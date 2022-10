Examen du Dell XPS 13 : un interprète mince et robuste pour tous ceux qui ont envie de MacBook

La gamme XPS 13 de Dell fait très bien une grande chose: c’est un ordinateur portable Windows mince et bien conçu qui vous donne en quelque sorte l’apparence et la convivialité d’un MacBook Air, mais qui exécute Windows plutôt que MacOS.

Et depuis plusieurs années, il occupe exactement ce créneau. C’est pourquoi il reste l’un de mes ordinateurs portables Windows préférés. Mieux encore, il commence à 829 $, bien moins que l’ancien MacBook Air M1, qui est toujours un excellent ordinateur portable mais qui a également deux ans à ce stade. Le plus récent MacBook Air M2 commence à 1 199 $ et monte à partir de là.

Mis à part les comparaisons de MacBook (bien qu’elles soient inévitables), le dernier XPS 13 se présente comme un excellent ordinateur portable Windows minimaliste. Il est raisonnablement fin (environ 14 mm), léger (2,6 livres) et dispose d’un bon écran Full HD de 13,4 pouces. Mon conjoint, qui n’est pas étranger à ces choses, a vu le nouveau XPS 13 et a dit, non sollicité, “C’est très Apple-y. Bon travail, Dell.”

Comme La conception entièrement en aluminium lui donne un aspect poli et moderne

Excellente autonomie de la batterie

Les bonnes configurations sont à un prix raisonnable N’aime pas Adieu la prise audio

Les puces à faible puissance freinent les performances

Je n’aime pas le pavé tactile cliquable

Évolution XPS

Après avoir couvert cette gamme de produits particulière depuis son lancement, je l’ai vu évoluer pour éliminer des défauts tels que des webcams médiocres ou mal placées. Je suis revenu à mon examen du premier XPS 13, de 2012, pour me rafraîchir la mémoire, et j’ai constaté que les points forts à l’époque étaient un design pointu et un encombrement légèrement inférieur à celui des autres ordinateurs portables de 13 pouces (oui, comme le MacBook Air ). L’une des grandes préoccupations était le manque de ports. Ce modèle original de 999 $ avait deux ports USB-A (un USB 2.0 et un USB 3.0), plus DisplayPort et une sortie audio.

La version 2022 est encore plus minimaliste, avec seulement deux ports USB-C, et même pas de prise audio. qui imite le récent XPS 13 Plus, qui est une version haut de gamme qui a essayé quelques modifications de conception ambitieuses, notamment un pavé tactile transparent et des boutons tactiles capacitifs pour les touches de fonction. Alors que le Plus est visuellement saisissant, puissant et très fin, je l’ai frappé pour avoir perdu la prise casque, ce que très peu d’ordinateurs portables ont fait à ce jour, même s’il s’agit actuellement d’une procédure de fonctionnement standard pour les téléphones.

Et même s’il est décevant de voir le XPS 13 standard emboîter le pas en abandonnant une connexion audio intégrée, je le préfère toujours au modèle plus sophistiqué Plus. C’est moins cher, certainement assez puissant pour les tâches quotidiennes, et le pavé tactile et les touches de fonction sont simplement plus faciles à utiliser dans leur format traditionnel, même si les versions Plus ont l’air plus cool. De manière comparable, un XPS 13 avec un Core i5, 16 Go de RAM, 512 Go de stockage et un écran tactile FHD standard coûte actuellement 1 399 $ pour le XPS 13 Plus et 1 149 $ pour ce XPS 13 standard. La plus grande différence, outre la conception, est que le Plus exécute des processeurs Intel de la série P plus rapides, par rapport à la série U ultrabook-ish ici.

Dan Ackerman/Crumpe



Au moins, le XPS 13 et le XPS 13 Plus contiennent deux adaptateurs dans la boîte : un USB-C vers USB-A et un USB-C vers audio. Les deux disposent également d’une webcam de résolution 720 et d’une caméra infrarouge pour la connexion à la reconnaissance faciale Windows Hello. De nombreux ordinateurs portables plus récents, y compris le dernier MacBook Air, ont été mis à niveau vers des caméras 1080 à plus haute résolution, qui sont importantes à notre époque de réunions Zoom. Dans le modèle XPS Plus plus mince, je peux acheter qu’il n’y a pas de place pour un meilleur appareil photo, mais dans la version plus grand public, il est temps de le brancher. Vous pouvez cependant utiliser la caméra et le capteur infrarouge inclus pour la connexion à la reconnaissance faciale Windows Hello.

Pavé tactile, clavier et écran

Certains modèles XPS avaient des repose-poignets en fibre de carbone qui offraient un contraste visuel avec le reste du corps en aluminium, mais maintenant c’est une couleur uniforme sur tout le châssis. Je vais bien de toute façon, mais le nouveau look est définitivement un peu plus épuré et moderne.

