Examen du chargeur USB-C mural GaN Ugreens Nexode 300W

Lorsque nous le déballons, il est clair que le chargeur Ugreen Nexode 300W est une unité incroyablement compacte pour ce qu’elle offre en termes d’alimentation de plusieurs gros appareils. Malgré sa taille relativement petite, il pèse beaucoup : un peu plus de 860 grammes. Mais c’est le problème des chargeurs GaN : ils sont compacts et peuvent fournir beaucoup de watts à vos gadgets gourmands en électricité.

Selon Ugreen, il s’agit du premier chargeur GaN au monde capable de pomper 300 W. Cela représente indéniablement beaucoup de puissance à gérer et, comme pour tout chargeur, il existe un risque de surchauffe, surtout compte tenu de sa taille compacte. Mais celui-ci dispose d’un système de surveillance thermique intégré qui lit la température toutes les demi-secondes pour éviter toute surchauffe.

Et le système fonctionne bien. J’ai branché deux ordinateurs portables Mac, un iPad Pro et un iPhone. Après quelques heures, le chargeur était encore froid, la différence de température était marginale. Pas mal du tout! Plus important encore, il délivre autant de puissance qu’il le prétend.

Des watts, de beaux watts

Le chargeur GaN Ugreen de 300 watts dispose de quatre USB-C (un à 240 W prenant en charge PD 3.1) et un USB-A. Vous pouvez obtenir 140 W complets avec le premier port USB-C. Si vous possédez un MacBook Pro 14 ou 16, vous pourrez ainsi le recharger très rapidement si vous utilisez le câble MagSafe d’Apple.

Si vous choisissez d’utiliser tous les ports, la puissance est répartie comme suit : 140/65/45/20W via USB-C. Le port USB-A délivre 22,5 W ; si vous avez moins d’appareils connectés, certains ports fournissent plus de puissance. Les deuxième et troisième ports USB-C peuvent monter jusqu’à 100W.

Avec sa taille compacte de 111,6 x 95,35 x 53 mm, vous pouvez réellement l’emporter lorsque vous voyagez. Il n’y a pas d’alimentation encombrante à transporter, mais cela nécessite un câble C5, inclus dans la boîte avec un câble USB-C.

Un câble C5 est nécessaire pour alimenter le Nexode 300W.

Si vous avez beaucoup de gadgets à recharger et que vous ne voulez pas attendre des heures pour qu’ils soient complètement chargés, alors l’Ugreen 300W est définitivement fait pour vous. En fait, c’est tellement bon que vous devriez remplacer tous vos chargeurs par celui-ci, et il n’utilise qu’une seule prise murale.

Il coûte 269,99 $/269,99 £ et vous pouvez l’acheter directement ainsi que sur Amazon US et Amazon UK.

Fabricant:Ugreen

Modèle: Nexode 300W

Taille: 111,6 x 95,3 mm x 53 mm

Poids: Chargeur : 868 grammes. Cordon : 85 grammes

Connexions: 4 x USB C, 1 x USB A

Pouvoir: 300 watts