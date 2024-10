Examen des ustensiles de cuisine électriques portables de Stoke Voltaics

Parfois, vous avez juste besoin d’une batterie de cuisine électrique portable. C’est peut-être lors d’une panne de courant majeure, lorsque tout le monde se blottit devant la lueur chaleureuse de la centrale électrique familiale. Ou peut-être que c’est lors d’une fête ou d’un pique-nique. Dans mon cas, c’est partout où j’ai décidé de garer ma camionnette au cours des derniers mois tout en testant deux systèmes de cuisson de Stoke Voltaics.

La plupart des cuisinières portables sont alimentées par un combustible liquide comme le propane. Il est peu coûteux et facilement disponible dans des bidons de toutes tailles. Mais parfois, vous préférez ne pas avoir affaire à une flamme nue, aux polluants, ainsi qu’au bruit et aux odeurs qui en découlent. L’équipement de Stoke Voltaics est alimenté par de l’électricité, qui peut être facilement fournie par un générateur solaire et reconstituée par le soleil.

J’ai testé le nouveau produit de l’entreprise 219,99 $ Système de cuisson nomade et existant 99,99 $ Bouilloire Joulle. Ils ne sont pas bon marché, mais la portabilité et la commodité le sont rarement.

L’un d’entre eux précède l’autre de près de deux décennies. Photo de Thomas Ricker / The Verge

Commençons par le Joulle qui n’est qu’un électrique JetBoil – le réchaud de camping omniprésent « flash cooking » lancé il y a vingt ans. La taille, le graphisme, la pochette isotherme, la poignée, le couvercle avec filtre intégré, sont très très similaire, jusqu’à la capacité du petit pot à agir comme une presse française pour le café. JetBoil a même vendu sa propre variante Joule à un moment donné, ce qui explique peut-être pourquoi Stoke Voltaic fait la promotion de Joulle sous le nom de « Kettle Pot » sur son site Web. Joulle se distingue par un réglage pop-corn, alors… prenez queavocats.

Chacun des trois réglages du Joulle tire différentes quantités de courant alternatif. Déplacez le curseur sur « Boire » pour faire bouillir l’eau à puissance maximale avant de s’éteindre automatiquement contrairement à la flamme d’un JetBoil. Déplacez-le sur « Manger » pour faire mijoter lentement un ragoût. « Pop » fait varier la puissance pour garantir que presque tous les grains placés à l’intérieur deviennent du pop-corn, puis s’éteignent automatiquement pour économiser l’énergie.

Lors de mes tests, j’ai pu faire bouillir environ huit onces (240 ml) d’eau pour du café ou du thé en 3 minutes et 42 secondes tout en consommant 28,06 Wh. Chauffer lentement 19 onces (570 ml) d’une soupe copieuse jusqu’à ébullition a pris 8 minutes et 30 secondes et a utilisé 40,2 Wh, tandis qu’une seule portion de pop-corn a pris 7 minutes et a utilisé 16,69 Wh. Cela représente donc environ 85 Wh par jour, soit plus de 10 jours d’utilisation d’un générateur solaire d’une modeste capacité de 1 kWh.

J’aime le fait que les modes Boisson et Pop s’éteignent automatiquement afin que je puisse simplement le régler et l’oublier, sans me soucier d’une consommation d’énergie inutile. Le mode manger peut nécessiter de remuer pour éviter que les choses ne collent au fond de la surface en acier inoxydable. Le Joulle est un peu encombrant à laver (surtout lorsqu’on l’utilise comme presse française) car l’évier de mon van est relativement peu profond et je dois faire très attention à l’eau puisqu’il s’agit d’un appareil électrique.

Néanmoins, Joulle est si pratique que j’ai passé des jours sans utiliser ma table de cuisson à induction et ma poêle en solo.

Le système de cuisson Nomad.

Alors que Joulle intègre l’élément chauffant directement dans la marmite, le Nomad Cooking System est modulaire. Il est livré avec une base chauffante alimentée en courant alternatif, un couvercle, une poignée à clipser et deux casseroles empilables en aluminium avec des surfaces antiadhésives : une grande casserole de 50 onces pour « faire bouillonner » et une plus petite casserole pour faire frire. Les pots de 8,5 pouces de diamètre s’insèrent dans la base chauffante de 6,8 pouces de diamètre à l’aide d’un connecteur exclusif.

Le bouton marche/arrêt vous permet d’augmenter la puissance de 200 W à 1 000 W par incréments de 200 W. Ouais, ils auraient pu simplement faire un réglage de 1 à 5, mais j’aime savoir quelle puissance je tire. Le bouton indique également depuis combien de temps l’unité fonctionne. La base électrique ne peut être allumée que lorsqu’une casserole est insérée et s’éteint lorsque la casserole est retirée. Appuyer sur le bouton mettra la cuisson en pause tandis que le maintenir enfoncé coupera complètement l’alimentation.

J’aime que les casseroles chauffent rapidement et uniformément et cuisent suffisamment de nourriture pour une à deux personnes. Les casseroles restent également en place, ce qui n’est pas garanti avec les tables de cuisson à induction portables, surtout lorsqu’elles sont garées sur une pente. La poignée Nomad est également adhérente et facile à attacher et à détacher des poêles. L’ensemble du système est également très compact, ce qui permet de le ranger facilement dans un tiroir, notamment lors de l’utilisation du sac de transport (ce qui permet également d’éviter les cliquetis pendant la conduite).

1 / 8 Une mallette de transport permet de conserver facilement tous les composants Nomad au même endroit. 1 / 8 Une mallette de transport permet de conserver facilement tous les composants Nomad au même endroit.

J’ai quelques reproches mineurs. La vaisselle des pots Nomad nécessite un lavage à la main comme le Joulle car ils ne peuvent pas être immergés dans l’eau. Le système est également exclusif, vous ne pouvez donc pas utiliser la base avec d’autres casseroles, et les casseroles Nomad ne fonctionneront pas sur une cuisinière à gaz ou une table de cuisson à induction. Et c’est un peu ennuyeux que vous ne puissiez utiliser qu’un seul pot Nomad à la fois puisque vous n’avez qu’une seule base.