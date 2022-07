Examen du bureau debout Maidesite S2 Pro

En un coup d’œil Note d’expert Avantages Qualité de fabrication impressionnante

Beaucoup de fonctionnalités

Bon rapport qualité prix Les inconvénients 120 cm n’est pas assez haut pour les personnes de grande taille

Le montage prend un peu de temps

Gestion délicate des câbles Notre avis Avec un design attrayant, un réglage facile de la hauteur et un prix relativement abordable, le Maidesite S2 Pro est un excellent bureau.

Prix ​​lors de l’examen

469,99 $

Meilleurs prix aujourd’hui: bureau debout Maidesite S2 Pro

En ce qui concerne les bureaux debout, FlexiSpot a fait un assez bon travail pour s’imposer comme le leader du marché. Mais ce n’est en aucun cas la seule marque. Maidesite est une alternative dont vous n’avez peut-être pas entendu parler, mais toute la philosophie de l’entreprise est construite autour des avantages du travail sur stand.

Son modèle le plus populaire est le S2 Pro, qui fait l’objet de cette revue. Il offre beaucoup d’espace pour deux moniteurs, un réglage facile de la hauteur et trois options de couleur : effet chêne, noir et blanc.

Après avoir passé quelques semaines à utiliser le S2 Pro comme bureau principal, voici comment cela s’est passé.

Caractéristiques et conception

Bureau 140cm x 70cm

Réglage de la hauteur de 78 à 120 cm

limite de poids de 100 kg

Maidesite fabrique plusieurs bureaux debout différents, mais il est facile de comprendre pourquoi tant de gens se tournent vers le S2 Pro. Bien qu’il soit relativement abordable, il a un design simple mais efficace qui conviendra à presque tous les bureaux à domicile.

Anyron Copeman / Fonderie

Je suis particulièrement fan du bureau Oak, qui combine un aspect bois naturel avec des pieds blancs. Même après l’avoir utilisé pendant plus d’un mois, la surface a toujours l’air comme neuve, donc je n’ai aucune inquiétude quant à sa durabilité à long terme. Cependant, il est également disponible en tout blanc ou tout noir si vous préférez.

Le S2 Pro adopte une forme rectangulaire classique, bien que les coins arrondis signifient qu’il a fière allure n’importe où dans une pièce. Sa taille de 140 x 70 cm était parfaite pour mon bureau à domicile, laissant suffisamment de place pour un ordinateur portable, un moniteur, un clavier, une souris et plus encore.

Cependant, il y a quelques choses à savoir. La section contenant le boîtier de commande et les autres câbles a tendance à être instable, d’autant plus qu’elle doit glisser si nécessaire. Pour tous les autres câbles, Maidesite inclut des attaches fragiles dans la boîte qui sont conçues pour coller au dessous.

Je n’ai pas aimé les utiliser, je recommanderais donc à la plupart des gens d’acheter le kit d’accessoires vendu séparément. Cela comprend un grand plateau pour collecter les câbles, à côté d’un petit crochet pour casque de tiroir séparé.

Même si vous avez un énorme ordinateur de bureau et plusieurs moniteurs, vous aurez du mal à vous rapprocher de la limite de poids de 100 kg. Mais c’est bien de savoir que vous ne surchargez pas les moteurs.

Un panneau de commande se visse sous le bureau et offre une gamme de fonctions. Vous pouvez abaisser ou relever le bureau manuellement, mais le stockage de quatre préréglages de hauteur facilite grandement les choses, surtout si différentes personnes partagent le bureau. Même si c’est juste pour vous, vous pouvez définir une hauteur assise et debout confortable dans deux des préréglages.

Pour vous encourager à vous déplacer entre eux, le panneau de contrôle dispose également d’une alarme intégrée. Il peut être réglé pour vous alerter toutes les 30 minutes ou toutes les heures, avec un bureau vibrant pendant quelques secondes lorsque le temps est écoulé. Il ne montera ou ne baissera pas automatiquement jusqu’à ce que vous appuyiez sur un bouton.

Anyron Copeman / Fonderie

Un rappel discret comme celui-ci (plutôt que l’alarme sonore utilisée par FlexiSpot) est un excellent moyen de vous assurer que vous ne prenez pas l’habitude de rester assis toute la journée.

Officiellement, le S2 Pro peut être réglé entre 72 cm et 120 cm, mais le minimum affiché sur le panneau de commande est de 78,7 cm. Il s’avère que ce chiffre de 72 cm fait référence à la distance entre le sol et le point le plus bas du panneau qui relie le pied au bureau. Très étrange.

