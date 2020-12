Ce que cela pourrait dire, lorsque vous rassemblerez les fragments de ce film studieusement peu salace, c’est que le test le plus sûr de la connexion humaine est l’empathie. Beaucoup de descendants du Dr Fortier, en particulier ceux qui semblent avoir hérité de certains aspects de sa personnalité, comme Brad Gulko, un généticien, et Wendi Babst, un détective méthodique à la retraite, veulent trouver de bonnes intentions derrière ses mensonges. En fin de compte, ils apprennent qu’ils ne peuvent pas. Un fils découvre que sa mère, l’une des premières patientes du Dr Fortier dans les années 1940, n’a jamais voulu avoir d’enfants, mais a accepté que son garçon était un cadeau de Dieu. Un autre fils découvre que sa mère était la belle-fille du médecin, âgée de 17 ans, qui avait été convaincue que son garçon était vierge.

Le b-roll poétique d’Olson et le piano doux et palpitant de Will Epstein éliminent les chocs sinistres. Deux des filles légalement adoptées du Dr Fortier mentionnent brièvement qu’il était également un hypnotiseur auto-circoncis. Le film offre également un aperçu du Far West de la santé des femmes dans les années 1960 à Las Vegas lorsque, comme l’un des collègues masculins du médecin, sourit, près des trois quarts de la ville étaient des femmes avec une fraction considérable de showgirls. Un film très différent pourrait être réalisé à partir de ces tangentes qu’Olson évite. Et ce sera probablement le cas.

Bébé Dieu

Non classé. Durée: 1 heure 18 minutes. Regardez sur HBO Max.