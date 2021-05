Examen des «  Riders of Justice  »: donnez-moi simplement une raison

Le cinéaste danois Anders Thomas Jensen comprend que les tragédies les plus difficiles à traiter sont celles qui sont inexplicables, du genre où il n’y a personne à blâmer. Cette idée est au cœur de sa déconstruction au cœur d’or, mais joyeusement sanglant, du thriller de vengeance et des pulsions masculines à la tête de viande qui soulignent généralement le genre.

Dans la scène d’ouverture choquante de «Riders of Justice», le vélo d’une fille est volé et transformé en cadeau de Noël pour un autre enfant, déclenchant une chaîne d’événements qui se traduit par une explosion désastreuse du métro. Quand Otto (Nikolaj Lie Kaas), un expert en probabilités souffrant d’un mauvais cas de culpabilité d’un survivant, met la calamité sur le chef d’un gang criminel, il déclenche par inadvertance une autre vague de violence.

Avec l’aide de ses amis tech-wiz (Lars Brygmann et Nicolas Bro), Otto crée un schéma élaboré prouvant l’intentionnalité du crash. Mais les choses deviennent radicalement plus physiques lorsque le groupe de nerds est rejoint par Markus (un Mads Mikkelsen incroyablement insensible), un militaire au retard de croissance émotionnel dont la femme a été tuée dans l’accident et dont la fille adolescente, Mathilde (Andrea Heick Gadeberg), à peine l’a fait vivant.