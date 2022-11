Revenons à Sœur Hermann Marie : « C’est notre tâche dans le monde de croire des choses que personne d’autre dans le monde ne prend au sérieux », dit-elle. Cela peut être vrai ou non pour les religieuses, mais cela peut souvent sembler tristement applicable aux écrivains et aux cinéastes, en particulier à ceux qui tentent de tracer une voie indépendante. Quelqu’un doit se soucier de l’art et de la littérature. En ce qui concerne DeLillo, Baumbach est très croyant. Son “White Noise” est une adaptation crédible et particulièrement fidèle – ce qu’un ancien personnage de Baumbach pourrait appeler le filet du livre hérissé et macabre de DeLillo. Très peu a été ajouté, et ce qui a été supprimé ne manquera qu’aux fanatiques. (Un avertissement et peut-être un spoiler pour les têtes de DeLillo : La grange la plus photographiée d’Amérique est introuvable.)

Tard dans «White Noise», après la catastrophe écologique connue sous le nom d ‘«événement toxique aérien», à la suite d’un triomphe professionnel et en proie à un malheur conjugal, Jack et Babette s’engagent dans une discussion sur la religion avec une nonne allemande acerbe . Au lieu de la piété, elle offre une vision pragmatique, à la limite du cynisme, du fonctionnement de la foi. Si elle et ses collègues “ne faisaient pas semblant de croire ces choses”, dit-elle – se référant aux “anciennes croyances” dans des choses comme le paradis et l’enfer – “le monde s’effondrerait”.

Les défis inhérents au projet sont relevés avec courage et honneur. Le roman est à cheval sur le réalisme domestique et la satire spéculative. C’est une comédie de campus agrafée à un drame familial et liée à un ruban d’allégorie. Ses sujets contemporains – pas moins pertinents aujourd’hui que dans les années 80 – incluent la mode intellectuelle, la folie pharmacologique, la destruction de l’environnement et le consumérisme rampant. Celles-ci se heurtent à des thèmes éternels : l’envie, l’amour, la peur de la mort.

La vénération de Baumbach pour le matériau est évidente à partir du trompe l’œil séquence d’ouverture – images d’accidents de voiture de vieux films, accompagnant une conférence d’un professeur de culture populaire – jusqu’au générique de fin, qui transforme la vision de DeLillo du paradis des supermarchés en une vidéo musicale LCD Soundsystem rebondissante. Driver, bedonnant et emporté, est le modèle même du professeur moderne d’âge moyen, sa curiosité intellectuelle étouffée par une certaine complaisance. C’est un homme heureux dont la vocation est l’horreur.

Dans la salle à manger du campus, il assiste à des séances de taureaux avec des collègues, inhalant des rafales d’explications compétitives. Les dialogues du film, compulsivement fidèles à DeLillo, regorgent d’explications et de faits aléatoires. À l’exception du tout-petit, les enfants de la maison Gladney – le fils de Jack, Heinrich (Sam Nivola), et sa fille, Steffie (May Nivola); La fille de Babette, Denise (Raffey Cassidy) – rebondit dans la cuisine comme des pages de résultats Google humaines, posant des questions hors du champ gauche et citant des données semi-pertinentes. Jack et son ami Murray (Don Cheadle), le spécialiste des accidents de voiture qui cherche à élargir son portefeuille académique, sont plus enclins à l’herméneutique. Dans l’un des morceaux de bravoure de Baumbach, ils improvisent un duo de classe pour un public d’étudiants passionnés, comparant et contrastant l’amour maternel et la pulsion de mort chez Hitler et Elvis.

Ce qu’ils ont à dire semble assez douteux – Murray et Jack diffusent le genre de profondeur simulée plus courante chez les étudiants que les professeurs – et la question est de savoir dans quelle mesure c’est délibéré. “White Noise” est un film souvent drôle qui est aussi tout à fait sérieux.

Les enfants disent les choses les plus sacrées, mais ils sont aussi des vaisseaux d’anxiété et des avatars de vulnérabilité. Les blessures et les pommades de la vie familiale, en particulier les écorchures du mariage, sont la spécialité de Baumbach. L’histoire particulière du mariage de Jack et Babette, qui se concentre dans le dernier tiers du film et est liée à une sous-intrigue pharmaceutique noirâtre, est le cœur de “White Noise” – plus brut et plus doux que le matériau environnant. Driver et Gerwig donnent de la chaleur et de la texture à des personnages qui étaient, dans les pages de DeLillo, un peu abstraits. Leur fonction était en grande partie d’organiser les idées du roman.