J’ai toujours pensé que le XPS 13 avait un très bon pavé tactile… pour un ordinateur portable Windows. Cette mise en garde est importante, car c’est l’un de ces domaines où les Mac se sentent toujours plus réactifs et plus faciles à utiliser. C’est bien, mais le pavé déprime physiquement, plutôt que de vous donner un petit coup de pied haptique comme le font certains autres pavés tactiles. Je l’ai trouvé cliqué un peu trop facilement, ce qui m’a semblé maladroit.

Dan Ackerman/Crumpe



Le clavier, cependant, est excellent, avec une disposition logique, des touches larges et un claquement satisfaisant lorsqu’il est tapé. Une bête noire – le clavier rétroéclairé éclaire à travers des lettres blanches translucides sur un clavier argenté, ce qui signifie que dans de nombreuses situations pas assez sombres, l’activation du rétroéclairage rend les touches plus difficiles à voir. Au moins, vous pouvez l’éteindre en appuyant sur une touche de fonction.

L’écran 1 920 x 1 200 a un format d’image 16:10 (vous ne voyez presque plus jamais un ordinateur portable 16:9) et il peut atteindre 500 nits de luminosité. Il est assez net et lumineux, mais rappelez-vous qu’il ne s’agit pas d’un panneau OLED, qui est l’une des quatre options d’écran différentes sur le XPS 13 Plus. Ici, vous pouvez choisir tactile ou non tactile, c’est tout.

L’écran est mis en valeur par le cadre très fin qui l’entoure. C’est assez courant maintenant, mais le XPS 13 a été un véritable pionnier dans la réduction de la frontière autour des écrans d’ordinateurs portables.

Performances et autonomie de la batterie

Le XPS 13 est livré avec un processeur Intel Core i5 ou Core i7 de 12e génération. Nous avons testé la version Core i5. Le XPS 13 Plus plus cher que nous avons testé était beaucoup plus rapide, mais notre unité de test du Plus avait un processeur Core i7 (et un d’une gamme de puces plus puissantes)

Lors de nos tests de référence, le XPS 13 était plus lent que beaucoup d’autres ordinateurs portables 13 pouces que nous avons testés récemment, mais beaucoup d’entre eux étaient des modèles plus chers avec des processeurs Core i7 (ou dans le cas du MacBook Air, un M2). Légèrement plus en tête-à-tête, le XPS 15 était plus rapide que le Surface Laptop Go 2, qui possède également une puce Core i5 de la série U, mais une de 11e génération, par rapport à la plus récente de 12e génération ici.

Mais dans l’utilisation quotidienne, qui pour moi incluait le streaming vidéo, le travail sur des documents et même le Photoshopping modéré, les performances ici sont parfaitement bonnes. La puce i7 plus rapide est disponible si vous pensez en avoir besoin, mais doubler la RAM de base à 16 Go est vraiment la première mise à niveau à prendre en compte lors de la configuration d’un système.

Dan Ackerman/Crumpe



Ce processeur de la série U est vraiment payant en ce qui concerne la durée de vie de la batterie, dépassant 10 heures dans notre test de lecture vidéo en ligne. Cela est comparé au XPS 13 Plus, qui était douloureusement court, plus proche de 4 heures. Non, je ne peux pas terminer cette revue sans une autre référence MacBook : la nouvelle version M2 du MacBook Air a duré un peu plus de 16 heures sur le même test.

Comme les ordinateurs portables Windows sont généralement constitués de la même petite poignée d’options de processeur, de processeur graphique, d’écran, de stockage et de mémoire, le choix se résume à la conception, à l’ergonomie et au prix, une fois que vous avez pris en compte les spécifications souhaitées. Si je cherche à prendre un ordinateur portable mince de 13 pouces qui durera à peu près toute la journée et qui aura l’air et se sentira bien tout en le faisant, j’ai généralement opté pour un XPS 13. Le modèle actualisé de cette année n’a pas changé mon pense à ça.

Geekbench 5 (multicœur) Acer Swift 5 (SF514-56T-797T) Apple MacBook Air (13 pouces, M2, 2022) Ordinateur portable Microsoft Surface Go 2 (2022) Noter: Des barres plus longues indiquent de meilleures performances



Cinebench R23 (multicœur) Acer Swift 5 (SF514-56T-797T) Apple MacBook Air (13 pouces, M2, 2022) Ordinateur portable Microsoft Surface Go 2 (2022) Noter: Des barres plus longues indiquent de meilleures performances



3DMark Vie Sauvage Extrême Apple MacBook Air (13 pouces, M2, 2022) Acer Swift 5 (SF514-56T-797T) Ordinateur portable Microsoft Surface Go 2 (2022) Noter: Des barres plus longues indiquent de meilleures performances



Test de décharge de la batterie en streaming en ligne Apple MacBook Air (13 pouces, M2, 2022) Acer Swift 5 (SF514-56T-797T) Ordinateur portable Microsoft Surface Go 2 (2022) Noter: Des barres plus longues indiquent de meilleures performances