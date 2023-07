Examen du chargeur Satechi 200W 6 ports USB-C PD GaN

En un coup d’œil Note d’expert Avantages Puissant

Discret

Six ports Notre avis Le chargeur 200 W de Satechi vous offre suffisamment de puissance et de connexions pour tous vos gadgets Apple. Il est également assez discret pour tenir sur un bureau, surtout si vous utilisez le support inclus. Nous recommandons fortement ce chargeur si vous avez beaucoup d’appareils à recharger !

Prix ​​lors de l’examen

149,99 $

Meilleurs prix aujourd’hui: Chargeur Satechi 200W USB-C PD GaN 6 ports

149,99 $

J’ai déjà testé des chargeurs GaN (nitrure de gallium) de chez Satechi, un petit plaisir car onze fois sur dix ils sont vraiment bons. Le nouveau chargeur de l’entreprise porte la charge vers de nouveaux sommets. Le Satechi 200W USB-C 6 ports délivre, comme son nom l’indique, 200 watts répartis sur six ports USB-C.

Les ports sont de type PD (power delivery), vous obtenez deux USB-C PD 3.1 et quatre USB-C PD 3.0. Le chargeur reconnaît chaque appareil connecté et ajuste la puissance en fonction de la hiérarchie des ports. Au total, comme vous pouvez le deviner, il peut pomper 200W.

Beaucoup de choses peuvent être connectées ! Photo : Petter Ahrnstedt

Si vous connectez un appareil au port PD1 ou PD2, vous pouvez obtenir 140W. Si vous vous connectez à tous les ports, la distribution est de 65/45/20/20/20/20/20W. Si vous utilisez tous les ports, connectez le produit qui consomme le plus d’énergie à PD1.

J’ai branché tout ce que j’ai pu trouver et le garçon tient-il sa promesse. Mieux encore, le chargeur chauffe à peine, grâce à la technologie GaN qui lui permet de délivrer plus de puissance tout en étant plus petit. Fondamentalement, un chargeur GaN est trois fois plus efficace qu’un chargeur en silicone ordinaire.

Le Satechi 200W est, bien sûr, certifié ce et dispose d’une protection contre les surintensités.

Six ports USB-C désireux de recharger vos gadgets. Photo : Petter Ahrnstedt Petter Ahrnstedt

En ce qui concerne les chargeurs, celui-ci est difficile à battre. Il est compact, discret et peut être placé dans une petite station d’accueil sur votre bureau. En plus de ça, c’est puissant. Branchez tous vos ordinateurs, iPads et iPhones et regardez-les se recharger rapidement et efficacement.

Le prix n’est pas particulièrement décourageant non plus, à 149,99 $ directement de Satechi et Amazon US ainsi que 143,99 £ sur Amazon UK. Si vous achetez un chargeur 140 W chez Apple, avec un seul port, vous paierez 99 $/99 £.

Note: Cette critique est apparue à l’origine sur Macworld Suède et a été traduite pour Tech Advisor.

Spécifications