Ethan se retire dans son sous-sol et se tourne vers lui-même comme sujet de test. Comme on pouvait s’y attendre, les choses tournent très mal: sa conscience se divise en dix personnalités différentes, certaines plus agressives et peu coopératives que d’autres, apparaissant six minutes par heure. Ces cycles remplissent ce thriller maigre mais le rendent répétitif et fastidieux. La collègue et petite amie d’Ethan Alli (Paton Ashbrook, la nièce de l’acteur de «Twin Peaks» Dana Ashbrook, qui joue également dans le film) vient à son aide, mais leur relation n’est pas suffisamment étoffée pour justifier qu’elle reste à travers cette volatile et un procès irrationnel.

Les cinéastes ont fait de grands efforts pour enraciner la science en fait (l’un des trois co-scénaristes, Justin Moretto, a étudié les neurosciences et la biotechnologie), mais ces détails embourbent l’histoire dans une confusion confuse. Le cœur de la science d’Ethan est qu’il cartographie les émotions pour rendre les souvenirs lisibles, mais ce que le film pourrait vraiment utiliser est un ancrage émotionnel. Lorsqu’un film qui ressent une telle portée scientifique manque de cœur, l’expérience de visionnement est morne et sans âme.

Prémisse mineure

Non classé. Durée: 1 heure 35 minutes.