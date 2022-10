Examen du cadre photo intelligent Nixplay

En bref Note d’expert Avantages Compatible avec les principales plateformes photo

Cadres élégants

Bonne luminosité et angles de vision Les inconvénients La résolution varie selon la taille Notre avis Les cadres photo intelligents de Nixplay sont faciles à utiliser et vous pouvez enregistrer des milliers de photos sur le cadre lui-même sans débourser pour un abonnement cloud. Mais gardez à l’esprit que la résolution de l’écran varie en fonction de la taille de l’image et que la meilleure résolution est désormais sur le 2K Ultra, qui est une option coûteuse.

Cadre photo intelligent Nixplay : à partir de 129,99 $

144,23 $

Les cadres photo numériques dédiés sont un peu remis en question dans le sillage des écrans intelligents comme le Google Home Hub ou l’Echo Show. Pourquoi acheter un écran qui n’affiche que des photos, alors que vous pourriez en acheter un qui fait cela et bien plus encore ?

Le cadre photo intelligent Nixplay peut être lu comme une sorte de réponse à cette question. Bien sûr, il n’a pas d’assistant vocal intégré et vous ne pouvez pas l’utiliser pour régler votre thermostat intelligent.

Mais il se connectera au cloud pour afficher vos dernières photos, cela rendra ces photos bien meilleures qu’un Home Hub ou un Echo Show, et il le fera tout en restant fondamentalement facile à utiliser.

Concevoir et construire

La série Smart Photo Frame est conçue pour ressembler autant que possible à un cadre photo et le moins possible à une technologie.

L’écran est entouré de cadres carrés, légèrement inclinés pour correspondre au style des cadres traditionnels. Le modèle noir mat que j’ai testé semble le plus technique du lot, mais l’option en métal brillant ressemble beaucoup plus à un cadre standard. La seule chose à donner, ce sont les deux petits carrés qui composent le détecteur de mouvement, utilisés si vous souhaitez mettre l’écran en veille lorsqu’il n’y a personne dans la pièce.

Il existe trois ou quatre tailles disponibles, selon l’endroit où vous vous trouvez dans le monde, avec des écrans de 8 pouces, 10,1 pouces, 13,3 pouces et 15,6 pouces. L’écran 8 pouces est actuellement réservé aux États-Unis, tandis que les acheteurs britanniques peuvent obtenir le 13,3 à la place. Les grandes tailles ne sont disponibles qu’en noir.

N’importe quelle taille peut être facilement fixée au mur, ou si vous préférez, vous pouvez vous asseoir sur une étagère avec le câble d’alimentation qui se double astucieusement d’un support flexible qui vous permet d’ajuster assez facilement l’angle et l’orientation du cadre.

Le dos texturé est étonnamment attrayant étant donné que vous ne le verrez probablement jamais, et arbore également l’une des meilleures caractéristiques du cadre : un point magnétique pour la télécommande incluse à fixer, de sorte que vous pouvez le ranger en toute sécurité hors de vue sans vous inquiéter. ‘ll oublier où vous l’avez caché.

Affichage

La qualité d’affichage a longtemps été mon plus gros problème avec la plupart des cadres numériques, qui comprennent généralement des panneaux sombres et à faible résolution qui ne rendent jamais justice aux photos. Les cadres Nixplay sont lumineux, avec de bons angles de vision et une bonne reproduction des couleurs, mais leur résolution d’affichage varie en fonction de la taille.

Le 8 pouces est de 1280 x 800, tout comme le 10,1 pouces. Ceci est conforme au nouveau cadre tactile 10,1 pouces de Nixplay, que nous avons également testé. Pendant ce temps, le 13,3 pouces est de 1920 x 1080 et le 15,6 est de 1024 x 768 (XGA). Ceux-ci sont tous au moins techniquement HD mais pas aussi nets que l’Aura Carver concurrent de 10,1 pouces (1920 x 1200).

J’ai passé en revue le modèle 9,7 pouces de Nixplay, qui a maintenant été renommé 2K Ultra et ne fait plus partie de la gamme Smart Frames de Nixplay. Il dispose d’un écran IPS 2K suffisamment lumineux pour résister à la lumière directe du soleil et d’une résolution suffisamment élevée pour que vous ne perdiez pas les détails de la plupart de vos prises de vue.

