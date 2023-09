Examen des tâches Lumie : lampe SAD et lampe de travail en un

En un coup d’oeil Note d’expert Avantages Conception élégante

Usage double

Luminosité de 10 000 lux

Restitue les couleurs avec précision Les inconvénients La hauteur ne peut pas être ajustée

Cher Notre verdict Cette lampe élégante peut être utilisée à la fois comme lampe de travail puissante et comme lampe SAD – et elle aura fière allure partout où vous la placerez. C’est cher, mais les personnes souffrant du TAS peuvent économiser de l’argent au point d’achat en demandant un allégement de la TVA.

Prix ​​une fois examiné

Pas encore disponible aux États-Unis

Maintenant que l’hiver approche, certains d’entre nous s’inquiètent déjà de notre bonheur et de notre productivité dans les mois à venir, car nous faisons face à moins d’heures de lumière du jour et à un ciel gris pendant la journée. Si cela vous ressemble, vous pourriez souffrir de trouble affectif saisonnier.

Le trouble affectif saisonnier (TAS) est un type de dépression lié au manque de soleil pendant l’hiver. Si vous souffrez de TAS, l’un des moyens recommandés pour le gérer est la luminothérapie.

Une boîte ou une lampe de luminothérapie recrée les effets de la lumière du jour manquée et peut améliorer l’humeur et l’énergie des personnes concernées.

Pour que la lampe soit efficace, elle doit fournir au moins 10 000 lux de lumière et vous devrez l’utiliser environ une demi-heure par jour.

Lumie est une marque connue de luminothérapie, spécialisée dans les lampes SAD et les alarmes lumineuses (qui facilitent le réveil et le démarrage lorsqu’il fait encore noir dehors).

Nous examinons la dernière lampe de Lumie, une lampe de travail qui sert également de lampe SAD.

Avant d’aller plus loin, je dois dire que je n’ai pas reçu de diagnostic de TAS, je ne peux donc pas parler des effets thérapeutiques de cette lampe ou de toute autre lampe SAD – même si je connais un ralentissement au cours des mois d’hiver. Ce que je peux faire, c’est décrire la lampe et son utilisation.

Concevoir et construire

Cinq options de couleurs

Hauteur fixe mais angle réglable

Les lampes SAD ne sont pas toujours particulièrement axées sur le design, ce qui rend la lampe de travail de Lumie encore plus remarquable. Son design est simple et élégant, avec une tête de lampe qui reflète la forme et la taille de sa base.

Il reste stable et est en fait très difficile à renverser. Si vous faites un glissement accidentel, vous ne modifierez probablement que l’angle de la lampe.

Il est disponible en cinq options de couleurs véritablement attrayantes : jaune doré, vert sauge, bleu acier, brume blanche et bleu anthracite – qui est la couleur du modèle que nous examinons. Pour un aperçu du reste, John Lewis a toutes les options de couleurs en stock.

Il est idéal pour le dessin, la peinture ou la couture, où il ne s’agit pas seulement de voir les détails, mais aussi de restituer les couleurs ou les nuances avec précision.

Il mesure un peu moins de 43 cm de haut, avec une base de 17 cm x 17 cm (environ). La tige de la lampe, légèrement inclinée, ne peut pas être pliée – vous ne pouvez donc pas modifier sa distance par rapport à la surface de votre bureau comme vous le pouvez avec une lampe Anglepoise.

Ce que vous pouvez faire, c’est faire pivoter le col de la lampe de 180° et incliner la tête de la lampe de la même manière, de sorte qu’elle éclaire soit le bureau devant vous, soit votre visage pour l’utiliser comme lumière SAD.

Emma Rowley / Fonderie

Sa polyvalence et sa construction élancée en font une option attrayante pour les personnes qui souhaitent une lampe de luminothérapie mais n’ont pas d’espace pour une boîte à lumière dédiée.

Performances et fonctionnalités

Intensité variable

IRC 95+

10 000 lux

La Lumie Task a une lumière blanche froide et à intensité variable. La source lumineuse mesure environ 17 cm de diamètre et toute la zone est éclairée, sans aucune ampoule visible.

Emma Rowley / Fonderie

Vous allumez la lampe et déterminez sa luminosité en passant un doigt sur le logo situé à la base. Un appui sur le côté du logo l’éteindra à nouveau. C’est une solution épurée et élégante qui évite le besoin de boutons ou de cadrans.

Emma Rowley / Fonderie

Il est facile d’ajuster la lumière à vos besoins : environ la moitié aux deux tiers de sa luminosité potentielle sont idéales pour travailler sur un ordinateur pendant la journée.

Le soir, ou lorsque vous effectuez un travail détaillé ou un bricolage, vous pouvez le monter. La lampe de travail a un CRI (indice de rendu des couleurs) de 95+. Le CRI mesure la précision avec laquelle les couleurs apparaissent sous la lumière électrique, par rapport à la lumière naturelle du jour. Un CRI supérieur à 90 est considéré comme excellent.

Cela signifie qu’il est idéal pour le dessin, la peinture ou la couture, où il ne s’agit pas seulement de voir les détails, mais aussi de restituer les couleurs ou les nuances avec précision.

Emma Rowley / Fonderie

Pour l’utiliser comme appareil de luminothérapie, vous devrez l’allumer à sa luminosité maximale de 10 000 lux et l’incliner vers votre visage. Même si vous ne devez pas le regarder, il doit être proche de votre visage (à environ 50 cm) et sa lumière doit atteindre directement vos yeux.

Sa polyvalence et sa construction élancée en font une option attrayante pour les personnes qui souhaitent une lampe SAD mais n’ont pas d’espace pour un caisson lumineux dédié.

Lumie ne précise pas combien de temps vous devez l’utiliser pour la luminothérapie, mais il est généralement admis que les lumières SAD doivent être utilisées environ 20 à 30 minutes par jour.

Prix ​​et disponibilité

Au moment de la rédaction de cet article, Lumie Task est disponible au Royaume-Uni auprès de John Lewis et directement auprès de Lumie.

Si vous souffrez de SAD, il pourrait y avoir un avantage à acheter directement auprès de Lumie. Si vous – ou la personne pour laquelle vous achetez – souffrez de troubles affectifs saisonniers et que vous l’achetez pour un usage domestique et personnel, vous pouvez demander un allégement de la TVA, cela ne vous coûtera donc que 207,50 £.

Verdict

La Lumie Task est une lampe belle et utile. Sa seule limite d’utilisation est qu’on ne peut pas régler la hauteur de la lampe. Je n’ai pas trouvé que cela posait un problème lors du test, mais cela vaut la peine de le savoir si vous envisagez d’en acheter un.

C’est aussi un produit cher. Vous pourriez acheter une lampe SAD et une lampe de travail et obtenez toujours de la monnaie par rapport au prix de celle-ci. Mais il est difficile de prétendre que sa conception intelligente et sa construction de haute qualité n’en valent pas la peine.

Mais si ce n’est pas l’appareil de luminothérapie qui vous convient, jetez un œil à notre tour d’horizon des meilleures lampes SAD que nous avons testées. Et si vous avez du mal pendant les sombres matins d’hiver, consultez notre tour d’horizon des meilleures alarmes lumineuses pour une aide supplémentaire au réveil.