Examen des taux de criminalité dans le commerce de détail en Californie. La proposition 36 sera-t-elle réellement utile ?

Les électeurs californiens décideront bientôt d’une mesure électorale très médiatisée qui augmenterait les sanctions pour certains crimes liés à la drogue et au vol.

La semaine dernière, CBS News California a examiné de plus près la composante médicamenteuse de la proposition 36 — également connue sous le nom Loi sur la réduction des sans-abri, de la toxicomanie et du vol.

Nous examinons ici si les vols dans les commerces de détail sont réellement en augmentation en Californie et si la proposition 36, visant à lutter contre la criminalité, serait réellement utile.

Les taux de criminalité dans le commerce de détail en Californie sont-ils en hausse ? Oui et non.

Nous avons analysé données du ministère de la Justice de Californie (DOJ), qui montre que la criminalité dans le commerce de détail à l’échelle de l’État – qui comprend les vols à l’étalage, les vols et cambriolages commerciaux, ainsi que le vol organisé au détail – a atteint ses niveaux les plus élevés en deux décennies en 2023, avec environ 213 000 incidents signalés.

Les vols à l’étalage et les vols commerciaux en 2023 étaient tous deux à leurs niveaux les plus élevés depuis 1997 – cependant, il y a eu près de sept fois plus d’incidents de vol à l’étalage que de vols. En 2023, le nombre de cambriolages non résidentiels signalés était légèrement supérieur à celui des années pré-pandémiques, mais inférieur aux niveaux observés pendant la pandémie.

Dans tout l’État, les délits de vol à l’étalage signalés ont augmenté d’environ 2 % entre les cinq années précédant l’adoption d’une autre mesure controversée par les électeurs californiens et les cinq années suivantes. Adoptée en 2014, la proposition 47 a fait de la possession et du vol de drogues dures des délits de moins de 950 $ plutôt que des crimes.

En 2015, immédiatement après l’adoption de la proposition 47, les vols à l’étalage dans tout l’État ont augmenté de 12 %, mais ces chiffres ont fini par diminuer dans les années qui ont suivi.

En 2023, les vols à l’étalage signalés dans tout l’État ont augmenté de 26 % par rapport aux niveaux de 2019. Cependant, les chiffres de l’année dernière, tant pour les vols à l’étalage que pour la criminalité dans le commerce de détail, étaient bien inférieurs à ceux des années 1980 et 1990, et les tendances varient d’un comté à l’autre.

Par rapport aux moyennes d’avant la pandémie (2015-2019), environ la moitié des comtés de Californie ont connu une augmentation des vols à l’étalage en 2023, tandis que l’autre moitié a connu une diminution, selon les données de l’État sur la criminalité.

Il y a eu des augmentations significatives dans de nombreux comtés plus grands et plus peuplés, mais certains grands comtés ont connu des diminutions.

Selon une étude du Public Policy Institute of California (PPIC) sur les données du DOJune augmentation à l’échelle de l’État du vol global dans les commerces de détail entre 2019 et 2023 était principalement due à « 11 des 15 comtés les plus peuplés de l’État, mais a généralement diminué dans les comtés plus petits ».

Par exemple, l’étude PPIC montre que l’augmentation de la criminalité dans le commerce de détail dans les comtés de Sacramento, d’Alameda, de San Mateo et de Los Angeles au cours de ces cinq années représentait plus de 90 % de l’augmentation à l’échelle de l’État au cours de cette période.

Les crimes contre les biens en Californie, qui incluent tous les vols, cambriolages et vols, quel que soit le lieu, ont augmenté au-dessus de la moyenne nationale pour la première fois en 2015 et a connu une diminution progressive par la suite, selon les données sur la criminalité des États et du gouvernement fédéral.

Cependant, le taux de crimes contre les biens à l’échelle de l’État est resté supérieur à la moyenne nationale depuis ce bond et s’est encore davantage éloigné de la moyenne nationale après la pandémie, lorsque de nombreux pays ont encore plus assoupli leurs politiques de justice pénale.

« Nous avons eu des individus dans notre ville qui ont été arrêtés ou cités plus de 15, 20, 25 fois sur une période de 24 mois », a déclaré le maire de San Jose, Matt Mahan. « Cette culture du manque de responsabilité a vraiment commencé à prendre racine. »

Pourquoi la criminalité dans le commerce de détail est-elle en hausse ? Cela dépend à qui vous demandez.

Mahan et le procureur du comté de Sacramento, Thien Ho, font partie d’un nombre croissant d’élus démocrates de premier plan qui soutiennent Proposition 36.

