Examen des véritables écouteurs ANC sans fil Yamaha TW-E7B

Les TW-E7B sont les écouteurs véritablement sans fil phares de Yamaha. Doté de haut-parleurs de 10 mm et de la prise en charge aptX Adaptive, le TW-E7B comprend également une gamme d’autres fonctionnalités, notamment le mode de suppression active du bruit et de transparence, une fonction d’écoute pour régler le son à faible volume, un mode d’optimisation de l’écoute pour s’adapter à vos oreilles et un mode de jeu à faible latence. Au prix de 280 $, le TW-E7B rivalise avec le Sony WF-1000XM4, l’Apple AirPods Pro et le Samsung Galaxy Buds2 Pro.

Concevoir

Le Yamaha TW-E7B a un design circulaire intéressant avec une autre forme circulaire attachée sur le côté. Le plus petit cercle ressemble à un bouton au début mais est purement esthétique.

Les écouteurs sont disponibles en quatre couleurs, noir, blanc, beige et bleu foncé avec des accents marron. Tous les quatre ont une finition mouchetée à l’extérieur.

Le TW-E7B a un design plutôt épais avec les embouts auriculaires qui dépassent. Les embouts sont la seule partie des oreillettes qui se trouvent réellement à l’intérieur de vos oreilles, presque toutes étant suspendues. Malgré cela, les écouteurs ne dépassent pas trop de vos oreilles.

L’écouteur gauche a un seul bouton sur le dessus pour contrôler la lecture et les appels entrants. Sur la droite se trouvent deux boutons, qui contrôlent le volume et sautent les pistes. Les boutons servent également à initier l’appairage ou à appeler l’assistant vocal. Aucune de ces fonctions n’est personnalisable.

Les boutons sont placés de manière à faciliter leur utilisation. Ils sont également généralement plus fiables et plus confortables à utiliser que les gestes tactiles. C’est juste que les boutons sont un peu trop cliquables, ce qui peut être un peu bruyant dans vos oreilles.

La conception du boîtier est assez standard, avec un couvercle mince sur le dessus. La forme et la couleur de l’étui font qu’il est assez difficile de dire dans quelle direction il est orienté et le plus souvent, vous essaierez de l’ouvrir par l’arrière. Le couvercle est également très fin et a très peu de rebord pour s’ouvrir confortablement. Sur le devant se trouvent quatre LED, qui indiquent l’état de charge mais sont beaucoup trop lumineuses. Le boîtier a la même finition mouchetée que les écouteurs.

La finition générale et la qualité de construction des écouteurs et du boîtier sont bonnes mais pas nécessairement super premium ou remarquables. Les écouteurs sont résistants à l’eau IPX5, mais le boîtier ne l’est pas.

Confort

Les Yamaha TW-E7B étaient très à l’aise lors de mes tests. Les oreillettes se fixent à vos oreilles en un seul point à travers les embouts auriculaires, de sorte qu’il n’y a aucune pression sur une autre partie de vos oreilles pour causer de l’inconfort. Vous pouvez littéralement les porter pendant des heures sans même les remarquer.

Le seul problème avec cette conception est qu’elle crée un effet de pendule avec la masse qui pend de vos oreilles. Lorsque vous marchez, en particulier pieds nus, il envoie des chocs dans votre colonne vertébrale, ce qui fait vibrer les écouteurs, envoyant de petits bruits dans vos oreilles. Ce n’est pas vraiment perceptible lorsque quelque chose joue ou si vous portez des chaussures, mais cela peut être entendu si vous marchez pieds nus sans rien jouer.

L’un des effets secondaires du fait que les écouteurs sont si gros est qu’ils sont agréables à retirer de l’étui et à placer dans vos oreilles. De nos jours, de nombreux écouteurs TWS ont des formes minuscules qui s’enfoncent entièrement dans vos oreilles (comme les Pixel Buds Pro), ce qui vous laisse très peu de surface à saisir lors de l’insertion ou du retrait des écouteurs. Il n’y a pas un tel problème sur le TW-E7B, qui peut être saisi par les cinq doigts tout en le portant.

Logiciel

Les TW-E7B sont compatibles avec l’application Headphone Control de Yamaha, disponible sur iOS et Android. L’application vous permet de régler les fonctionnalités audio, l’ANC et de mettre à jour le micrologiciel.

Grâce à l’application, vous pouvez contrôler l’égaliseur, qui comprend des réglages à cinq bandes. Il n’y a pas d’étiquetage de fréquence, il vous suffit donc de voler par le siège de votre pantalon pendant le réglage. Cinq préréglages sont disponibles avec deux emplacements personnalisés.

Deux autres options audio sont disponibles ici. Listening Care ajuste automatiquement le son à des volumes plus faibles afin que des éléments tels que les basses fréquences soient plus pleins. La fonction Listening Optimizer utilise les microphones internes des écouteurs pour surveiller le son et l’adapter à vos oreilles et au bruit ambiant à la volée.

Vous pouvez également activer ou désactiver l’ANC ou activer le mode de transparence, appelé Ambient Sound ici.

Un mode de jeu a également été inclus, qui prétend réduire la latence.











Application Yamaha Headphone Control

Dans les menus, vous pouvez également choisir des options pour régler le temps de mise hors tension et mettre à jour le micrologiciel.

L’application a quelques problèmes. Chaque fois qu’il est lancé à nouveau, il doit être connecté manuellement aux oreillettes même si les oreillettes sont déjà couplées. La modification de certaines options audio provoque également un bruit de claquement gênant. Enfin, l’application ne fonctionnait tout simplement pas sur iOS ; même si les écouteurs s’appairaient très bien, l’application ne se connectait pas à eux et n’arrêtait pas de dire “l’appariement a échoué”.

