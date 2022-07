Examen des prêts hypothécaires Rocket pour août 2022

Rocket Mortgage est le plus grand prêteur hypothécaire de détail en ligne aux États-Unis. Ce prêteur en ligne propose une multitude de contenus éducatifs sur son site Web pour aider les acheteurs à mieux comprendre les processus d’achat d’une hypothèque et d’une maison.

Son site Web propose plusieurs calculatrices hypothécaires faciles à utiliser pour vous aider à déterminer combien de maison vous pouvez vous permettre. Rocket Mortgage est l’un des principaux prêteurs de prêts FHA, qui sont des options d’acompte plus faibles et flexibles pour accédants à la propriété. C’est également l’un des plus grands titrisateurs de prêts VA, qui sont des prêts hypothécaires à moindre coût pour les anciens combattants et les membres de leur famille.

Comme Processus de souscription rapide et pratique avec approbation vérifiée

Offre des prêts FHA pour les copropriétés (une perle rare)

Aucun frais pour bloquer le taux d’intérêt pendant 45 jours N’aime pas Pas de succursales physiques, bien qu’il s’associe à des courtiers indépendants avec des emplacements physiques

Pas de flottement libre pour les blocages de taux d’intérêt

Aucun prêt USDA ou HELOC

Rocket Mortgage propose une option appelée Overnight Underwrite, un outil d’approbation rapide et vérifié pour obtenir un prêt immobilier. Il fonctionne de la même manière qu’une lettre de préapprobation, mais il offre en fait l’approbation complète du prêteur en aussi peu que 2 heures. En téléchargeant tous vos documents avant 19 h HE, par exemple, vous pouvez obtenir une approbation complète le lendemain matin. Si vous passez par le processus d’approbation vérifié et que votre prêt ne se clôture pas en raison de l’examen de vos finances par Rocket Mortgage, il vous rapportera 1 000 $.

Voici tout ce que vous devez savoir sur Rocket Mortgage et ses offres hypothécaires.

Quels types de prêts hypothécaires offre Rocket Mortgage?

Rocket Mortgage propose la plupart des types de prêts immobiliers et est l’un des plus grands prêteurs hypothécaires en ligne du pays. Sa liste complète comprend :

Virginie ou des prêts aux anciens combattants

ou des prêts aux anciens combattants FHA ou prêts de la Federal Housing Administration

ou prêts de la Federal Housing Administration Conventionnel

Géant

Les bras ou prêts hypothécaires à taux révisable

ou prêts hypothécaires à taux révisable Refinancer

Pointage de crédit minimum pour Rocket Mortgage

La cote de crédit minimale pour les prêts hypothécaires conventionnels avec Rocket est de 620 et de 680 pour les prêts jumbo. Vous pouvez obtenir une approbation pour un prêt FHA ou VA via Rocket Mortgage avec un score aussi bas que 580.

Exigences minimales de mise de fonds pour Rocket Mortgage

La exigences d’acompte avec Rocket Mortgage sont les mêmes exigences standard pour tous les prêts immobiliers. Voici les exigences par type de prêt :

Prêt VA : 0% d’acompte minimum requis

: 0% d’acompte minimum requis Prêt FHA : 3,5 % d’acompte minimum requis

: 3,5 % d’acompte minimum requis Prêt classique : Acompte minimum de 3% requis

: Acompte minimum de 3% requis Prêt géant: 10% d’acompte minimum requis

Quels sont les termes, frais et conditions de Rocket Mortgage ?

Rocket Mortgage facture la plupart des frais typiques de tous les prêteurs, mais il n’y a aucun frais pour bloquer un taux d’intérêt pendant 45 jours. Le blocage de votre taux peut être utile, d’autant plus que les taux d’intérêt augmentent et devraient continuer d’augmenter tout au long de 2022. Même un dixième de point de pourcentage peut ajouter des dizaines de milliers de dollars sur la durée de votre prêt.

