Examen du clavier sans fil JLab Epic : tout est activé

Si vous ne recherchez rien de mécanique ou de sophistiqué comme un clavier de jeu, le JLab Epic Wireless peut répondre à vos besoins.

Cet appareil peut basculer de manière transparente entre jusqu’à trois connexions à la fois (y compris les smartphones), dispose de plusieurs boutons remappables et comprend une molette de volume dédiée pour le contrôle audio manuel.

Concevoir et construire

Coloris gris et noir

783g

Pas de pieds réglables

Le clavier Epic Wireless est disponible en une seule couleur, avec une base gris métallisé et des touches en plastique noir. Une autre option de couleur aurait été la bienvenue pour différentes configurations, mais, pour être honnête, il s’agit d’une esthétique classique et sophistiquée qui ira avec la plupart des PC.

Le clavier pèse 783 g et mesure 42,88 x 14,33 x 1,57 cm. Il est parfait pour un bureau, mais peut être un peu trop grand pour certaines personnes en voyage – il tient à peu près dans mon sac à dos avec mon ordinateur portable, mon chargeur et d’autres éléments essentiels.

Le bas du clavier a une partie fixe surélevée, il ne restera donc que dans une seule position. Si vous êtes fan des pieds réglables, cet appareil n’est pas fait pour vous. Quoi qu’il en soit, l’Epic Wireless est confortable à utiliser, même pendant de longues périodes.

Hannah Cowton / Fonderie

Il existe ce que JLab appelle un bouton multimédia (faites ce que vous voulez), que vous pouvez utiliser pour contrôler manuellement le volume en augmentant et en diminuant, et même contrôler la lecture en appuyant dessus pour mettre une piste en pause sur Spotify. et YouTube.

Il existe également une gamme de boutons de raccourci, notamment un bouton d’impression d’écran, un bouton d’accueil et une touche de barre de recherche. Le clavier compte 108 touches au total. Sous la partie surélevée se trouve un port USB-A pour tout appareil supplémentaire.

Connexion et performances

Prend en charge trois appareils à la fois

Clé 2,4 GHz et connexions Bluetooth

Touches tactiles silencieuses

Il existe deux manières de connecter le clavier. Vous pouvez soit utiliser le Bluetooth 5.2 (la seule méthode si vous souhaitez l’utiliser avec une tablette ou un smartphone), soit le dongle sans fil 2,4 GHz.

Si vous souhaitez accéder à l’application compagnon (JLab Work), vous devrez utiliser cette dernière et un appareil Windows ou Mac. Mais le clavier lui-même est également compatible avec iOS, Android et ChromeOS.

Une fois allumé et branché le dongle, la connexion est instantanée. Votre PC ou Mac peut cependant vous inviter à effectuer une configuration. Pour effectuer un couplage via Bluetooth, maintenez simplement l’une des touches dédiées jusqu’à ce qu’elles commencent à clignoter en bleu. Le clavier devrait alors apparaître sur vos appareils disponibles.

Passer d’un appareil à l’autre est également très simple. J’ai pu basculer entre mon iMac, mon Asus Zenbook 14X (sous Windows 11) et mon Xiaomi 13 (sous Android) sans aucun problème. Vous remarquerez un léger décalage lors de l’utilisation d’une connexion Bluetooth, mais c’est juste la nature de la bête.

Hannah Cowton / Fonderie

Le clavier utilise des touches tactiles silencieuses, qui ne vibrent pas trop lors de la frappe. Ce n’est pas tout à fait le clavier quasi silencieux de l’iMac, mais chaque pression sur une touche a plus de profondeur, ce qui rend l’expérience de frappe agréable. Le rétroéclairage des touches est également disponible, ce qui leur donne une subtile lueur blanche.

Vous pouvez remapper les touches F et de raccourci dans l’application JLab Work, avec trois profils différents disponibles. Toutes les touches ne sont pas personnalisables (comme vous le trouverez sur des claviers plus avancés), mais vous pouvez modifier d’autres touches directement dans les paramètres de votre ordinateur.

J’ai également rencontré des problèmes avec les raccourcis clavier pour copier et coller sur mon iMac – une recherche sur les forums en ligne indique qu’il s’agit d’un problème courant avec de nombreux claviers tiers conçus pour les appareils Windows et Mac.

J’ai pu trouver une solution de contournement en accédant aux paramètres système macOS habituels, puis en créant de nouveaux raccourcis d’application pour les fonctionnalités habituelles de commande et C ou V. JLab pourrait faire mieux avec ses informations concernant des problèmes courants comme celui-ci.

Hannah Cowton / Fonderie

Vie de la batterie

Batterie 2000mAh

Chargement USB-C

Le clavier comprend une batterie de 2000 mAh. Selon JLab, cela devrait vous fournir des mois d’utilisation. Même si je n’ai pas testé ce produit sur une longue période, il n’a pas manqué de jus pendant son utilisation.

Contrairement à Logitech Casa, l’application qui l’accompagne ne vous donne pas de pourcentage d’autonomie de la batterie, vous ne pouvez donc pas surveiller exactement combien de temps il vous reste, ce qui est dommage. Il y a une LED sur le dessus qui clignote en rouge lorsqu’il vous reste moins de 20 %.

Hannah Cowton / Fonderie

La recharge s’effectue via le port USB-C à l’arrière. Le câble nécessaire est inclus dans la boîte, mais vous pouvez en utiliser un si vous préférez.

Prix ​​et disponibilité

Le clavier sans fil JLab Epic se vend à 69 $/69,99 £. Vous pouvez l’acheter auprès de JLab ou d’Amazon si vous êtes aux États-Unis, ou sur Amazon ou Argos si vous êtes au Royaume-Uni.

Au moment de la rédaction de cet article, la page produit britannique de JLab indique que le clavier est « bientôt disponible ».

Où que vous l’achetiez, une garantie de deux ans est disponible et JLab offre un accès gratuit de trois mois au service de streaming musical Tidal.

Pour la quantité de fonctionnalités incluses ici, c’est un prix décent. Il n’a pas un design flashy, mais il est facile à utiliser et a un superbe design. Vous pouvez trouver d’autres options dans notre tableau des meilleurs claviers – nous en avons également un similaire pour les meilleures souris.

Hannah Cowton / Fonderie

Verdict

Le clavier JLab Epic Wireless a de nombreux atouts. Il a l’air sophistiqué, est généralement facile à configurer et offre une expérience de frappe silencieuse et confortable. Il est également simple à utiliser avec plusieurs appareils.

L’application pourrait être un peu plus complète, notamment en ce qui concerne l’estimation de la durée de vie de la batterie. Certains préféreront peut-être également un clavier doté de pieds réglables pour offrir une flexibilité supplémentaire.

Cependant, ce sont des inconvénients mineurs pour ce qui est par ailleurs un clavier bon marché et riche en fonctionnalités.

Spécifications