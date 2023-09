Examen des imprimantes 3D Creality K1 et K1 Max : vitesse attendue avec une qualité inattendue

Au cours de la dernière année, l’impression 3D a fait un énorme bond en avant. Creality est l’un des plus grands fabricants d’imprimantes 3D au monde, il va donc de soi qu’il fabriquerait de nouvelles imprimantes pour suivre les dernières tendances.

Normalement, Creality fabrique des machines à petit budget pour les utilisateurs débutants, j’avais donc peur que les K1 et K1 Max – les nouveaux produits phares de la société – ne puissent pas jouer avec le meilleures imprimantes 3D rapides. Mais j’avais tort. Le K1, en particulier le K1 Max, sont des entrées solides dans ce nouveau monde de l’impression 3D et valent votre argent.

8.5 Créalité K1 Max Comme Grande plaque de construction

Très bon prix

Très vite

Fantastique première couche à chaque fois Je n’aime pas plusieurs points de défaillance sur l’alimentation en filament

Mauvaise trancheuse

Bien que le K1 soit le produit phare de Creality avec un prix bien budgétisé et des fonctionnalités fantastiques, le véritable gagnant de la paire est le K1 Max. Le volume de construction supplémentaire, le nivellement du lit Lidar et la caméra time-lapse élèvent le K1 au rang de machine que je recommande à tous ceux qui cherchent à fabriquer des accessoires à grande échelle dans un délai serré.

8.0 Créalité K1 Comme Super prix

Très vite

Application prise en charge Je n’aime pas Le slicer n’est pas génial

L’application est très chargée en publicités

Les Creality K1 et K1 Max ont la même qualité de construction globale, bien que le Max ait de meilleures finitions que le K1. Le Max est livré avec un plateau en verre plutôt qu’en plastique, ce qui ajoute à la sensation haut de gamme. Bien sûr, le Max a une plus grande surface de construction, c’est donc globalement une machine plus grande, mais presque toutes les autres pièces mécaniques sont les mêmes que celles du K1.

Les deux machines sont à entraînement direct, alimentées par l’arrière et ont la même partie chaude capable d’atteindre des températures d’environ 300 degrés Celsius. Peut-être à cause de la taille supplémentaire, j’ai eu plus de mal à alimenter le filament depuis l’arrière du K1 Max ; il restait coincé dans les nombreux plis et courbes du tube PTFE. Ce n’était pas une rupture ; un petit mouvement le réparait généralement, mais j’ai plié le matériau plusieurs fois. Pas idéal.

Spécifications des K1 et K1 Max Créalité K1 Créalité K1 Max Construire du volume 220x220x250mm 300x300x300mm Fin chaude Céramique Céramique Type d’extrudeuse Entraînement direct Entraînement direct Diamètre de la buse 0,4 mm 0,4 mm Température maximale de la buse 300C 300C Température maximale de la plaque de construction 100C 100C Vitesse maximale officielle 600 mm/s 600 mm/s Matériel pris en charge PLA, Hyper PLA, PETG, ABS, TPU PLA, Hyper PLA, PETG, ABS, TPU Mise à niveau automatique du lit Mise à niveau automatique du lit Nivellement du lit assisté par Lidar AI Capteur de fin de filament Oui Oui Connectivité Clé USB, WiFI, contrôlée par l’application Clé USB, WiFI, contrôlée par l’application Caméra accélérée Non Oui Trancheuse Trancheuse de créalité Trancheuse de créalité

La configuration sur les deux machines a été incroyablement simple. Ces éléments sont conçus pour être aussi plug-and-play que possible, et cela se voit. Je suis passé du retrait de la boîte au premier test d’impression en moins de 5 minutes, y compris la configuration du Wi-Fi et le téléchargement de l’application sur mon téléphone.

Une note sur l’application téléphonique : Bien qu’il soit idéal pour garder un œil sur votre impression via l’appareil photo lorsque vous utilisez le K1 Max ou simplement le panneau de commande du K1, Creality Cloud a eu son lot de détracteurs. L’application comporte trois composants principaux : l’établi, où vos imprimantes physiques peuvent être surveillées ; le slicer, où vous pouvez télécharger des modèles à découper et à envoyer à l’imprimante ; et la bibliothèque, où un magasin de modèles peut être téléchargé et imprimé. L’établi fonctionne incroyablement bien et vous permet de surveiller tous les aspects d’une machine d’impression. Vous pouvez l’accélérer, le mettre en pause ou régler les ventilateurs à votre guise pendant que vous imprimez. C’est plutôt génial.