Cependant, si vous souhaitez prolonger votre taux de 15 jours supplémentaires (ce que vous pouvez faire deux fois), cela vous coûtera 25 points de base, ce qui signifie que votre taux hypothécaire augmentera de 0,25 %. Alors que certains prêteurs offrent un flottement gratuit, ce qui vous permet de réduire votre taux d’intérêt bloqué si les taux baissent, Rocket Mortgage ne l’offre pas en standard. Au lieu de cela, Rocket Mortgage propose Rate Shield, un produit qui vous permet de bloquer un taux d’intérêt pendant 90 jours avant de trouver une maison, ce qui inclut un flottement gratuit vers le bas – mais cela vous coûtera 1 point de base.

Ce géant du crédit hypothécaire en ligne facture également un dépôt de 500 $ pour les évaluations de la maison, qui est utilisé pour payer l’évaluation lorsque vous fermez votre nouvelle maison à la fin de la transaction.

En dehors des frais spécifiques aux prêteurs, il existe d’autres coûts et frais standard associés à l’achat d’une maison. Certains des plus courants incluent:

Évaluation de la maison

Assurance titres

Frais d’avocat

Impôts

L’assurance habitation

Quelles réductions offre Rocket Mortgage ?

Comme la plupart des prêteurs, Rocket Mortgages vous offre la possibilité de réduire votre taux d’intérêt en achat de points hypothécaires à l’avant. Si vous pouvez vous permettre de payer comptant pour des points, votre taux d’intérêt pour l’ensemble de votre prêt diminuera, vous permettant d’économiser des dizaines de milliers de dollars sur la durée de votre prêt hypothécaire.

Pouvez-vous refinancer avec Rocket Mortgage ?

Oui, Rocket Mortgage propose de refinancer des prêts immobiliers. Vous pouvez remplir un refinancement en espèces ou un financement à taux à terme standard.

Où opère Rocket Mortgage ?

Rocket Mortgage opère en ligne dans les 50 États américains. Bien que l’entreprise elle-même n’emploie aucun courtier en hypothèques, elle travaille avec des milliers de courtiers en hypothèques indépendants à travers le pays, dont beaucoup ont des succursales physiques où vous pouvez vous rendre pour une expérience en personne.

FAQ

Combien de temps faut-il pour faire une demande en ligne avec Rocket Mortgage ? Rocket Mortgage a un processus d’approbation vérifié appelé Overnight Underwrite, qui peut vous approuver pour une hypothèque en aussi peu que 2 heures.

Rocket Mortgage annonce-t-il des taux d’intérêt en ligne ? Rocket Mortgage annonce des taux d’intérêt quotidiens en ligne, mais votre taux d’intérêt individuel est toujours spécifique à votre situation financière personnelle. Votre pointage de crédit est un facteur important dans la détermination de votre taux d’intérêt, alors assurez-vous de donner la priorité au remboursement de toute dette à taux d’intérêt élevé, comme la dette de carte de crédit, avant de commencer à chercher une maison. Il n’y a pas d’attraction de crédit ferme lorsque vous recherchez des taux généraux de Rocket Mortgage ou que vous êtes préqualifié, mais pour être préapprouvé ou vérifié, vous devez tirer sur votre crédit.

Combien de jours faut-il pour fermer une maison avec Rocket Mortgage ? Cela peut prendre aussi peu que huit jours pour fermer une nouvelle maison avec Rocket Mortgage, ce qui est un processus de fermeture assez rapide. En moyenne, le processus de clôture prend environ 26 jours, mais cela dépend du marché sur lequel vous achetez votre nouvelle maison. Dans les marchés particulièrement chauds, vous devez vous attendre à ce que la fermeture de votre maison prenne plus d’un mois, quel que soit le prêteur hypothécaire avec lequel vous travaillez.

Méthodologie

CNET examine les prêteurs hypothécaires en comparant divers critères, notamment : les types de prêts offerts, les exigences en matière de pointage de crédit, les exigences en matière d’acompte, les caractéristiques, les conditions et les frais, les rabais offerts, l’accessibilité et les options de refinancement.

Le contenu éditorial de cette page est basé uniquement sur des évaluations objectives et indépendantes de nos rédacteurs et n’est pas influencé par la publicité ou les partenariats. Il n’a pas été fourni ou commandé par un tiers. Cependant, nous pouvons recevoir une compensation lorsque vous cliquez sur des liens vers des produits ou services proposés par nos partenaires.