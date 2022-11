Examen du contrôleur de jeu mobile GameSir X3 Type-C: Cool Combo pour les téléphones Android

Le X3 de GameSir combine un contrôleur de jeu de téléphone Android personnalisable avec un système de refroidissement remarquablement efficace. De face, il ressemble beaucoup à d’autres contrôleurs de jeu mobiles tels que le Razer Kishi ou — à l’exception d’un gros patin siliconé entre les deux poignées de commande. Ce coussin ajoute plus qu’une simple prise en main pour aider à tenir votre téléphone : il s’agit d’un module de refroidissement Peltier soutenu par un dissipateur de chaleur et un ventilateur à sept pales pour évacuer la chaleur.

À l’origine un projet Indiegogole contrôleur X3 Type-C est disponible sur Amazon et pour ou . (Il n’est actuellement pas disponible en Australie, mais le prix au Royaume-Uni est converti en 178 dollars australiens.) Le prix est moyen pour un contrôleur comme celui-ci, bien que d’autres n’aient pas de systèmes de refroidissement intégrés. GameSir comprend également un étui de transport, deux capuchons de pouce concaves et deux convexes, deux bâtons de pouce de grande hauteur, un D-pad à facettes et un câble USB-C de 1,5 mètre.

J’ai testé le X3 avec mon Google Pixel 6 Pro et surtout jouer Jeux Xbox Game Pass. Le Pixel s’insère un peu plus facilement grâce au connecteur USB-C flexible et inclinable. Le contrôleur ne peut pas être utilisé avec un étui sur votre téléphone… non pas parce qu’il ne rentre pas (bien que ce ne soit pas le cas avec l’un des étuis minces que j’ai essayé) mais parce que le téléphone doit toucher le coussin de refroidissement pour Sois efficace. Le contrôleur a cependant pris en charge la grosse bosse de la caméra du Pixel 6 Pro, et les commandes étaient actives et prêtes pour le jeu dès que le connecteur USB-C était dans le port du téléphone.

Josh Goldman/Crumpe



Prêts à l’emploi, les boutons ABXY sont configurés comme un contrôleur Xbox. Cependant, vous devrez peut-être mettre à jour le micrologiciel du contrôleur avant qu’il ne corresponde réellement à ces boutons lorsqu’il est utilisé avec Game Pass. Pour ce faire, téléchargez l’application mobile de GameSir, ouvrez l’application et connectez votre téléphone au contrôleur. L’application devrait alors vous demander de mettre à jour si nécessaire. Pour ceux qui veulent une disposition de contrôleur Nintendo Switch, les boutons sont attachés magnétiquement et peuvent être retirés et déplacés dans la disposition souhaitée.

Encore une fois, les commandes fonctionnent presque dès qu’un téléphone est connecté, vous pouvez donc commencer à jouer immédiatement et il ne consomme que 2 mAh d’énergie de votre téléphone. Il n’y a pas de batterie intégrée. Le système de refroidissement nécessite une source d’alimentation externe comme une banque d’alimentation ou un adaptateur mural (aucun n’est inclus) à connecter au port USB-C au bas du refroidisseur.

Josh Goldman/Crumpe



Il y a un deuxième port USB-C en bas à droite du contrôleur. Ce port est utilisé pour charger votre appareil pendant le jeu si vous y connectez une banque d’alimentation ou un adaptateur mural et que votre téléphone prend en charge la charge passthrough (le Pixel le fait). Cela signifie que si vous voulez refroidir et garder votre téléphone chargé simultanément, deux câbles USB-C devront être connectés au contrôleur.

Le refroidissement démarre presque instantanément lorsqu’il est connecté à une source d’alimentation. Il n’y a pas d’interrupteur d’alimentation ou quoi que ce soit, donc lorsque vous branchez le contrôleur, le ventilateur arrière tourne et ses lumières RVB colorées s’allument. Le coussin en silicone devient alors glacé et commence à évacuer la chaleur de votre téléphone. Cela ne semblait prendre que quelques secondes avant que mon téléphone ne se refroidisse complètement.

Josh Goldman/Crumpe



Le contrôleur est confortable à utiliser, en supposant que cela ne vous dérange pas d’être attaché à une source d’alimentation pour le système de refroidissement. GameSir utilisé Kailh commutateurs sur les boutons et le D-pad. Les boutons ABXY vibrent un peu et ne sont pas aussi nets que les autres boutons. (Peut-être un symptôme de pouvoir les sortir et les déplacer.) Tous les boutons ont un clic audible, donc si vous avez besoin de jouer tranquillement, ce sera difficile avec ce contrôleur. Les boutons du pare-chocs sont presque au ras de la carrosserie et, même si ce n’est pas grave, ils pourraient être un peu plus grands.

Dans l’ensemble, le GameSir X3 Type-C est comme promis : un contrôleur de jeu mobile qui peut également empêcher votre téléphone de surchauffer. Heureusement, il ne se sent pas aussi maladroit que cela puisse paraître et le système de refroidissement fonctionne étonnamment bien. Ajoutez les accessoires inclus et vous obtenez une solution tout-en-un solide pour les jeux sur téléphone Android.