C’est toujours une gamme décente, bien que Maidesite dit que c’est mieux pour les personnes entre 5 et 6 pieds. Comme je mesure bien plus de 6 pieds, je peux voir pourquoi. Même à son point le plus élevé, le S2 Pro est légèrement plus bas que ce que j’aimerais qu’un bureau debout soit. C’est bien pour taper, mais j’ai dû me pencher légèrement pour voir confortablement l’écran de mon ordinateur portable.

Anyron Copeman / Fonderie

Le réglage de la hauteur est loin d’être silencieux, mais l’affirmation de Maidesite selon laquelle les moteurs sont inférieurs à 50 dB semble exacte. Même si vous êtes debout et assis toutes les demi-heures, il est peu probable que cela devienne ennuyeux.

Le système anti-collision du S2 Pro est également impressionnant. Lorsque le capteur détecte un obstacle, il recule automatiquement de quelques centimètres avant que des dommages ne soient causés. Cela a été particulièrement efficace sur les murs en pente de mon appartement, qui auraient autrement pu endommager mon écran si le bureau n’arrêtait pas de monter.

Configurer et construire

Instructions détaillées

Prend 2 personnes environ une heure

Le produit final est robuste et bien construit

Le S2 Pro est un bureau à plat, qui arrive dans deux boîtes – une pour le bureau et une pour tout le reste. Les deux sont très lourds, avec un poids total de 46,2 kg. Les chauffeurs-livreurs n’étaient pas très contents de les transporter dans deux étages.

Vous voudrez le mettre ensemble dans la pièce où il sera utilisé, car il ne passera pas facilement par une porte. Je recommanderais deux personnes, car quelqu’un doit maintenir le bureau en place pendant que l’autre met les vis. Un tournevis cruciforme ou, mieux encore, un tournevis à percussion et un ruban à mesurer sont nécessaires, mais tout ce dont vous avez besoin est inclus. .

Un livret d’instructions détaillées explique chaque étape en détail, en utilisant une combinaison de diagrammes et de texte écrit. Cela facilite le suivi, même si cela ne nous a pas empêchés de faire une erreur à un moment donné. Une fois que tout est sorti des boîtes, vous regardez environ une heure avant qu’il ne soit prêt à l’emploi.

Quand il est construit, le S2 Pro est une chose impressionnante. Il se sent fort et durable, avec le poids uniformément absorbé par deux grandes jambes. Cela signifie qu’il n’y a presque aucune oscillation, même à sa hauteur maximale.

Anyron Copeman / Fonderie

Maidesite offre également une garantie de cinq ans sur le S2 Pro. Cela signifie que l’entreprise remplacera toutes les pièces défectueuses pendant cette période, à condition qu’elles soient « dues à une mauvaise fabrication et/ou à des défauts matériels ». Cependant, vous devrez couvrir les frais d’expédition si vous êtes basé en dehors de l’Allemagne.

Prix ​​& disponibilité

En parlant de coûts, le Maidesite S2 Pro coûte 349 £ au Royaume-Uni en payant le prix fort. Cependant, les soldes d’été de la société (jusqu’au 31 juillet) signifiaient qu’il était disponible pour 307,12 £ au moment de l’examen. Pour obtenir ce prix, vous devez entrer le code ‘MT12’ lors du paiement.

Aux États-Unis, il est tombé à 379,99 $ par rapport aux 469,99 $ habituels. Cependant, il convient de noter que les dimensions sont légèrement différentes – le bureau mesure 48 pouces x 24 pouces et peut être ajusté de 62 cm à 127 cm. Il était également en rupture de stock au moment de la rédaction.

Lorsque vous considérez tout ce que vous obtenez, c’est un excellent rapport qualité-prix. Le FlexiSpot E7 semble très similaire, mais vous coûtera plus cher : 619,99 $ / 419,98 £.

Verdict

Le Maidesite S2 Pro est un bureau debout élégant et de bonne qualité qui servira bien de nombreuses personnes.

Sa conception robuste et sa grande surface en font un excellent candidat pour un bureau à domicile, en particulier si vous souhaitez éviter de rester assis toute la journée. Les moteurs vous permettent de le positionner à différentes hauteurs, bien que les personnes plus grandes puissent souhaiter que la version britannique puisse aller encore plus haut.

L’assemblage prend un certain temps et la gestion des câbles pourrait être meilleure, mais il y a très peu de choses à ne pas aimer ici. À un prix plus abordable que certains concurrents, le S2 Pro est facile à recommander.