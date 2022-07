Examen des prêteurs hypothécaires Flagstar Bank pour août 2022

Avec une réputation de prêteur hypothécaire qui fermera votre maison rapidement et à temps, Flagstar Bank est un candidat digne pour un prêt immobilier. Dans certains cas, les acheteurs peuvent terminer la fermeture d’une maison en aussi peu que 15 jours, selon le prêteur hypothécaire.

Flagstar Bank offre une certaine flexibilité dans son portefeuille de prêts et de programmes pour les acheteurs potentiels. Par exemple, Flagstar a un programme de prêt aux premiers intervenants pour ceux qui travaillent en première ligne, tels que les policiers, les pompiers et les ambulanciers, offrant un crédit de prêteur de 500 $ à la fin de l’entiercement.

Comme Libre de bloquer le taux d’intérêt jusqu’à 60 jours

Peut fermer aussi vite que 15 jours dans certains cas

Élimine ou réduit les frais pour les anciens combattants pour les prêts VA N’aime pas Sous le feu du CFPB pour pratiques hypothécaires abusives en 2014

Informations minimales sur les prêts et les taux sur le site Web

La banque propose également un programme de prêts professionnels à ceux de certains secteurs comme le droit ou la médecine. Avec une cote de crédit de 700 ou plus, vous pouvez être admissible à un prêt pouvant atteindre 1,5 million de dollars et aucune assurance hypothécaire n’est requise. En outre, Flagstar propose des prêts Community Reinvestment Act qui s’adressent aux communautés mal desservies et à faible revenu avec des taux et des frais réduits.

Flagstar était sous le feu aussi récemment qu’en 2014 pour pratiques hypothécaires inappropriées, spécifiquement pour bloquer les tentatives des emprunteurs de sauver leur maison avant la promulgation des saisies. La banque a été condamnée à payer 37,5 millions de dollars d’amendes et d’indemnisations aux victimes par le Consumer Financial Protection Bureau.

Voici tout ce que vous devez savoir sur Flagstar et ses offres hypothécaires.

Quels types de prêts hypothécaires offre Flagstar?

Flagstar offre le menu complet des prêts immobiliers à ses clients. Sa liste comprend mais n’est pas limitée à:

Prêts VA ou Veterans Affairs

Prêts FHA ou Federal Housing Administration

Conventionnel

Géant

ARM ou prêts hypothécaires à taux révisable

Refinancer

Prêts sur valeur domiciliaire (dans tout le pays, sauf au Texas)

HELOC, ou marges de crédit sur valeur domiciliaire

Refinancer

Construction/rénovation

Cote de crédit minimale

Le pointage de crédit minimum dont vous avez besoin pour contracter un prêt gouvernemental, comme un prêt FHA ou VA, avec Flagstar est de 580. Pour les prêts hypothécaires conventionnels, le pointage de crédit minimum requis est de 620, et pour les prêts jumbo, ce nombre passe à 680.

Acompte minimum

Le minimum acompte requis varie selon le type de prêt avec tous les prêteurs, mais généralement les exigences d’acompte pour certains des types de prêts les plus courants avec Flagstar sont :

Prêt VA : 0% d’acompte minimum requis

0% d’acompte minimum requis Prêt FHA : Acompte minimum de 3,5% requis

Acompte minimum de 3,5% requis Prêt classique : Acompte minimum de 3% requis

Acompte minimum de 3% requis USDA : 0% d’acompte minimum requis

Quels sont les termes et les frais de Flagstar ?



Il y a des coûts et des frais standard associés à l’achat d’une maison, peu importe qui est votre prêteur hypothécaire. Flagstar facture généralement des frais de traitement et de souscription (comme le font la plupart des prêteurs), mais il élimine ou réduit tous ses frais réguliers pour les prêts VA, ce qui est un avantage sérieux pour les anciens combattants.

Il existe également des frais typiques liés à la fermeture de votre maison que vous payez par l’intermédiaire de votre prêteur hypothécaire pour les services tiers impliqués dans le processus de clôture – par exemple, les frais d’évaluation de votre maison, le titre, l’assurance contre les inondations, l’entiercement, le câblage, l’enregistrement du comté et autres services locaux. Certains des plus courants sont :

Vous pouvez en savoir plus sur ce qui est inclus dans les frais de clôture ici.

Est-ce que Flagstar offre des points hypothécaires ?

Oui, vous pouvez acheter des points hypothécaires pour baisser votre taux d’intérêt. Un point équivaut à 1 % de la valeur de votre prêt hypothécaire. Connu sous le nom d'”achat à la baisse de votre taux”, l’achat de points consiste essentiellement à payer des frais pour réduire votre taux d’intérêt, ce qui réduit également votre paiement mensuel, ce qui profite à votre budget.

Où opère Flagstar ?

Flagstar opère en ligne dans les 50 États des États-Unis, compte 82 emplacements physiques et près de 300 agents de crédit.

Pouvez-vous refinancer avec Flagstar ?

Flagstar propose des options de refinancement standard. Vous pouvez remplir un refinancement en espècesterme à taux normal refinancer ou convertissez votre prêt hypothécaire à taux révisable en une hypothèque à taux fixe. La banque dispose d’un calculateur de refinancement vous pouvez utiliser pour déterminer si un refi a du sens pour votre situation spécifique.

FAQ

Est-ce que Flagstar annonce des taux d’intérêt en ligne ? Flagstar ne fait pas de publicité en ligne sur les taux d’intérêt quotidiens, mais son site Web propose des explications de base sur son type de prêt le plus populaire. Afin d’obtenir un tarif personnalisé, vous devrez fournir votre nom et votre adresse et répondre à une série de questions, notamment combien vous envisagez de dépenser pour une maison et quelle est votre cote de crédit.

Combien de jours faut-il pour fermer une maison avec Flagstar ? En moyenne, il faut environ 21 à 30 jours pour fermer une propriété avec Flagstar, bien que cela puisse prendre aussi peu que 15 jours. L’emplacement de votre maison peut avoir un impact sur le temps qu’il faut pour fermer – si vous achetez votre maison dans un quartier très recherché, cela pourrait prendre plus de temps.

Méthodologie

CNET examine les prêteurs hypothécaires en comparant une variété de critères, y compris les types de prêts offerts, les exigences de pointage de crédit, les exigences d’acompte, les caractéristiques, les conditions et les frais, les rabais offerts, l’accessibilité et les options de refinancement.

