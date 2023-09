Examen du Dell P2424HT : un moniteur de bureau conçu pour le toucher

En un coup d’œil Note d’expert Avantages Écran tactile facile à utiliser

Support inclinable unique

Excellente connectivité USB-C

Bon rapport de contraste Les inconvénients Cher pour sa taille et sa résolution. La qualité de l’image est bonne, mais pas étonnante.

Pas de synchronisation adaptative ou HDR Notre verdict Le P2424HT de Dell allie fonctionnalité d’écran tactile et excellente connectivité dans un écran de bureau à domicile séduisant mais coûteux.

419,99 $

419,99 $

La prise en charge de l’écran tactile de Windows s’est radicalement améliorée depuis le mauvais vieux temps de Windows 8, et même si elle ne remplace toujours pas une souris dans toutes les situations, elle fonctionne bien avec les applications et les sites Web modernes (qui ont tendance à avoir une conception adaptée aux mobiles). ).

Malheureusement, ceux qui préfèrent un ordinateur de bureau ne peuvent souvent pas profiter de la fonctionnalité tactile de Windows, mais le moniteur à écran tactile P2424HT de Dell en fait une option.

Le Dell P2424HT dispose d’un écran tactile IPS de 24 pouces avec une résolution de 1080p. Il s’agit d’une fonctionnalité inhabituelle pour un moniteur de 24 pouces : une variété d’écrans tactiles sont disponibles, mais la plupart sont des moniteurs portables plus petits. Dell ajoute également une connectivité USB-C importante et Gigabit Ethernet, ce qui constitue un bonus appréciable.

Concevoir et construire

Le Dell P2424HT ne se démarque pas immédiatement d’un moniteur de bureau classique. Il possède des cadres fins, un panneau arrière noir mat et un support métallique argenté, qui donnent tous un ton réservé et professionnel.

Le Dell P2424HT dispose d’un support unique et fonctionnel. Matt Smith

Cependant, en regardant le stand de plus près, vous remarquerez quelque chose d’étrange. Le support n’est pas un col droit et rigide, mais il est plutôt incliné avec des points de pivotement en bas et en haut du col du support. Cela permet d’incliner le moniteur vers l’avant pour un accès facile à l’écran tactile. Il y a même une paire de pare-chocs en caoutchouc dissimulés le long de la lèvre inférieure. Ils aident le moniteur à adhérer à la surface de votre bureau lorsqu’il est complètement incliné, ce qui empêche tout mouvement indésirable pendant l’utilisation de l’écran tactile.

La gestion des câbles est un problème, bien que Dell l’ait en grande partie résolu. Le moniteur comprend un guide-câble à l’arrière du moniteur et un deuxième guide à la base du col du support. Ensemble, ces guides maintiennent les cordons sous contrôle pendant que le moniteur s’incline vers l’avant et l’arrière. Faire passer les câbles à travers ces guides peut cependant s’avérer un peu ennuyeux.

C’est une conception intelligente, mais non sans inconvénients. Ajuster la hauteur du support signifie également ajuster la distance entre l’écran et vous, ce qui peut être limitant. La hauteur maximale est un peu basse et peut s’avérer problématique pour les utilisateurs de grande taille.

Le moniteur prend en charge un support VESA 100 x 100 mm, les supports et bras tiers sont donc une option. La plupart des supports ne fonctionneront pas bien avec l’écran tactile du Dell P2424HT, car peu offrent un réglage tactile significatif, mais un support de moniteur facile à utiliser comme le Herman Miller Flo pourrait bien s’associer à ce moniteur.

Écran tactile

L’écran tactile du Dell P2424HT est sa caractéristique déterminante. Matt Smith

La fonctionnalité remarquable du Dell P2424HT est, bien entendu, l’écran tactile multi-touch à 10 points. Il est facile de rater l’écran tactile si vous ne savez pas qu’il est pris en charge. La plupart des moniteurs à écran tactile ont un panneau brillant, mais cet écran a une couche semi-brillante qui semble identique à un moniteur de bureau non tactile.

Cependant, une fois utilisé, l’écran tactile du Dell P2424HT ne déçoit pas. Il répond rapidement aux entrées et offre une surface lisse et agréable pour naviguer sur l’écran. Le P2424HT ne nécessite pas de pilotes ou de logiciels spéciaux pour fonctionner, bien que les propriétaires aient la possibilité d’installer le gestionnaire d’affichage de Dell (qui donne accès à de nombreuses fonctionnalités du moniteur sous Windows).

