l’une des maisons de verre de Kew Gardens.”

Vous obtenez l’image. Autant dire que cela change véritablement l’ambiance d’une pièce.

Prix ​​et disponibilité

Il n’y a pas de prix à contourner : le Briiv est un kit coûteux.

Si vous êtes aux États-Unis, cela coûte environ 360 $ et plus (au moment de la rédaction, Goop a le meilleur prix), avec un an de filtres de remplacement disponibles pour 42 $.

Au Royaume-Uni, il coûte généralement 329 £, bien que le meilleur prix que nous ayons trouvé soit celui d’Appliance City, où il est de 299,99 £. Les filtres de remplacement ne sont pas trop mal à 34,99 £ pour l’ensemble de matrice de mousse d’un an. Cela comprend un filtre en mousse, un filtre en noix de coco de remplacement et quatre filtres nano-matrices (le carré en carton avec l’accordéon dedans).

Cela donne à votre chambre une odeur de vallon boisé.

Si vous êtes au Royaume-Uni, Briiv fabrique également une édition noire pour l’élimination des COV et des odeurs (Briiv, 334 £). Il utilise des blocs de carbone en bambou au lieu de la mousse et pourrait être une alternative utile si vous avez un style industriel plus moderne. dans votre maison.

Verdict

Le Briiv est charmant. A toutes sortes de niveaux. À ce prix, il s’agit certainement d’un article de luxe, mais nous pensons que cela en vaut la peine si vous recherchez une purification de l’air en douceur. C’est fascinant à regarder, cela donne à votre chambre une odeur de vallée boisée et c’est un objet vraiment spécial avec lequel interagir – nous ne pouvions pas nous empêcher de toucher de temps en temps la mousse dans le pot et de la ramasser pour la sentir.

De plus, cela joue dans quelque chose de profond dans la psyché humaine. Nous utilisons de la mousse depuis des milliers d’années, et il est étrangement juste d’en avoir à proximité et d’utiliser à nouveau ce produit naturel aujourd’hui. Si le Briiv est un indicateur du futur de la « green tech », on peut s’attendre à des innovations hybrides fascinantes.

Pour plus d’options de purification de l’air et pour voir quels appareils nous évaluons le plus, jetez un œil à notre tour d’horizon des meilleurs purificateurs d’air que nous avons testés.