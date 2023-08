Examen du Chromebook Lenovo IdeaPad Slim 3

En un coup d’œil Note d’expert Avantages Conception légère

Ah, les Chromebooks. Quel voyage en constante évolution nous avons vu jusqu’à présent. Lors de leur création, les Chromebooks étaient une option populaire auprès des étudiants en raison de leur cadre durable et de leur prix abordable. Ils étaient (et sont toujours) conçus pour être des machines de tous les jours.

De nos jours, il existe même des Chromebooks de jeu prêts pour le cloud, quelque chose que je n’aurais jamais pensé voir. Alors que nous avons évalué toutes sortes de Chromebooks, des 2-en-1 modernes aux machines fabriquées à partir de matériaux recyclés, cette fois, j’examine le Chromebook IdeaPad Slim 3. La dernière offre de Lenovo est certainement une approche plus conservatrice, mais ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose.

Le Chromebook IdeaPad Slim 3 est un achat d’un bon rapport qualité-prix. La conception est simple mais efficace, le cadre est solide et bien construit et les performances sont fiables, en particulier lors des tâches quotidiennes. La durée de vie de la batterie est également fantastique, ce qui en fait une bonne option pour les jeunes professionnels ou les étudiants. Vous ne pouvez pas non plus vraiment battre le prix.

Le fait est que les spécifications ne sont pas si impressionnantes. Cela dit, je ne pense pas qu’il soit juste de le connecter à son matériel. Il s’agit d’un Chromebook, après tout, et ses capacités sont limitées. Ce clapet est peut-être loin de réinventer la roue, mais ce n’est pas obligatoire. Pourquoi jouer avec la formule si elle fonctionne ? Vous ne trouverez ici que les bases. Continuez à lire pour en savoir plus.

Concevoir et construire

Ma première impression de chaque ordinateur portable que j’examine commence au moment où je le fais glisser ou le sors de la boîte. Lorsque j’ai tenu pour la première fois le Chromebook IdeaPad Slim 3 entre mes mains, j’étais ravi de sa légèreté. Il pèse environ 1,3 kg, ce qui le classe dans la catégorie des ultraportables.

Je ne me rends pas au travail, donc je ne peux pas parler de l’expérience de l’emporter avec moi dans le métro. Cela dit, en tant que travailleur à distance à temps plein, transporter le Slim 3 dans ma maison était à la fois facile et sans effort.

Le design est subtil et sophistiqué – quelque chose d’une beauté tranquille. J’aime particulièrement la finition texturée du couvercle. Si vous passez votre main sur le couvercle, vous constaterez qu’un côté est lisse tandis que l’autre présente de petites bosses. C’est un détail minuscule, mais il ajoute un peu de luxe indispensable à l’ensemble de l’appareil. La palette de couleurs « Abyss Blue » est également très jolie. La couleur n’est pas du tout gênante et elle a l’air super élégante sous les bonnes lumières.

Clavier et pavé tactile

Je n’ai pas eu beaucoup de mal avec le clavier ou le trackpad, car ils sont assez similaires à mon Chromebook personnel. J’ai tendance à m’asseoir plié comme un origami lorsque je suis au lit, souvent avec mon ordinateur portable en équilibre précaire sur mes jambes (c’est probablement la raison pour laquelle j’éprouve souvent des douleurs musculaires.)

Cette position rend très difficile l’utilisation réussie d’un clavier d’ordinateur portable. Cependant, lorsque j’étais assis comme un être humain normal et que j’utilisais le Slim 3 à une table, j’ai apprécié l’expérience de frappe. Les touches semblaient élastiques et les fautes de frappe étaient un phénomène rare.

Il était tout aussi facile de s’habituer au trackpad. Il se trouve au centre du clavier, ce que je préfère. Il n’y a rien de plus agaçant qu’un trackpad décentré. Certaines personnes les aiment, mais ils gâchent vraiment ma journée.

Quant à l’utilisation du trackpad, il a très bien enregistré mes tapotements et mes balayages. La surface était vraiment lisse, presque comme si elle était en verre (même si ce n’est pas le cas). Il n’y a eu que quelques ratés ici et là.

Affichage et audio

J’ai été surpris par la qualité de l’écran tactile du Slim 3.

Il mesure 14 pouces et a une résolution de 1920×1080, ce qui convient aux tâches quotidiennes comme la messagerie électronique et la navigation sur le Web. Quand j’ai regardé le premier épisode du nouveau Futurama série, les couleurs étaient jolies et les petits détails comme les éléments à l’intérieur du bâtiment Planet Express de l’émission étaient nets.

Les cadres sont également relativement fins, ce qui vous donne plus d’espace sur l’écran. Le niveau de luminosité maximum est d’environ 300 nits. C’est bien pour une utilisation en intérieur, mais vous ne pourrez pas voir grand-chose sur l’écran si vous décidez de sortir cette machine à l’extérieur.

Les haut-parleurs sonnent correctement. Il s’agit d’un système de haut-parleurs orienté vers l’utilisateur, le son parvient donc directement à vous. Lorsque j’ai diffusé l’une de mes chaînes Lofi préférées sur YouTube, le son était suffisamment fort pour remplir ma salle à manger, qui est un espace de taille moyenne qui découle de ma cuisine.

Les haut-parleurs utilisent Waves Max Audio, qui est censé améliorer les performances audio globales. Les haut-parleurs conviennent parfaitement pour écouter de la musique, etc., mais je n’ai pas été très époustouflé. Ce n’est certainement pas comme être dans un cinéma IMAX.