Vous devrez vous connecter au port USB-C du moniteur pour utiliser l’écran tactile, mais la connexion USB-C n’a pas besoin d’être l’entrée vidéo active. Vous pouvez utiliser l’écran tactile via HDMI ou DisplayPort tant que l’USB-C est également connecté.

Je n’ai pas grand chose d’autre à dire sur l’écran tactile, et c’est un compliment. Cela a fonctionné exactement comme je m’y attendais dès la sortie de la boîte, sans aucune complication.

Cependant, les acheteurs doivent respecter l’intention du moniteur. Il s’agit d’un moniteur de bureau destiné aux personnes qui souhaitent un écran tactile :pas un substitut de tablette graphique Wacom bon marché pour les artistes numériques. Le moniteur n’est pas livré avec un stylet et ne prend officiellement en charge aucun stylet actif ou passif, y compris les modèles Dell.

Bien que l’écran tactile soit la vedette, le Dell P2424HT offre également une connectivité USB-C importante, notamment une entrée USB-C avec mode alternatif DisplayPort. Cette entrée pilote trois ports USB-A en aval, un port USB-C supplémentaire et un port Gigabit Ethernet (RJ45) pour la connectivité réseau filaire.

Matt Smith

Un panneau caché niché sur le côté gauche du moniteur offre un accès rapide à l’un des ports USB-A en aval et au seul USB-C en aval. Le Dell P2424HT est une bonne option si vous possédez un ordinateur portable avec USB-C, car vous pouvez utiliser le moniteur pour étendre la connectivité de l’ordinateur portable tout en chargeant simultanément l’ordinateur portable.

La connectivité du Dell P2424HT constitue une amélioration majeure par rapport à la plupart des moniteurs à écran tactile alternatifs. Plusieurs moniteurs à écran tactile alternatifs de 24 pouces, tels que le Viewsonic TD2423D, le Philips 242B9T et le Dell 2418HT, sont disponibles à un prix plus abordable (généralement 300 $). Cependant, ces moniteurs ne disposent pas d’USB-C et ne constituent donc pas un hub USB utile. Ils manquent également de Power Delivery pour charger les appareils et de Gigabit Ethernet pour ajouter une connectivité réseau filaire.

Une connectivité vidéo supplémentaire est fournie par une entrée HDMI et une entrée DisplayPort, pour un total de trois entrées vidéo. Un port de sortie audio de 3,5 mm complète la connectivité. Vous en aurez peut-être besoin, car les haut-parleurs ne sont pas inclus.

Le système de menus P2424HT du Dell, quant à lui, est plus banal. Il utilise un seul bouton d’alimentation ainsi qu’un joystick pour naviguer dans le menu à l’écran. La commande par joystick est rapide et réactive, mais ses options de qualité d’image sont limitées.

Le Dell P2424HT est une bonne option si vous possédez un ordinateur portable avec USB-C, car vous pouvez utiliser le moniteur pour étendre la connectivité de l'ordinateur portable tout en chargeant simultanément l'ordinateur portable.

Qualité d’image

Le Dell P2424HT est l’exemple parfait d’un moniteur que vous pourriez acheter sans trop penser à sa qualité d’image. Il est conçu pour afficher des documents, des feuilles de calcul et des sites Web, et non des photos haute résolution, des films 4K HDR ou des jeux PC. Mais cela ne veut pas dire que Dell a ignoré la qualité de l’image.

Matt Smith

Nous commençons par la luminosité, où le Dell P2424HT offre une luminosité maximale médiocre de 254 nits. C’est typique pour un moniteur de bureau, mais pas excellent par rapport à tous les moniteurs disponibles : les moniteurs qui ciblent les créateurs de contenu et les joueurs ont tendance à atteindre 300 nits et au-delà.

La luminosité du Dell P2424HT est plus que suffisante pour une utilisation dans un bureau typique, mais elle peut paraître un peu terne dans les pièces où il y a peu ou pas de contrôle de la lumière. C’est un point que les acheteurs doivent garder à l’esprit : le Dell P2424HT est le type de moniteur que vous pouvez acheter si vous souhaitez déplacer facilement l’écran pour le partager avec un collègue ou un client, et le P2424HT n’est peut-être pas idéal pour cette situation si vous le pouvez. t contrôler la lumière dans la pièce.

Matt Smith

Le Dell P2424HT revient en force avec un rapport de contraste mesuré de 1540:1. C’est un très bon résultat pour un moniteur économique et pour les moniteurs IPS en général : ce n’est en fait pas si loin des moniteurs Dell dotés du nouveau panneau IPS Black, que le Dell P2424HT n’a pas.