Le meilleur de tous est la finition mate, combinée à des angles de vision impressionnants, ce qui signifie qu’en un coup d’œil, vos photos ressemblent à des tirages, ajoutant à l’illusion qu’il s’agit d’un cadre traditionnel. C’est quelque chose que les écrans intelligents actuels ne peuvent pas égaler, la plupart offrant une résolution décente mais ne vous laissant jamais oublier que vous regardez simplement une photo à l’écran.

Gardez à l’esprit que le rapport d’aspect varie selon les tailles d’image. L’Ultra est un 4:3 relativement carré, tandis que le 10.1 utilise un panneau 16:10 et les 13.3 et 15.6 optent pour un rapport 16:9 encore plus fin. Si la plupart de vos photos sont d’une taille ou d’une autre, cela peut affecter vos préférences, mais il existe différentes options pour adapter les images au cadre dans tous les cas.

Logiciels et intelligence

Le logiciel est un autre domaine dans lequel Nixplay a vraiment intensifié son jeu. Le cadre photo intelligent allie fonctionnalité et simplicité en combinant des commandes simples et épurées sur l’appareil avec de puissantes options de navigateur et d’application pour synchroniser et gérer vos photos.

Contrairement aux modèles plus anciens, il n’y a pas d’option pour accéder aux photos à partir d’une clé USB ou d’une carte SD, donc c’est uniquement dans le cloud. Lorsque vous configurez le cadre, il vous sera demandé de le coupler avec un compte Nixplay, que vous pouvez gérer via un navigateur Web ou l’application Android et iOS qui l’accompagne.

Vous pouvez télécharger des photos via l’un ou l’autre ou connecter votre compte à Google Photos, Facebook, Instagram, Flickr, Dropbox ou Verizon Cloud pour synchroniser des photos et les utiliser pour remplir des listes de lecture que vous pouvez envoyer à votre cadre.

Vous pouvez enregistrer plusieurs listes de lecture sur le cadre et autant de photos que le permettent les 8 Go de stockage (en gardant à l’esprit qu’une partie de cet espace est déjà perdue pour le système d’exploitation du cadre).

Les personnes qui souhaitent plus de stockage peuvent s’abonner à Nixplay Plus, qui aux États-Unis coûte 49,99 $ par an et au Royaume-Uni, 4,99 £ par mois/49,99 £ par an, et offre des avantages supplémentaires, tels qu’une garantie d’usine à vie sur les produits.

Si vous utilisez l’application Nixplay, elle servira également de télécommande, vous permettant de mettre en file d’attente des photos ou des listes de lecture spécifiques directement depuis votre téléphone.

Le cadre lui-même vous permet de choisir les photos ou les listes de lecture à afficher, de personnaliser la façon dont les images remplissent l’écran et les transitions entre elles, et de gérer la connexion Wi-Fi – et c’est à peu près tout. Cela évite intelligemment toutes les options complexes et déroutantes sur le cadre et en fait donc une excellente option pour les personnes à mobilité réduite, car tout ami ou parent peut gérer à distance les éléments les plus délicats de la gestion des photos.

Cet aspect des choses est généralement simple et convivial, au-delà d’une insistance déroutante pour avoir à la fois des albums photo et des listes de lecture de photos avec peu d’instructions claires sur les différences (l’un est l’endroit où vous téléchargez des photos, l’autre est ce à partir duquel vous les lisez, mais peu importe quand vous utilisez l’application plutôt que le navigateur, pour… des raisons ?).

Prix

Le cadre photo intelligent coûte 129 $ pour le 8 pouces, 149,99 $ / 149,99 £ pour la variante 10,1 pouces, 219,99 £ pour le 13,3 pouces et 239,99 $ / 219,99 £ pour le plus grand modèle 15,6 pouces.

Si cela ne vous dérange pas de payer plus pour une meilleure qualité d’image, le 9,7 pouces Ultra coûte 299,99 $ / 269,99 £ avec un cadre en métal.

Gardez à l’esprit que Nixplay propose souvent des offres, il vaut donc la peine de parcourir le site, en particulier pendant les périodes de soldes et avant Noël.

Vous pouvez acheter directement auprès de Nixplay, où il existe des réductions pour en acheter quelques-uns à la fois, ou vous retrouvez-les aussi sur Amazon.

Verdict

Le cadre photo intelligent est un bon achat, que ce soit pour vous-même ou comme cadeau. C’est un cadre attrayant et facile à utiliser, même si vous devez garder à l’esprit que la résolution varie en fonction de la taille que vous achetez – et si vous voulez le meilleur, cela vous coûtera cher.

