examen différent et varié – les artistes atteints de lésions cérébrales équilibrent la colère et la joie

Oho peut-il s’appeler un artiste ? Est-ce Chippy Aiton et Jon Barry, qui ont besoin d’aide pour tenir leurs bras en l’air pendant qu’ils peignent ? Est-ce Terrance Barr, qui est partiellement aveugle, tâtonnant dans l’argile ? Est-ce que ce sont des gens qui peuvent créer au maximum 20 minutes par jour, ou seulement ceux qui sont capables de s’asseoir et de travailler pendant des heures ?

différemment divers s’ouvre sur une interrogation sur ce qui définit un artiste et qui cette définition exclut dans une industrie majoritairement blanche, de la classe moyenne et non handicapée. La grande finale d’un partenariat de cinq ans entre le Barbican et l’association caritative Headway East, l’exposition est considérée comme la plus grande jamais créée par des personnes atteintes d’une lésion cérébrale, présentant 124 œuvres de plus de 70 artistes.

Détail de The Seven Demons of Disability de Mike Hoyle, présenté à differents divers, à la galerie Barbican’s Curve. Photographie : Claire Stone

Il n’est pas surprenant que ses participants posent cette question, car la politique autour du soutien et de la plateforme de l’art handicapé peut être laborieuse. Plusieurs mesures d’accessibilité ont été mises en place pour ce salon, comme une rampe temporaire à l’entrée et des cartes de communication (bien qu’il n’y ait pas de braille ni de mention de port de masques), mais elles disparaîtront pour la plupart lorsque les finitions seront différentes. Cela pose question : si beaucoup de personnes handicapées ne peuvent même pas entrer dans les galeries, comment pouvons-nous être considérés comme y exposant nos œuvres ? Simplement par le privilège d’exister dans un espace grand public avec une rampe, cette exposition ressemble à un petit pas en avant sur un long chemin vers l’équité pour les artistes handicapés et les amateurs d’art.

différemment divers emmène le spectateur à travers quatre voyages : Expérience, Apprentissage, Créativité et Communauté. Au départ, nous sommes confrontés à des images évoquant un sentiment de désespoir, décrivant les dures réalités de ce que c’est que de vivre dans un monde hostile au handicap et dans des corps qui ne fonctionnent plus comme avant. Dans l’installation de Mike Hoyle, The Seven Demons of Disability, nous voyons des épines en plastique colorées avec des têtes de crâne au sommet, dont l’une contient un cerveau qui a été divisé en deux, représentant une blessure. Dans My Stroke de Billy Mann, il raconte ses expériences débilitantes sur une collection de cinq tableaux. Un article décrit la cure de désintoxication comme « c’est peut-être plus que ce que je mérite. Peut être ».

La peinture de Chris Miller Me as Venus réinvente La Naissance de Vénus de Botticelli avec une image de son propre corps, remettant en question les normes concernant la beauté, la perfection et le handicap. Ailleurs, nous trouvons Lawrence’s Language, un rouleau de 15 mètres de gribouillis et de griffonnages colorés au crayon de Lawrence Carroll, dont la principale méthode de communication est le clignement des yeux.

Réinventer le handicap… Tirzah Mileham avec When Women and Fish Ruled the World. Photographie: Headway East London

Les artistes exposés ont choisi différentes formes médiatiques – de la vidéo narrative à la peinture à l’huile, au crayon, au papier mâché et aux immenses toiles au point de croix drapant la pièce – pour partager leurs histoires sur la façon dont ils ont acquis leurs lésions cérébrales, des moments personnels de leur réadaptation. voyages, ce que cela a été de traverser la pandémie en tant que personne ayant une lésion cérébrale et ce que la communauté signifie pour elle.

Il est parfois inconfortable de lire les histoires personnelles griffonnées sur les images et dans le contenu vidéo affiché. Des contes qui illustrent si viscéralement les gens qui acceptent la perte et le deuil du corps qu’ils avaient autrefois, et qui dépeignent de manière si brutale et colorée le monde imparfait dans lequel nous vivons. Mais lorsque vous vous déplacez dans la courbe serrée dans la vaste section de la galerie, vous êtes également accueilli par un art joyeux qui réinvente et célèbre. Prenez les dessins à la plume et à l’encre de Tirzah Mileham, When Women and Fish Ruled the World, ou la joyeuse collaboration de broderie et d’applique Sister Stitch, dans laquelle sept artistes dépeignent la fraternité et la communauté.

A travers différentes formes, un collectif a trouvé un espace pour s’exprimer et repousser les limites. Leur travail est parfois laid, parfois beau, souvent les deux, et dans chaque cas provoque des montagnes russes de pensées et d’émotions. N’est-ce pas la vraie définition de l’art ?