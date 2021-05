Examen du «  candidat parfait  »: ouvrir la voie

C’est correct. Maryam – qui est une experte diagnostique et chirurgienne habile, une excellente conductrice et une adulte adulte – ne peut pas monter dans un avion sans la permission de son père.

En fait, Maryam vit toujours avec ce père, tout comme ses sœurs: Selma (Dae Al Hilali), vidéaste de mariage, et Sara (Nora Al Awad), une adolescente qui semble plus traditionaliste que ses frères et sœurs plus âgés.

Le père, Abdulaziz (Khalid Abdulraheem), joueur de oud et veuf récent, est un patriarche relativement libéral, ce qui va de soi: sa femme, la mère des filles, était aussi un musicien, ce qui est mal vu dans des segments importants de leur culture.

La décision de Maryam de se présenter à un poste au sein du gouvernement municipal est une décision pragmatique: elle veut faire construire une route appropriée jusqu’à sa clinique. Le chemin de terre actuel est souvent inaccessible en raison des inondations. Sa candidature alimente le scandale alors que Maryam apprend les tenants et les aboutissants de la campagne sur les réseaux sociaux et de la prise de parole en public.

Les développements de l’histoire qui sembleraient insensés dans un film de fabrication occidentale sont traités ici comme miraculeux. Mais «The Perfect Candidate», co-écrit et réalisé par Haifaa Al-Mansour («Wadjda», «Nappily Ever After»), Est autant un drame familial qu’une parabole de l’activisme féministe – et c’est tant mieux pour cela. Le jeu d’acteur vécu et le rythme sans hâte du film en font une expérience de visionnage meilleure que palpable.

Le candidat parfait