Performance

Qualité audio

Le Yamaha TW-E7B est doté de haut-parleurs dynamiques uniques de 10 mm. Ils prennent en charge les codecs SBC, AAC et aptX Adaptive avec la connectivité Bluetooth 5.2, bien qu’il n’y ait pas de prise en charge du couplage multi-appareils.

Le TW-E7B a un son chaud. Les basses fréquences ont une généreuse amplification des sous-basses et des basses moyennes, ce qui ajoute un peu de couleur au son malgré les affirmations de Yamaha d’un son authentique. À son crédit, le réglage est plus réservé par rapport à ce que vous trouvez dans la plupart des autres écouteurs sur le marché, et les basses ne deviennent jamais envahissantes. Il y a un soupçon de ballonnement sur les pistes riches en basses, mais cela ne devient pas gênant.

Les fréquences moyennes sont généralement bien gérées. Le bas médium est corsé et généreux, conférant de bonnes caractéristiques de timbre aux voix masculines et aux instruments de percussion.

Malheureusement, les choses déraillent un peu dans le milieu de gamme supérieur, qui est parfois assez agressif. La musique électronique peut être assez dure, les instruments à cordes très en avant, et certaines voix féminines peuvent être assourdissantes et trop nasillardes.

Les choses traînent un peu au-delà de cela, car la région des aigus est sous-représentée. Cela crée un son quelque peu obscurci et plus terne dans certaines parties de la gamme de fréquences. Les aigus sont cependant un peu inégaux, de sorte que certaines fréquences sortent bien tandis que les autres sont particulièrement silencieuses.

Malgré ces défauts, le son global du TW-E7B peut être assez agréable. Le son manque de cohérence sur toute la gamme de fréquences, mais fonctionne toujours raisonnablement bien dans un large genre de musique. Selon l’enregistrement, cela peut sembler un peu en forme de V ou simplement chaud. L’égaliseur aide à combler certaines des lacunes de la réponse en fréquence, mais avait besoin de quelques bandes supplémentaires (avec étiquetage) pour obtenir de meilleurs résultats.

Les performances techniques sont bonnes. Le son apparaît parfois raisonnablement détaillé, sans doute aidé par l’accentuation générale du haut médium. L’imagerie est également décente avec une scène sonore médiocre.

Microphone

Le TW-E7B a des performances de microphone mixtes. Les voix semblent naturelles et claires, mais sont calmes et vous obligent à parler plus fort. La suppression du bruit de fond est également peu impressionnante et vous en entendez beaucoup à l’autre bout.

Suppression du bruit

Le TW-E7B a une mauvaise suppression active du bruit. L’activation de la fonction élimine principalement le grondement bas de gamme en arrière-plan. La seule atténuation des fréquences moyennes et hautes provient de l’isolation passive des embouts auriculaires, la fonction ANC ne faisant aucune différence dans cette plage.

Tenter d’utiliser ces écouteurs sur un vol a fourni des résultats médiocres, avec seulement une légère amélioration de l’isolation du bruit de fond par rapport à l’utilisation d’écouteurs sans ANC du tout. Je laisserais toujours la fonction activée pour me débarrasser de certains bruits de fond et grondements, mais c’est à peu près tout ce que l’on peut attendre de ceux-ci.

Le mode transparence ou son ambiant est également décevant. Il laissera entrer le son extérieur mais le son est très artificiel. Il ne s’agit pas de sonner naturellement comme sur les AirPods Pro, mais plutôt d’accentuer des parties des sons autour de vous afin que vous puissiez les entendre clairement. Cela signifie qu’il est utilisable si vous voulez simplement entendre brièvement quelque chose autour de vous, mais qu’il n’est pas adapté pour être laissé activé.

Latence

Le TW-E7B a de bonnes performances de latence. Lors des tests avec AAC sur un iPhone, la latence de lecture vidéo était exceptionnelle, sans retard notable dans la vidéo et l’audio. aptX Adaptive était étrangement un peu plus lent sur Android, avec un retard sensiblement mais toujours globalement faible. Il se désynchronisait également parfois sur Android, mais était solide comme un roc sur l’iPhone.

Connectivité

Le TW-E7B avait d’excellentes performances de connectivité. Il n’y a eu aucun abandon ni problème de connexion lors des tests avec un téléphone Android ou un iPhone. Le problème d’appariement susmentionné sur l’iPhone était également un problème avec uniquement l’application, car les écouteurs fonctionnaient bien avec le téléphone.

La batterie

Le TW-E7B a une autonomie de batterie revendiquée de 6 heures avec ANC activé pour la lecture audio. L’affirmation de Yamaha est juste sur l’argent ici, car le TW-E7B a duré exactement 6 heures lors de mes tests avec ANC activé et en utilisant aptX Adaptive.

Conclusion

Même au prix actuellement réduit de 250 $, le Yamaha TW-E7B est difficile à vendre. Ils ont une bonne qualité audio, un bon confort, une autonomie de batterie décente et un bon design. Cependant, les performances de l’ANC laissent beaucoup à désirer, ce qui dans cette gamme de prix est un péché capital, surtout compte tenu du pedigree de la concurrence. En outre, la plupart d’entre eux ont également une bonne qualité audio, donc Yamaha n’innove pas ici.

À environ 100 $ de moins, le TW-E7B pourrait peut-être se faire valoir en fonction de ses attributs, en particulier les performances audio. Cependant, au prix actuel, ils ne peuvent pas être recommandés par rapport à des rivaux plus accomplis.