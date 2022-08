Examen du contrôle infrarouge du haut-parleur intelligent Xiaomi

Le Smart Speaker IR Control est le dernier produit audio de Xiaomi, du moins sur le marché indien. C’est un appareil à prix modeste pour sa catégorie avec une nouvelle fonctionnalité intéressante ; il vous permet de contrôler les appareils de votre maison avec votre seule voix, tant qu’ils fonctionnent avec une télécommande infrarouge.

Concevoir

Le Xiaomi Smart Speaker est un appareil relativement compact, mesurant 14 cm de haut et 9,5 cm de large. Il est fait de plastique noir mat qui laisse malheureusement facilement apparaître la poussière et nécessite un nettoyage régulier.

Sur le devant se trouve un affichage LED à sept segments à quatre caractères qui sert principalement d’horloge. L’affichage est astucieusement masqué lorsqu’il n’est pas éclairé. Comme il brille à travers le corps en plastique, la lumière se diffuse un peu. Il est toujours facilement visible, mais il peut être difficile de voir s’il y a beaucoup de lumière directe réfléchie sur la surface avant.

Sous l’écran se trouve la grille du haut-parleur unique orienté vers le bas. La grille fait tout le tour de l’appareil car le son sort de tous les côtés. À l’arrière se trouve le port pour le câble d’alimentation. L’appareil nécessite une connexion électrique constante et n’a pas de batterie.

Sur le dessus se trouvent des commandes pour régler le volume, lecture/pause et couper le microphone. Au centre se trouve une LED qui s’allume lorsque vous parlez au haut-parleur et pendant qu’il traite vos demandes. Il devient orange lorsque le micro est coupé et reste ainsi jusqu’à ce qu’il soit réactivé. La lumière peut être distrayante la nuit. Autour des commandes se trouvent les microphones à champ lointain.

La qualité de construction, l’ajustement et la finition sont assez bons pour un produit dans cette gamme de prix. Ce n’est pas quelque chose avec lequel vous interagissez beaucoup physiquement, donc cela n’a pas vraiment d’importance. Le design est simple mais pas inesthétique ; il ressemble un peu à un mini purificateur d’air Mi. Comme mentionné précédemment, il nécessite un nettoyage régulier pour ne pas avoir l’air sale. Une option blanche serait bien mais n’est pas proposée.

Logiciels et fonctionnalités

Le haut-parleur intelligent Xiaomi nécessite une configuration via deux applications différentes. Tout d’abord, vous devez le configurer à l’aide de l’application Google Home. Une fois cela fait, vous devrez poursuivre la configuration via l’application Mi Home. Vous pouvez désinstaller les deux applications par la suite, car l’appareil n’en dépend pas pour la fonctionnalité habituelle des haut-parleurs intelligents, mais elles disposent de fonctionnalités utiles pour les conserver.















Paramètres Google Home

L’application Google Home vous permet de régler la qualité du son, d’activer Voice Match pour différents membres de la maison, les niveaux de volume des alarmes et des minuteries, les fonctionnalités d’accessibilité, etc. L’application Mi Home vous permet de modifier les paramètres domotiques et de configurer la fonction de contrôle IR.

Avec cette fonctionnalité, vous pouvez configurer l’appareil pour contrôler les objets dans la pièce qui fonctionnent à l’aide de télécommandes infrarouges. Vous devez d’abord trouver l’appareil que vous essayez de contrôler dans la liste des appareils pris en charge. Il peut s’agir d’un téléviseur, d’un décodeur, d’un climatiseur, d’un ventilateur, d’un lecteur multimédia ou d’un projecteur (appelé lampe pour une raison quelconque dans l’application).















