Examen du «  Blue Miracle  »: cours de pêche

En tant que pêcheur primé Wade Malloy, Quaid témoigne d’un désespoir maniaque qui, s’il avait tendance à le faire, serait gênant pour la marche parsemée d’homélie du scénario vers le soulèvement. De tempérament grincheux et éthiquement malléable, Malloy apprend qu’il ne peut participer au dernier tournoi de pêche que s’il a un homme local dans son équipe. Entrez Papa Omar (Jimmy Gonzales), le saint directeur d’un orphelinat en péril. Endetté à la banque de plus de 100 000 $, Omar a besoin du prix en argent du concours pour éviter l’expulsion. Qu’il ne connaisse pas une extrémité d’une canne à pêche de l’autre n’est apparemment pas pertinent.

Râpant sentimental et simpliste, le «Blue Miracle» de Julio Quintana, qui se déroule à Cabo San Lucas en 2014, transforme un conte d’outsider potentiellement convaincant en un sermon. Mais si vous êtes d’humeur à voir Dennis Quaid apprendre et grandir – et s’engager dans des conversations sournoises sur la paternité – alors intervenez.

Basé sur une histoire vraie, «Blue Miracle» souffre puissamment de complots et de moralisations superficielles. (Une scène où Omar est tenté par son passé criminel souligne inutilement sa bonne foi réformée.) Le réalisme n’est pas une priorité: lorsque l’orphelinat est inondé par l’ouragan Odile, l’eau semble disparaître d’elle-même. On ne sait pas non plus pourquoi trois orphelins – généralement qualifiés d’intelligent, de drôle et d’enfant coriace avec des problèmes – sont également inclus dans l’équipage de pêche, étant donné que leur contribution à la tâche à accomplir peut être qualifiée de minime.