Webcam

Je pense que tous les ordinateurs portables devraient être équipés de webcams 1080p, car le travail à distance est plus courant de nos jours. Malheureusement, la webcam 720p du Slim 3 est pour moi un véritable point de friction. En tant que personne travaillant à domicile, je préfère avoir l’air aussi net que possible lors des appels en visioconférence.

Lorsque j’ai enregistré une vidéo de moi en train de taper sur le clavier, j’ai été déçu par la qualité de l’image. Les bretelles de ma robe violette semblaient délavées et les détails de l’arrière-plan, tels que l’arbre qui se balançait devant ma fenêtre, semblaient un peu flous. Cela dit, vous pouvez toujours vous procurer une webcam externe.

Connectivité

La sélection de ports est bonne, mais rien de vraiment remarquable. Vous obtenez un emplacement pour verrou Kensington, un USB-C 3.2 Gen 1, un USB-A 3.2 Gen 1, une prise casque/microphone et un lecteur de carte microSD.

C’est suffisant pour une personne ordinaire, car certaines personnes préfèrent se brancher sur un moniteur ou une souris externe. C’est bien d’avoir des options, non ? Vous n’avez probablement pas besoin d’apporter un adaptateur avec vous.

Performance

Écoutez, je vais être à votre niveau ici. Le Slim 3 n’est pas l’ordinateur portable le plus puissant que j’ai jamais testé, mais ce n’est pas pour cela qu’il a été conçu.

Si vous utilisez l’appareil à des fins générales (navigation sur les réseaux sociaux, vérification de vos e-mails, etc.), il est entièrement utilisable. Quelque chose de plus exigeant que cela et vous constaterez probablement un léger ralentissement.

Lorsque plusieurs onglets étaient ouverts dans mon navigateur, j’ai remarqué un léger ralentissement lors du chargement d’une nouvelle page ou de la navigation vers un autre onglet ouvert. Ce n’est pas surprenant, puisqu’il n’y a que 4 Go de RAM. La RAM a un impact direct sur la vitesse de navigation sur le Web, c’est pourquoi je recommande au moins 8 Go pour une utilisation occasionnelle.

Voici les performances du Chromebook Lenovo IdeaPad Slim 3 lors de nos tests de performances basés sur un navigateur :

CrXPRT2 : 73

Compteur de vitesse : 29,6

Base de référence Web 3.0 : 302,97

Kraken : 2 137,8 ms

Jetstream 2 : 74,077

Comparé aux Chromebooks équipés de processeurs Intel ou AMD, le Slim 3 est à la traîne (mais pas de beaucoup). L’Asus Chromebook CM34 Flip, par exemple, avait un score CrXPRT 2 de 148 et un score de compteur de vitesse de 73,7. Le Flip était équipé d’un processeur AMD, plus puissant que le MediaTek Kompanio 520 du Slim.

Cela dit, les processeurs MediaTek sont conçus pour s’adapter à des ordinateurs portables légers et portables, ce qui est définitivement le cas du Slim 3. Donc, vous devez choisir votre poison ici. Soit vous optez pour un ordinateur portable légèrement plus lent mais plus portable, soit un ordinateur plus lourd avec des performances plus rapides.

À propos, le benchmark de performances CrXPRT 2 mesure des éléments tels que la rapidité avec laquelle votre Chromebook effectue des tâches et le benchmark Speedometer capture la réactivité des applications Web. Ces tests de référence sont de bons indicateurs des performances d’un Chromebook sous différentes charges. Il convient également de noter que les Chromebooks étant mis à jour toutes les six semaines, les résultats des tests ne seront pas toujours parfaitement alignés.

Vie de la batterie

La batterie de 47 watts-heure du Slim 3 a donné un coup de pied sérieux. Lorsque j’ai exécuté le test de batterie, qui effectue diverses tâches jusqu’à la mort de l’ordinateur portable, le Chromebook a rendu son dernier souffle métaphorique au bout de 16 heures.

C’est un excellent résultat, surtout si vous envisagez d’emporter cet ordinateur portable partout avec vous. Cependant, de manière générale, les Chromebooks ont tendance à avoir une grande autonomie de batterie, je ne suis donc pas surpris du résultat.

Verdict

Le Lenovo IdeaPad Slim 3 est un Chromebook parfaitement utilisable. Bien que ce ne soit pas l’ordinateur portable le plus innovant avec lequel j’ai jamais travaillé, il reste un bon achat, surtout si vous êtes étudiant ou jeune professionnel.

Il a suffisamment de puissance pour une utilisation légère, tandis que la batterie vous permettra de continuer longtemps après la fin de votre journée de travail. En outre, l’inclusion d’un écran tactile 1080p est une fonctionnalité intéressante à avoir sur un ordinateur portable qui ne coûte que 319 $/249 £.

Les performances pourraient être un peu plus vives, mais c’est normal à ce prix. Vous devrez réduire un peu vos attentes, d’autant plus que cette machine ne dispose que de 4 Go de RAM.

Mais si vous avez besoin d’une machine de tous les jours peu coûteuse, le Chromebook IdeaPad Slim 3 vaut votre argent durement gagné.

Spécifications

Voici les spécifications spécifiques du modèle testé :

Processeur : MediaTek Kompanio 520

GPU : ARM Mali-G52 2EE MC2

RAM : 4 Go

Stockage : 64 Go eMMC

Ports : 1 USB 3.2 Gen 1, 1 USB-C 3.2 Gen 1, 1 lecteur de carte microSD, 1 prise combo casque/microphone

Caméra : 720p avec obturateur de confidentialité

Audio : haut-parleurs stéréo 2 W x2

Batterie : 47 wattheures

Dimensions : 12,83 x 8,73 x 0,73 pouces

Poids : 1,3 kg

Cette revue a été initialement publiée sur PC World.