Ce résultat est dû aux performances relativement bonnes des scènes sombres du P2424HT. L’écran peut toujours paraître flou et gris lorsqu’il est visualisé dans une pièce sombre, mais la luminance minimale de l’écran est souvent suffisamment faible pour afficher des nuances sombres convaincantes dans les films et les jeux, et les détails des ombres sont bien préservés.

Matt Smith

La gamme de couleurs est une autre victoire pour le Dell P2424HT, même si la marge est mince. Le P2424HT atteint 100 % de la gamme sRGB, 85 % de DCI-P3 et 79 % d’AdobeRGB. C’est mieux que des moniteurs de bureau similaires, mais ce n’est toujours pas idéal pour les créateurs de contenu, qui souhaitent généralement un minimum de 90 % de DCI-P3 (et plus c’est élevé, mieux c’est).

Matt Smith

J’ai été déçu par la précision des couleurs du Dell P2424HT. Il est certes utilisable, et la plupart des gens ne remarqueront rien d’anormal – mais, compte tenu du prix, il faut s’attendre à une meilleure précision des couleurs prête à l’emploi. J’ai remarqué que le Dell P2424HT présentait un aspect quelque peu sursaturé en rouges et bleus, ce qui pourrait donner un aspect exagéré au contenu.

Le Dell P2424HT a obtenu un résultat gamma prêt à l’emploi de 2,3 (sur un objectif de 2,2) et une température de couleur de 6 800 K (sur un objectif de 6 500 K). Le contenu a tendance à paraître un peu plus sombre et plus cool que prévu, mais, encore une fois, il s’agit d’une légère différence que beaucoup ne remarqueront pas.

La netteté est médiocre. Le Dell P2424HT est un moniteur 1080p avec une densité de pixels d’environ 92 pixels par pouce. C’est suffisant pour obtenir un texte net dans la plupart des situations, mais les petites polices peuvent paraître pixélisées et mal définies sur leur arrière-plan. La vidéo et les photos semblent également un peu molles – même si, heureusement, l’excellent contraste du moniteur tend à compenser cela, et le contenu vidéo/photo est globalement meilleur que sur la plupart des moniteurs de bureau.

En résumé, le Dell P2424HT a l’air bien, voire bon, pour sa catégorie. Cela ne vous époustouflera pas, mais donnera des résultats solides dans tous les domaines et évitera des erreurs majeures. Le moniteur surpassera également les écrans tactiles de 24 pouces moins chers tels que le Viewsonic TD2423D, le Philips 242B9T et le Dell 2418HT. Bien que je n’aie pas testé ces moniteurs personnellement, les résultats d’autres critiques montrent qu’ils atteignent un rapport de contraste beaucoup plus faible et une gamme de couleurs plus étroite.

Le Dell P2424HT ne prend pas en charge le HDR. C’est aussi bien, compte tenu de sa luminosité SDR limitée. Le HDR n’est pas non plus important pour la productivité au bureau, ce qui est l’objectif du P2424HT.

Il est peu probable que les joueurs trouvent le Dell P2424HT attrayant. Sa qualité d’image est meilleure que celle de nombreux moniteurs de jeu économiques, mais l’écran manque de synchronisation adaptative et s’en tient à un humble taux de rafraîchissement de 60 Hz. Les jeux n’ont pas la sensation de douceur comme du beurre disponible sur un écran avec un taux de rafraîchissement plus élevé.

Prix ​​et disponibilité

Il y a un autre point qui saute aux yeux : le prix. Le PDSF de Dell est assez élevé de 419,99 $ – cher pour un moniteur de bureau de 24 pouces avec une résolution de 1080p. Le prix est compréhensible, compte tenu des caractéristiques inhabituelles du P2424HT, mais il dépasse largement le prix de 300 $ ou moins d’écrans comparables.

Cependant, il s’agit d’un prix légèrement raisonnable de 350,40 £ au Royaume-Uni.

Devriez-vous acheter le Dell P2424HT ?

Le Dell P2424HT est un solide moniteur de bureau à écran tactile doté d’une excellente connectivité USB-C et d’une bonne qualité d’image.

Il est indéniablement cher pour sa taille et sa résolution, ce qui rend le moniteur difficile à recommander largement. Mais si vous souhaitez un moniteur à écran tactile de 24 pouces, le P2424HT offre exactement ce qu’il promet : une expérience d’écran tactile intuitive et fonctionnelle.

Spécifications