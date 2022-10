Examen des plans de la Nouvelle-Écosse après la panne de certains générateurs dans des immeubles de logements sociaux pendant Fiona

Lorsque la tempête post-tropicale Fiona a coupé l’électricité au Alderney Manor à Dartmouth, en Nouvelle-Écosse, les habitants du complexe de logements sociaux de 198 logements s’attendaient à ce que le générateur de secours sur le toit se mette en marche.

Mais ce n’était pas le cas.

Selon le ministère du Logement, le commutateur de transfert automatique a échoué, laissant les centaines de personnes qui vivent dans le gratte-ciel sans ascenseurs, lumières ou électricité pendant 24 heures.

Paul LaFleche, le sous-ministre du Logement, a noté les problèmes cette semaine lorsqu’on lui a demandé quelles leçons son ministère avait tirées de la tempête.

“Nous avons appris, entre autres, que l’entretien et la fourniture de génératrices sont un problème clé dans notre infrastructure de logements sociaux”, a déclaré LaFleche aux membres du comité des services communautaires de la province. “Nous avons vécu une partie de cela l’année dernière, mais maintenant nous savons que c’est un problème vraiment critique.”

Paul LaFleche, le sous-ministre du Logement, a déclaré que “l’entretien et la fourniture de génératrices est un enjeu clé dans notre infrastructure de logement public”. (Jean Laroche/Radio-Canada)

Il a promis que le ministère examinerait ce qui n’allait pas, y remédierait et proposerait une politique plus complète sur les mesures de secours d’urgence pour les quelque 2 000 immeubles de logements sociaux que possède la province.

« Nous chercherons à documenter nos propres problèmes en ce qui concerne les génératrices dans les immeubles avec des résidents vulnérables », a déclaré LaFleche. “Ce fut une expérience d’apprentissage.”

Selon les informations fournies à Radio-Canada par le ministère, 12 autres logements sociaux ont également eu des problèmes de génératrice pendant ou après la tempête.

La plupart des problèmes se sont produits dans des bâtiments gérés par la Cobequid Housing Authority. L’organisme gouvernemental gère des logements sociaux dans une zone qui s’étend de Stewiacke à la frontière du Nouveau-Brunswick et de la limite du comté de Pictou au début de la vallée d’Annapolis.

À Remsheg Villa à Wallace, en Nouvelle-Écosse, des électriciens ont dû remplacer une génératrice installée il y a moins de six mois. Il a cessé de fonctionner le deuxième jour de coupure de courant.

Les générateurs de secours ont également échoué à :

Villa Hillcrest à Springhill.

Manoir Fundy à Joggins.

Édifice pour aînés Noël

Marshview Manoir à Amherst.

Manoir à Amherst. Villa avec vue sur la rivière dans Stewiacke.

Stewiacke. Appartements arcadiens à Bible Hill.

À Hillside Villa à River Hebert, le réservoir de propane qui alimente le générateur en carburant s’est épuisé après avoir développé une fuite.

Les batteries ont fait défaut au bâtiment pour personnes âgées de Great Village et au manoir Sunnybrook à Shubenacadie. L’installation de Great Village a également manqué de carburant.

Difficultés supplémentaires

La défaillance des systèmes de secours a entraîné des difficultés supplémentaires pour les personnes qui vivent dans des installations alimentées par des puits. Leurs robinets se sont asséchés sans électricité pour les pompes.

Deux installations ont dû compter sur des générateurs portables pour les alimenter en électricité de secours. Les générateurs de secours dans certaines parties du Mountain View Manor à Parrsboro et du Lakeside Manor à Amherst doivent être remplacés et étaient hors service avant que la tempête ne frappe.

Selon le ministère, il n’y avait “aucun problème important de générateur à signaler” dans les bâtiments administrés par la Western Regional Housing Authority. Bien qu’elles aient subi le plus gros de la tempête, la Eastern Mainland Housing Authority et la Cape Breton Island Housing Authority n’ont eu « aucun problème de génératrice important ou prolongé ».

Selon la province, le plus gros problème auquel les autorités locales du logement étaient confrontées dans certaines régions durement touchées était le manque de carburant pour recharger les générateurs.

Pam Menchenton, la fonctionnaire qui supervise le travail des autorités du logement dans la province, a tenté de rassurer les membres du comité après que LaFleche l’ait appelée pour fournir un aperçu général des problèmes de générateur.

“Aucun d’entre eux n’a été absent longtemps”, a déclaré Menchenton. “Je veux dire que nous nous sommes mis dessus assez rapidement.”

“Certains générateurs n’étaient pas assez grands pour accueillir le bâtiment auquel ils étaient attachés et ils fonctionnaient 24h/24 et 7j/7 pendant des jours”, a-t-elle déclaré. “Cela crée donc des problèmes aussi, simplement parce que ce sont des choses mécaniques et qu’elles tombent en panne.”

Menchenton a suggéré que les améliorations futures des logements sociaux pourraient inclure “des générateurs de secours pour nos générateurs de secours”.

Après la réunion, LaFleche a déclaré que la situation était suffisamment préoccupante pour justifier un examen plus approfondi et peut-être une politique plus claire.

“Nous avons constaté depuis les deux dernières tempêtes qu’en fait les générateurs dans les logements publics sont rares”, a déclaré LaFleche. “Certains d’entre eux ne desservent qu’un espace commun, d’autres ne desservent que des éclairages de secours. Certains d’entre eux desservent peut-être un étage d’un immeuble ou peut-être deux ou trois appartements avec des personnes vulnérables.

“Donc, ce que j’appellerais la cohérence ou la politique autour de l’endroit et du moment où nous les avons, comment ils sont entretenus, n’a pas été adéquate.”

Selon Krista Higdon, conseillère en communication du ministère, la province possède 1 947 immeubles, dont 14 tours d’habitation.

Higdon a déclaré que les autorités du logement de la Nouvelle-Écosse comptaient sur 400 générateurs pour l’alimentation de secours ou temporaire, qui, selon elle, se trouvaient dans “des enceintes résistantes aux intempéries mais sensibles au vent et à la pluie extraordinaires”.