« Je pense que cela touche au cœur du cycle de la grave dépendance, du vol de produits de vente au détail et de l’itinérance sans abri », a déclaré Mahan.

Ho et Mahan nous ont emmenés dans un campement de sans-abri le long de la rivière Guadalupe, dans le centre-ville de San Jose, en face d’un centre commercial Target. Ils ont décrit la région comme un microcosme de la nécessité pour les électeurs d’adopter cette mesure électorale très médiatisée. C’est là que nous avons rencontré un sans-abri nommé Richard.

« Certaines personnes qui ont un problème de drogue choisissent d’aller voler quelque chose », a-t-il déclaré.

Richard a déclaré qu’il n’était pas rare que certains de ses voisins sans logement volent dans les magasins à proximité. Qu’ils soient cités pour vol à l’étalage, consommation de drogue ou camping non autorisé, il a déclaré que les contraventions pour délits répétés ne sont pas dissuasives.

« Je vais continuer à acheter des billets et continuer à en obtenir », a-t-il déclaré.

Les partisans de la proposition 36 affirment que la mesure de vote est nécessaire pour remédier aux conséquences involontaires de la proposition 47.

« Nous avons supprimé les outils permettant d’intervenir dans les cycles de dépendance qui ont une interaction avec le vol au détail et les sans-abri », a déclaré Mahan.

Ho a noté que les petits larcins sont une infraction de citation et de libération, ce qui signifie que même les récidivistes repartent généralement avec une convocation au tribunal.

« Nous avons à Sacramento plus de 30 000 mandats d’arrêt contre des personnes qui ne se présentent jamais », a déclaré Ho. faisant écho à ce que le shérif du comté de Sacramento, Jim Cooper, a dit lors d’une audience du Comité sénatorial permanent de la sécurité publique en septembre.

Alors que les deux premières infractions en vertu de la proposition 36 resteraient des délits, la mesure de vote ferait d’une troisième condamnation un crime.

La campagne Non à la proposition 36 souligne une diminution des taux de délinquance des vols (arrestations pour crimes signalés) comme facteur clé de l’augmentation du taux de criminalité dans le commerce de détail à l’échelle de l’État.

En termes simples, des critiques comme Cristine Soto DeBerry… qui a écrit l’argument d’opposition à la proposition 36 — affirment que les vols sont en hausse parce que « personne n’est arrêté ».

Notre analyse CBS News California des données sur la criminalité de l’État a révélé que les taux de résolution ont chuté après l’adoption de la proposition 47.

Le taux de résolution des vols à l’échelle de l’État était d’environ 8 % en 2023, selon les données du DOJ. Les taux de délinquance pour vol ont culminé à plus de 20 % en 1990 et ont diminué régulièrement jusque vers 2000, où ils ont oscillé autour de 14 à 16 % jusqu’en 2014, lorsque la proposition 47 a été adoptée.

Les taux de délinquance des vols ont ensuite chuté après 2014, puis sont retombés à un niveau historiquement bas de 6 % pendant la pandémie. Depuis, ils sont en légère augmentation.

Cependant, tout comme pour la criminalité liée au commerce de détail, les taux de résolution varient selon les comtés, et davantage de comtés ont connu une baisse après la pandémie de COVID-19 qu’après l’adoption de la proposition 47.

Soto DeBerry a souligné les affirmations des forces de l’ordre selon lesquelles elles ne peuvent souvent pas répondre aux rapports de vol en raison d’un manque de personnel. Elle affirme que la proposition 36 ne changera rien à cela.

« Ce qui dissuade les gens de commettre un crime, c’est la conviction qu’ils se feront prendre. C’est tout », a déclaré Soto DeBerry.

Les partisans de la proposition 36 affirment que les récidivistes seront confrontés à ce qu’on appelle un « wobbler », qui peut être accusé soit d’un délit, soit d’un crime. Ils soutiennent qu’en vertu de la proposition 36, les récidivistes seraient plus susceptibles d’être détenus en prison jusqu’à ce qu’ils voient un juge, ce qui inciterait les agents à procéder à une arrestation et créerait un plus grand effet de dissuasion pour les voleurs en série.

La proposition 47 ou la pandémie de COVID-19 ?

La lutte pour identifier la cause de la récente augmentation de la criminalité dans le commerce de détail ne consiste pas seulement à déterminer si elle est due à des conséquences moindres ou à une moindre chance d’être arrêté. Il y a aussi le défi d’identifier les changements sur différentes périodes.

