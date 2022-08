Examen du casque de jeu SteelSeries Arctis Nova 1: le logiciel le fait

Dans le cadre de la refonte de sa gamme populaire de casques de jeu Arctis, qui a commencé avec le Arctis Nova Pro sans filSteelSeries a lancé le 180 $ (175 £, 200 AU $) Arctis Nova 7X sans fille modèle filaire analogique Nova 3 USB plus à 100 $ (100 £, 110 AU $) et le Nova 1 filaire analogique à 60 $ (60 £, 70 AU $). casque de jeu de niveau supérieur, mais il est rendu remarquable par la suite logicielle Sonar de SteelSeries.

Les casques partagent les changements générationnels du Nova Pro, y compris le micro entièrement rétractable, les pilotes haute fidélité mis à jour et la prise en charge du logiciel Sonar (pour l’audio spatial, l’égaliseur paramétrique, la suppression du bruit du micro, etc.). Le Nova 7 Wireless se décline en trois versions : Le 7X pour la Xbox, le 7P pour la PlayStation et le 7 pour PC. Le Nova 1 est également disponible en trois versions.

Comme Son solide

Bons contrôles et surround pour l’argent via le logiciel Sonar N’aime pas Sans l’annulation du bruit Sonar, le micro siffle

Aucun indicateur de sourdine visible

La perche de micro Bendy peut développer des problèmes de rétractabilité

Le Nova 1 d’entrée de gamme est fondamentalement basique, et fondamentalement pour Windows puisque sa qualité repose sur le logiciel Sonar, dont j’ai parlé en profondeur dans le Arctis Nova Pro sans fil examen. Comme la plupart des casques économiques, il se connecte via un câble analogique amovible de 3,5 mm, et il y a un bouton de sourdine et un cadran de volume sur l’oreillette. Grâce à la possibilité de le modifier à l’aide de l’excellent logiciel Sonar SteelSeries, qui fournit des commandes d’annulation de bruit et d’égalisation au-delà de sa catégorie, il peut fournir un son impressionnant. Cela inclut un son surround étonnamment bon.

Il est également assez confortable et réglable, et ne lésine pas sur la conception des oreillettes rotatives signature SteelSeries. Je ne sais pas comment il se classe en termes de durabilité, une considération importante dans les casques à moins de 100 $ – c’est un nouveau design et seul le temps nous le dira. Sauf si j’essaie de le casser exprès, ce que je préfère ne pas faire et qui ne représenterait pas une usure normale.

Lori Grunin/Crumpe



D’un autre côté, en écrivant ceci, j’ai commencé à plier la tige du micro parce que la perche semble fragile, et je semble l’avoir tirée un peu trop loin. Maintenant, il ne se rétracte plus. Donc, voilà. Cependant, je n’ai jamais été fan des micros rétractables de l’entreprise, et les nouvelles conceptions entièrement rétractables peuvent être encore plus frustrantes pour moi. Je préfère les rabattre car ils sont plus faciles à utiliser d’une seule main et ne nécessitent pas d’indicateur de sourdine.

En l’absence du logiciel, ce casque est moins alléchant. Le son n’est pas mauvais, mais il bénéficie de l’augmentation de puissance que vous pouvez lui donner dans le logiciel. Et le micro a beaucoup de bruit de fond sans l’annulation du bruit Clearcast ; avec Clearcast et l’égaliseur, ça peut devenir très bon. Le sifflement ne devrait pas affecter la compréhension de votre chat dans le jeu, mais ce n’est pas vraiment génial à entendre non plus. Et bien que vous puissiez désactiver le micro, aucun indicateur ne vous indique qu’il est désactivé, ce qui devient ennuyeux.

Avec le logiciel, que vous obtenez sur un système Windows, l’Arctis Nova 1 peut fonctionner au-dessus de sa catégorie, mais sans le logiciel, il n’est pas aussi compétitif. Je ne serais pas ému de passer du Nacon Rig 500 HX Gen 2 pour le même prix.