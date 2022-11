Examen du Chromecast avec Google TV HD : élever la barre

Peu de choses me procurent plus de plaisir que lorsque des produits bon marché ont l’air, se sentent et se comportent comme s’ils valaient plus que ce que j’ai payé. Alors imaginez ma joie quand j’ai ouvert l’entrée de gamme Chromecast avec Google TV HD et a trouvé un lecteur élégant de forme ovale qui ne se distingue pas, à part sa couleur blanche, de son frère plus cher et compatible 4K, le Chromecast avec Google TV.

Les similitudes ne s’arrêtent pas là. Comme son nom l’indique, le Chromecast avec Google TV HD est capable de diffuser à un maximum de Résolution 1080p et n’a pas Dolby Visionmais sinon, le lecteur est livré avec presque toutes les mêmes fonctionnalités – y compris une télécommande identique – que celles trouvées sur le 4K maquette. Ce résultat est un appareil attrayant, facile à utiliser et à part entière qui réinitialise complètement la barre pour un streamer HD uniquement à petit budget.

Comme Télécommande complète

Excellente qualité de fabrication

Performances rapides

Intégration de l’Assistant Google N’aime pas Les streamers 4K sont juste un peu plus chers

Écran d’accueil encombré

Les résultats de la recherche sont bancaux

Cela dit, 4K appareils de diffusion en continu ne coûte pas beaucoup plus cher que le Chromecast avec Google TV HD et fonctionnera aussi bien sur les téléviseurs non 4K. Cela signifie quelque chose comme le Bâton de diffusion en continu Roku 4K, Express 4K Plus ou le Chromecast 4K réel pourrait être une meilleure valeur à long terme, même si vous n’avez pas actuellement de téléviseur 4K. Si vous décidez de mettre à niveau votre téléviseur à l’avenir, votre appareil de diffusion en continu pourra alors déverrouiller les meilleures capacités de ce nouveau téléviseur et afficher le contenu dans les paramètres d’image de meilleure qualité.

Télécommande qui change la donne



De nombreux appareils de streaming d’entrée de gamme lésinent sur les fonctionnalités matérielles afin de vendre leurs lecteurs à un prix inférieur. Par exemple, la télécommande fournie avec le streamer d’entrée de gamme de Roku, le Roku expressmanque de contrôle vocal ou de la possibilité de régler le volume, sans parler de pouvoir tourner le la télé Allumé ou éteint. Cela signifie que vous avez besoin à la fois de la télécommande originale du téléviseur et du Roku télécommande pour utiliser cet appareil. Fire TV Lite d’Amazon n’est pas beaucoup mieux. Il offre un support Alexa, vous pouvez donc utiliser votre voix pour contrôler le téléviseur, mais il manque toujours des boutons physiques de volume, de sourdine et d’alimentation.

En offrant la même télécommande que le Chromecast avec Google 4K, le modèle HD apporte un tout autre niveau de fonctionnalité à son appareil de streaming peu coûteux. Non seulement cela a fonctionné de manière transparente pour contrôler l’alimentation, le volume et les entrées de mon téléviseur Samsung 2020, mais il est également livré avec un bouton pour accéder à l’assistant Google. Je ne peux pas vous dire à quel point cela change la donne pour moi. Je déteste absolument devoir utiliser plus d’une télécommande à la fois – c’est encombrant et je me retrouve toujours à prendre la mauvaise. Le Chromecast avec Google HD résout ce problème en me permettant d’utiliser une seule petite télécommande facile à lire.

Sarah Lord / Crumpe



La télécommande n’est pas la seule mise à jour de ce lecteur. Il a la capacité de diffuser des images et des vidéos à partir de Google Photos et de prendre des appels vidéo Google Meet depuis votre téléphone Apple ou Android vers votre téléviseur. Il conserve également le même design plug-and-play et est même fabriqué avec 49 % de plastique recyclé, selon Google.