Cependant, les deux autres parties de l’application sont un peu plus suspectes. Les gens du secteur de l’impression 3D craignent que l’utilisation de l’application permette à Creality d’utiliser IP pour laquelle il n’a pas d’autorisation. Il s’agit d’une préoccupation majeure pour les modélisateurs 3D qui ont initialement créé le modèle, car ils pourraient perdre des revenus si Creality propose leur travail gratuitement. J’ai évité d’utiliser ces parties de l’application pour cette raison, même si j’ai découpé le test d’impression CNET à l’aide du slicer pour l’essayer, et cela a bien fonctionné.

James Bricknell / CNET

Concernant la qualité de fabrication, les K1 et K1 Max sont un sac mitigé. Les deux sont bien construits, mais la finition laisse un peu à désirer. Les pièces importantes comme les moteurs pas à pas, les vis sans fin et les courroies sont toutes bien assemblées et ne semblent pas bon marché. Ensuite, lorsque vous regardez le logo Creality et que vous le voyez placé de travers, comme le sont plusieurs autres autocollants, vous avez l’impression que certaines des touches les plus humaines ne sont pas aussi bien prises en charge. Encore une fois, aucune de ces erreurs esthétiques ne change la qualité d’impression, mais lorsque vous dépensez 600 $ ou plus pour un produit, vous vous attendez à ce que les logos soient droits.

Indépendamment des logos bancals, les K1 et K1 Max s’impriment extrêmement bien. Il est révolu le temps où vous passiez des mois à modifier votre Creality Ender 3 pour produire une bonne impression ; ces choses sont fantastiques dès le départ. Alors que Creality revendique une vitesse potentielle de 600 mm/s, la limite de vitesse pratique que j’ai trouvée était de 300 mm/s, ce qui représente encore une amélioration considérable par rapport aux imprimantes 3D d’il y a à peine un an. En utilisant PLA Série Hyper — un matériau avec une viscosité élevée une fois fondu afin qu’il puisse imprimer plus rapidement — vous donne le meilleur résultat à une vitesse aussi élevée, mais même en utilisant du PETG à 150 mm/s donne des résultats incroyables. Ce dragon de Kijai Design a été imprimé en PETG, et aucun détail n’est perdu, même à grande vitesse.

James Bricknell / CNET

Les deux imprimantes 3D ont bien réussi le test de torture de CNET, la K1 Max étant légèrement meilleure que la K1. Je pense que le nivellement du lit assisté par Lidar a aidé ici, car tous les bâtonnets de test de tolérance ont pu être retirés. Ces bâtons sont susceptibles de se lier sur la première couche si elle n’est pas parfaite, donc très peu d’imprimeurs réussissent avec les quatre. Les deux imprimantes ont réussi à avoir très peu de sonneries, et les tests de porte-à-faux et de pontage ont montré que les K1 et K1 Max étaient excellentes, même à grande vitesse. Consultez notre liste des meilleures imprimantes 3D pour plus de détails sur la façon dont nous utilisons ce test.

Le K1 Max, avec sa plus grande surface de construction, est particulièrement amusant à jouer. Le K1 est une machine décente, mais elle ne se démarque pas de la foule comme le fait le K1 Max. Avoir une imprimante entièrement fermée qui ne prend pas beaucoup de place et qui peut imprimer des casques de cosplay pleine grandeur est incroyable, et avoir un prix inférieur à 1 000 $ en fait une imprimante à surveiller pour quiconque fabrique des tenues ou des armures.

James Bricknell / CNET

Chaque modèle que j’ai imprimé, que ce soit sur le K1 ou le K1 Max, s’est très bien déroulé. À 300 mm/s, quelques imperfections étaient visibles, mais si vous ralentissiez tout, disons de 150 à 180 mm/s, et réduisiez la hauteur de couche, les impressions étaient aussi bonnes que tout ce que j’ai fait sur des machines comme les MK3s+ de Prusa, le roi régnant des imprimantes 3D il y a à peine deux ans. Cela témoigne de l’avancée des logiciels et du matériel en si peu de temps. N’oubliez pas que 180 mm/s est toujours trois fois plus rapide que presque toutes les imprimantes disponibles en 2021, donc quand je dis « tout ralenti », c’est une affirmation relative.

Quelle que soit l’une de ces imprimantes 3D que vous cherchez à acheter, la K1 à faible coût ou la grande vieille K1 Max, vous obtiendrez une excellente machine pour le prix. Creality a toujours fabriqué des machines qui nécessitaient d’être peaufinées pour obtenir des modèles de bonne qualité, mais ces deux-là fonctionnent très bien dès la sortie de la boîte.

Si vous avez 900 $ et que vous essayez de décider lequel acheter, le K1 Max est mon choix. Les fonctionnalités supplémentaires qu’elle offre, comme la mise à niveau du lit Lidar et une caméra time-lapse, sont excellentes, mais le volume de construction de 300 x 300 x 300 mm élève l’ensemble de la machine à la grandeur. Mais si vous avez environ 600 $ ? Le K1 est un bon choix, même si je pense que le Laboratoire Bambu P1P c’est un peu mieux.