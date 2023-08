Examen direct de l’énergie : un fournisseur accessible avec de nombreuses options

Direct Energy a été fondée à Toronto en 1986, mais est maintenant une filiale du géant international NRG Energy et est basée à Houston. L’entreprise affirme fournir à près de 4 millions de clients résidentiels et professionnels des services d’électricité, de gaz naturel et d’efficacité domestique. Elle opère actuellement en tant que fournisseur d’énergie sur un certain nombre de marchés déréglementés dans l’est des États-Unis et en Alberta, au Canada.

Des marchés de l’énergie déréglementés surviennent lorsque les services publics et d’autres producteurs d’énergie choisissent de mettre l’énergie qu’ils produisent à disposition sur un marché de gros de l’énergie. Les fournisseurs achètent sur le marché et vous revendent au prix de détail. Tout cela se passe sur papier via des contrats et des transactions financières – les services publics locaux génèrent et fournissent toujours physiquement de l’énergie aux personnes dans leur empreinte géographique, mais c’est désormais à eux de décider qui ces personnes paient pour cette énergie.

Direct Energy offre une grande variété de différents contrats à prix fixe pour des durées aussi courtes que mensuelles jusqu’à cinq ans. Il est également possible de souscrire à un plan d’énergie verte dans lequel l’entreprise compensera jusqu’à 100 % de votre consommation d’énergie avec des certificats d’énergie renouvelable liés à l’énergie produite par une source durable comme l’éolien, le solaire ou l’hydroélectricité.

La société propose également d’autres incitations novatrices, telles que des forfaits incluant de l’énergie gratuite la nuit ou le week-end (ou les deux), ou un abonnement Amazon Prime.

Direct Energy est l’un des fournisseurs d’énergie les plus importants et les plus stables financièrement d’une génération émergente de fournisseurs d’énergie sur des marchés déréglementés, grâce à ses liens avec NRG.

Cela dit, il a une note « D » avec le Bureau d’éthique commerciale soutenu par des dizaines de critiques récentes d’une étoile, dont beaucoup semblent liées à des problèmes de facturation. Nous n’accordons pas beaucoup d’importance aux avis en ligne, mais il semble y avoir un schéma clair et cohérent de problèmes.

Comme toujours, avant de conclure un accord, assurez-vous de faire vos propres recherches, faites preuve de diligence raisonnable et n’ayez pas peur de demander aux représentants commerciaux ce que l’entreprise a fait pour résoudre tous les problèmes que vous avez lus en ligne.

Avantages et inconvénients de l’énergie directe

Opère sur une vaste zone géographique avec une base d’entreprise solide

Offre un certain nombre de plans d’énergie renouvelable

Offre une large gamme de conditions contractuelles

Les incitations incluent des nuits gratuites, des week-ends et un abonnement Amazon Prime

Vend également des plans de réparation et d’entretien de la maison Concernant la réputation et les avis en ligne

Attention aux frais de retard

Les options peuvent être difficiles à naviguer sur le site Web

Source d’énergie pour les CER non divulguée

Dans quels états et provinces Direct Energy opère-t-elle ?

Électricité Alberta (Canada), Connecticut, Delaware, Illinois, Massachusetts, Maryland, New Hampshire, New Jersey, New York, Ohio, Pennsylvanie, Texas, Washington, DC Gaz naturel Alberta (Canada), Illinois, Indiana, Maryland, Massachusetts, Michigan, New Jersey, Ohio, Pennsylvanie Énergie renouvelable Alberta (Canada), Delaware, Illinois, Massachusetts, Maryland, New Hampshire, New Jersey, New York, Ohio, Pennsylvanie, Texas, Washington, DC

Direct Energy : Types de forfaits offerts

Forfaits à taux fixe: Direct Energy propose principalement des forfaits à taux fixe pour l’électricité et le gaz naturel, avec jusqu’à 100 % de forfaits d’énergie renouvelable également proposés dans de nombreux États. Vous pouvez choisir la durée du contrat que vous souhaitez (jusqu’à trois ans sur certains marchés) et pendant cette période, vous bénéficierez d’une énergie garantie à un tarif fixe. À la fin du terme, le taux sera mis à jour au taux actuel du marché si vous choisissez de renouveler. Cela pourrait être une bonne option si vous êtes satisfait du coût actuel de l’énergie et ne pensez pas qu’il baissera de manière significative à court terme, ou si vous aimez simplement savoir ce que vous paierez pour l’énergie chaque mois.

Forfaits à taux variable : Les plans à taux variable sont essentiellement comme payer le taux du marché pour l’énergie, avec des prix qui fluctueront. Direct Energy n’offre cette option qu’en Alberta et au Texas. Cela pourrait être un bon choix si vous vous attendez à ce que les prix de l’énergie baissent dans un proche avenir.

Forfaits groupés : Parfois, les fournisseurs d’énergie regroupent les services d’électricité et de gaz naturel dans un seul plan pour réaliser des économies supplémentaires. Direct Energy n’offre actuellement cette option qu’en Alberta.

Forfaits énergies renouvelables : Direct Energy propose des forfaits « d’énergie verte » ou des modules complémentaires soutenus par des « certificats d’énergie renouvelable achetés et retirés en quantité suffisante pour correspondre à votre consommation annuelle ».