Mais c’est aussi rapide. Netflix se charge depuis l’écran d’accueil en une seconde, tout comme Hulu. HBO Max a pris un peu plus de temps à charger, à environ 5 secondes. La navigation autour de la plate-forme est également assez rapide. Je me suis déplacé facilement entre les applications et j’ai parcouru l’écran d’accueil avec pratiquement aucun décalage.

Google TV est encombré et a des capacités de recherche douteuses

Outre son incapacité à diffuser en 4K HDR, la seule chose qui retient légèrement cet appareil est la plate-forme Google TV elle-même. Le haut de l’écran d’accueil est rempli de cinq emplacements rotatifs de diverses suggestions d’émissions ou de films, mélangés à une publicité pour le service Peacock de NBC. En dessous se trouve une rangée remplie de Top Picks for You, suivie de toutes mes applications téléchargées. Faire défiler vers le bas vous donne des films et émissions populaires, des drames, une autre publicité Peacock et des vidéos YouTube recommandées. Écoutez, je sais que certaines personnes aiment vraiment voir le contenu inter-applications de cette manière, mais je le trouve trop encombré et écrasant. Je préfère de loin la mise en page plus propre sur Roku. Je veux juste qu’on me laisse tranquille pour pouvoir accéder directement à mes applications. Et si je ne sais pas quoi regarder, j’irai dans la barre de recherche et je trouverai quelque chose moi-même, merci beaucoup.

Sarah Lord / Crumpe



La recherche sur le Chromecast avec Google TV n’est pas non plus aussi bonne que celle de Roku. Tenter de trouver et de télécharger l’application BritBox était une leçon de futilité. Tout d’abord, j’ai utilisé Google Assistant pour rechercher “BritBox”. Au lieu de l’application, j’ai reçu une rangée de vidéos YouTube examinant le service. La recherche sous l’onglet Applications en haut de l’écran d’accueil a donné les mêmes résultats. J’ai réessayé en tapant physiquement “application BritBox” dans la barre de recherche, seulement pour que Google Assistant me dise qu’elle “n’est pas disponible sur ce téléviseur, mais voici d’autres applications qui le sont”. Bien sûr, la première “application associée” était celle que je cherchais depuis le début. Il est actuellement téléchargé sur mon écran d’accueil, mais la recherche Google ne le trouve toujours pas lorsque je le demande. L’ensemble du processus est ridicule et ce n’est pas quelque chose que j’attendrais d’un appareil géré par Google, mais nous y sommes. Inutile de dire que j’ai trouvé l’application en deux secondes sur mon Roku.

Chercher quelque chose à regarder était moins compliqué, même si cela ne m’a pas toujours donné les résultats que je voulais. Demander du football m’a donné des vidéos YouTube liées au football et quelques films de football, mais pas de jeux réels. Cependant, j’ai pu lancer des applications comme Netflix, ainsi que trouver des émissions individuelles – telles que The Case Against Adnan Syed – avec facilité.

Conclusion

Sarah Lord / Crumpe



Mis à part les problèmes de plate-forme et de recherche, le Chromecast avec Google TV HD est de loin le meilleur appareil de streaming d’entrée de gamme uniquement HD que vous puissiez trouver. Si vous recherchez un streamer bon marché pour votre téléviseur HD, c’est celui qu’il vous faut.

Comme je l’ai mentionné en haut, cependant, il pourrait en fait être plus logique de dépenser un peu d’argent supplémentaire et d’opter plutôt pour un appareil de diffusion en continu 4K. Nos favoris actuels, le Roku Express 4K Plus ou le Roku Streaming Stick 4K compatible Dolby Vision, ont tendance à être mis en vente pour moins de 30 $ pendant les vacances. Ainsi, bien que le Chromecast avec Google TV HD soit génial, il peut être judicieux de garder un œil sur les ventes sur les streamers 4K à la place.