Paramètres Mi Home

Une fois que vous l’avez configuré (fonctionne de la même manière que la configuration d’une télécommande universelle), vous pouvez alors simplement utiliser des commandes vocales pour contrôler des tâches simples comme allumer ou éteindre l’appareil ou changer le canal ou le volume. C’est une fonctionnalité intéressante et fonctionne bien, à condition que le haut-parleur intelligent Xiaomi et l’appareil en cours de contrôle soient dans la même pièce et dans la ligne de mire.

En dehors de cela, le haut-parleur intelligent Xiaomi se comporte comme n’importe quel autre haut-parleur intelligent Google, avec une prise en charge complète des fonctionnalités de Google Assistant ainsi que l’intégration de Chromecast. Il existe également un support Bluetooth, si vous préférez simplement envoyer de l’audio via Bluetooth.

Performance

Le haut-parleur intelligent Xiaomi a une qualité audio correcte, à condition que vous le régliez un peu.

Hors de la boîte, l’audio est biaisé vers les basses supérieures et les fréquences moyennes. Les basses manquent d’intensité bas de gamme comme on pourrait s’y attendre d’un petit haut-parleur de 1,5 pouce et ce ne sont principalement que les sons de basse moyenne et de basse supérieure qui ont tendance à passer, bien qu’un peu doucement.

Le milieu de gamme est principalement ce que vous entendrez, car il y a une couverture et un timbre décents pour les sons vocaux. Le son diminue cependant lorsqu’il passe des médiums supérieurs aux aigus.

L’un des gros inconvénients des haut-parleurs à déclenchement vers le bas est que les fréquences supérieures sont émoussées après avoir été tirées directement vers le bas. Il y a un cône inversé pour diffuser le son dans toutes les directions, mais les fréquences plus élevées ont tendance à être très directionnelles et perdent leur impact si elles ne sont pas tirées directement sur l’auditeur.

Pour compenser ce manque de performances haut de gamme, vous devez utiliser judicieusement le contrôle des aigus dans les paramètres Google Home EQ. Je devais l’amener assez près du maximum pour récupérer de l’énergie des aigus dans le mixage et même dans ce cas, il semble que seule une petite partie de la gamme des aigus soit amplifiée. Pourtant, cela a un impact positif dans l’ensemble et cela aurait été bien si le haut-parleur venait d’être livré avec ce préréglage pré-appliqué.

Une fois configuré correctement, le son est assez bon pour une petite pièce. Vous obtenez de temps en temps de l’énergie des basses, les voix ont une bonne tonalité et les aigus sont suffisamment brillants bien qu’un peu inégaux. Pour l’utilisateur aveugle, cela peut même passer pour une bonne qualité sonore.

Les performances du microphone étaient également adéquates. Les problèmes auxquels j’ai été confronté étaient principalement liés au fait que Google Assistant était un klutz plutôt qu’à un problème avec l’appareil lui-même. Le haut-parleur perd progressivement sa capacité à vous entendre à mesure que le niveau de volume augmente, mais vous pouvez toujours parler normalement jusqu’à 50 % de volume et le faire vous entendre. Et 50% est encore raisonnablement fort pour une pièce de taille petite à moyenne.

Conclusion

Le Xiaomi Smart Speaker IR Control est au prix de 5999 INR (75 $), bien qu’il soit généralement en vente pour 4999 INR (62 $). Pour ce prix, il rivalise avec le Google Home Mini et l’Echo Dot. Cela sonne certainement mieux que les deux, même si cela n’a pas l’air aussi agréable. Amazon a cependant l’Echo Show 5 pour un peu plus et il a un écran tactile complet de 5,5 pouces, ce qui ajoute beaucoup de valeur.

Aucun de ces autres appareils ne peut faire l’astuce de contrôle IR que le haut-parleur Xiaomi peut faire, donc si vous voulez quelque chose qui peut faire cela ou juste un haut-parleur intelligent pour une utilisation audio pure, le haut-parleur intelligent Xiaomi est un bon choix dans cette gamme de prix. Sinon, l’Echo Show 5 est la meilleure option pour un petit supplément.