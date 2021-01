Remarquablement résistant à la sentimentalité dans les scènes individuelles, mais tout simplement manipulateur dans l’ensemble, le mélodrame «Vraies mères» est probablement l’effort le plus courant à ce jour de Naomi Kawase, une réalisatrice japonaise qui n’a pas reçu beaucoup de distribution aux États-Unis mais qui est un pilier du Festival de Cannes depuis deux décennies. Bien que la pandémie ait annulé le festival en mai, en juin les programmeurs cannois ont annoncé «True Mothers» comme sélection officielle de l’événement-qui-n’était-pas (et ensuite l’a projeté lors d’un mini-festival en octobre). Le film a le genre de texture densément tracée et d’émotions largement accessibles qui auraient pu lui valoir la Palme d’or – pas nécessairement pour les meilleures raisons.

Adapté d’un roman de Mizuki Tsujimura, le film est raconté à travers une série de flashbacks étroitement imbriqués. Au départ, Satoko (Hiromi Nagasaku) et Kiyokazu (Arata Iura) ont un fils d’âge préscolaire, Asato (Reo Sato), qu’ils ont adopté quand il était bébé. Son professeur appelle pour dire qu’un garçon est tombé du gymnase de la jungle et affirme qu’Asato l’a poussé. Peu de temps après, la mère de ce garçon, prenant un coup sur ce qu’elle perçoit comme la richesse de Satoko et Kiyokazu, demande le remboursement des frais médicaux. Est-il possible que le couple ait pris une mauvaise graine?