Direct Energy affirme que les CER proviennent de « ressources d’énergie renouvelables éligibles telles que la biomasse, l’hydroélectricité, le solaire ou l’éolien ». Cela signifie qu’il ne produit pas lui-même directement d’énergie renouvelable, mais qu’il achète plutôt des certificats liés à la production auprès de producteurs verts pour compenser l’énergie utilisée par ses clients. C’est une option potentielle si vous souhaitez soutenir le développement des énergies renouvelables sur votre facture mensuelle.

Direct Energy : Types de tarifs et forfaits disponibles

Forfaits électricité

Forfait à taux fixe Les plans à tarif fixe ont un prix fixe par kilowattheure de consommation mensuelle d’électricité pour une certaine durée de mois Mensuel, 9 mois, 10 mois, 11 mois, 12 mois, 13 mois, 14 mois, 15 mois, 16 mois, 18 mois, 24 mois, 27 mois, 36 mois (tous les forfaits ne sont pas disponibles sur tous les marchés) AB, CT, DE, IL, MD, MA, NH, NJ, NY, OH, PA, TX, DC Forfait à taux variable Les tarifs par kilowattheure sont basés sur les fluctuations du marché de l’énergie De mois en mois au Texas ; 1 an ou 3 ans en Alberta Alb., Texas

Forfaits gaz naturel

Forfait à taux fixe Les tarifs par thermes sont fixés pour une certaine durée de mois. 4 mois, 5 mois, 6 mois, 9 mois, 12 mois, 18 mois (tous les forfaits ne sont pas disponibles sur tous les marchés) AB, IL, IN, MD, MA, MI, NJ, OH, PA Forfait à taux variable Les tarifs par therm sont basés sur les fluctuations du marché de l’énergie. 1 an, 3 ans, 5 ans UN B

Plans d’énergie renouvelable

Simply Green et plans d’énergie 100 % renouvelables similaires Direct Energy achète des certificats d’énergie renouvelable liés à des projets de production d’énergie solaire, éolienne, hydraulique ou à base de biomasse. Mensuel, 12 mois, 15 mois, 18 mois, 24 mois, 27 mois, 36 mois, 5 ans (tous les forfaits ne sont pas disponibles sur tous les marchés) AB, DE, IL, MD, MA, NH, NJ, NY, OH, PA, TX, DC

Forfaits groupés

Forfait bi-énergie gaz et électricité Forfaits à taux fixe ou variable disponibles avec des modules optionnels d’énergie renouvelable 1 an, 3 ans UN B

Autres services offerts par Direct Energy

Plans d’entretien et de réparation pour la protection de toute la maison Options à la carte pour maintenir le CVC, l’électricité, les appareils électroménagers, la plomberie, l’eau et les égouts d’une maison.

Pourquoi il est important de vérifier les petits caractères

Lorsque vous magasinez sur le site Web de Direct Energy, chaque plan comprend des liens vers des éléments tels que « documents de plan », « détails du plan », « conditions de service » ou l’étiquette plus cryptique « EFL » pour les faits sur l’électricité. Assurez-vous de lire les petits caractères de ces documents, y compris certains détails spécifiques :

Prix ​​moyen du kWh.

Durée de contrat.

Coordonnées.

Frais d’annulation ou de résiliation anticipée.

Crédits d’utilisation d’électricité.

Frais de déménagement ou de transfert.

Frais de retard de paiement.

Frais de pénalité d’utilisation potentiels.

Exigences d’escompte pour le paiement automatique des factures.

Tarifs selon l’heure d’utilisation ou escalators.

Frais de livraison des services publics.

Pourcentage d’énergie renouvelable.

Conditions de renouvellement.

Frais de livraison des services publics.

La confusion au sujet de ces éléments refait surface à plusieurs reprises dans les critiques en ligne et les plaintes concernant l’entreprise. Connaître ces informations avant de signer un contrat peut éviter tout malentendu potentiel et vous permettre de mieux vous défendre en cas de problème.

Conclusion : Est-ce que Direct Energy est un bon choix ?

Direct Energy et sa société mère NRG n’iront probablement nulle part de si tôt. Cette base solide les rend dignes d’être examinés de plus près lorsque vous achetez de l’énergie, car cela permet à l’entreprise d’offrir un certain nombre d’options sur plusieurs marchés.

Cependant, comme nous le savons tous pour avoir vécu sur Terre en 2023, travailler avec de grandes entreprises offrant des conditions attractives peut souvent être compensé par des lacunes du service client. Un nombre inquiétant de clients de Direct Energy rapportent des expériences négatives en ligne. Soyez diligent dans vos recherches et informez les représentants de la façon dont ils travaillent pour faire mieux.

Comment puis-je m’inscrire à Direct Energy?

Vous pouvez vous inscrire à un plan Direct Energy en saisissant votre code postal sur le marché Choose Energy. Ici, vous pouvez magasiner et comparer Direct Energy à d’autres fournisseurs et plans disponibles dans votre région.

Vous pouvez vous inscrire à la plupart des plans en ligne via choisissezenergie.com ou par le biais d’un programme Choose Energy représentant téléphonique. Choose Energy est un site partenaire de CNET, qui, comme CNET, appartient à Red Ventures.