Par exemple, un Étude PPIC examinant la criminalité après la proposition 47 et la pandémie ont trouvé des preuves que la pandémie de COVID-19 aurait pu avoir un impact plus fort sur la criminalité dans le commerce de détail que la proposition 47 et que les taux de résolution sont plus étroitement liés à l’augmentation de la criminalité dans le commerce de détail que la prison ou la prison.

L’étude a révélé que même si la population carcérale et carcérale a diminué de 30 % au total, « l’impact sur la criminalité a été modeste et limité ».

La baisse de l’incarcération résultant de la proposition 47 n’a probablement contribué qu’à une augmentation d’environ 4 % des vols et des introductions par effraction de voitures (qui ne constituent ni l’un ni l’autre des délits liés au commerce de détail). Pendant ce temps, les taux de liquidation de la proposition 47 ont entraîné une augmentation de 3 % des cambriolages, une augmentation de 2 % des vols de voitures et une augmentation de 1 % des vols.

Cependant, l’étude a révélé que lorsque la population carcérale et les taux de cambriolages ont diminué pendant la pandémie, « les cambriolages commerciaux ont augmenté au total de 5,3 %, ce qui représente environ un tiers de l’augmentation observée au cours de cette période. Certaines preuves faibles suggèrent également une augmentation en 2021. » dans les cambriolages commerciaux liés à de faibles taux de résolution.

L’étude n’inclut pas l’augmentation de 2023 et reconnaît que les données sur la criminalité dans le commerce de détail sont confuses et pas toujours complètes. Certains magasins signalent peut-être moins de vols aux forces de l’ordre, tandis que d’autres peuvent en signaler davantage.

« Compte tenu du manque de données qui capturent de manière précise, complète, cohérente et crédible les incidents de vol dans le commerce de détail, il est impossible d’évaluer de manière fiable le rôle de la Prop 47 sur le vol dans le commerce de détail », indique l’étude.

Une employée d’épicerie avec laquelle nous avons parlé, que nous appellerons Laura, n’est que l’une des nombreuses personnes en première ligne de ce qui est devenu une bataille constante et très médiatisée contre le vol dans les magasins de détail dans l’État le plus peuplé du pays.

Nous avons accepté de cacher la véritable identité de Laura pour protéger son travail. Elle a déclaré s’être sentie obligée de parler au nom de ses collègues, en nous montrant des vidéos de vols répétés dans son magasin.

« Ils savent que même si la police arrive, ils sont simplement expulsés de la propriété, ils font demi-tour et reviennent », a-t-elle déclaré à propos des délinquants.

Laura a ajouté que des vidéos virales de vol au détail comme celles-ci ne montrent pas la réalité du vol au détail.

De nombreux magasins interdisent à leurs employés d’arrêter les voleurs à l’étalage et, dans certains cas, licencient les employés qui le font, comme cet employé de Safeway dans la région de la baie de San Francisco.

« Tout le monde sait que nous ne pouvons pas les toucher », a déclaré Laura.

Laura a ajouté que les travailleurs ne peuvent pas signaler tous les vols et que lorsqu’ils appellent la police, les voleurs sont souvent partis bien avant l’arrivée des forces de l’ordre.

« Il ne s’agit pas seulement des sans-abri et des toxicomanes », a-t-elle déclaré. « Ce sont des gens qui arrivent en Tesla et qui sortent avec des chariots remplis de produits d’épicerie. »

Même le gouverneur de Californie Gavin Newsom a été témoin d’un vol dans un magasin. Il a décrit à un groupe de maires de Californie lors d’un appel Zoom comment un employé de Target l’avait blâmé pour la vague de vols au détail après que le gouverneur ait été témoin de l’incident.

Le gouverneur était partisan de la proposition 47 et est désormais contre la proposition 36.

En août, Newsom a signé un projet de loi ciblant le vol organisé de produits de vente au détail et les délits contre les biens. Ce paquet prévoyait des sanctions plus sévères visant les récidivistes. En septembre, Newsom a signé un autre projet de loi ciblant spécifiquement les vols avec effractionimposant des peines plus sévères pour les incidents entraînant des vols et des dommages importants.

Laura espère que des sanctions plus sévères dans le cadre du projet de loi du gouverneur et de la proposition 36 inciteront les agents à procéder à davantage d’arrestations et à dissuader les voleurs potentiels. Elle a déclaré que même si cela ne mettrait pas un terme à tous les vols dans les commerces de détail, « nous devons faire quelque chose ».

