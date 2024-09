Examen des Google Pixel Buds Pro 2 : de meilleurs AirPods Pro pour Android

Basculez entre votre ordinateur et votre téléphone portable, et les écouteurs sont suffisamment intelligents pour le savoir. Vous pouvez répondre à un appel sur votre téléphone tout en étant connecté à votre ordinateur, ce qui est très utile pour les multitâches.

Une chose que je trouve décevante, comme c’est le cas avec tous les assistants vocaux jusqu’à présent, est l’intégration de Gemini. Vous appuyez sur les boutons pour poser toutes les questions aux Gémeaux standard, y compris les suivis, ce qui est très ennuyeux si vous avez plusieurs questions à la fois. Google a également intégré une phrase de réveil (« Hey Google, parlons-en ») pour ouvrir son IA conversationnelle Gemini Live.

L’invite ouvre Gemini Live et vous pouvez lui demander tout ce que vous pouvez imaginer demander à une IA, des critiques de restaurants à un bon programme d’entraînement basé sur vos activités de la journée en cours. Vous pouvez même l’interrompre si vous pensez qu’il ne comprend pas votre sujet, et il suivra le contexte.

Je préfère utiliser cette fonctionnalité dans l’application Gemini Live sur mon téléphone, donc je n’ai pas besoin de les prononcer à voix haute, mais si vous êtes malvoyant ou si vous détestez simplement taper, le mot d’activation et Gemini Live pourraient être plus impressionnants. pour vous. Je noterais que tant que vous disposez de l’application Gemini, vous pouvez ouvrir Gemini Live et l’utiliser avec n’importe quelle autre paire d’écouteurs. Vous n’avez pas besoin des Pixel Buds Pro 2 pour utiliser Gemini Live, c’est juste pour avoir le mot d’activation.

J’échangerais ces fonctionnalités en un clin d’œil contre la myriade d’outils d’aide auditive qu’Apple ajoute à ses AirPods Pro via une mise à jour logicielle. Après tout, presque tous les écouteurs équipés d’Android peuvent se connecter à Gemini Live. Si vous recherchez une paire d’écouteurs qui pourraient également vous aider à entendre un peu mieux, c’est toujours ce que je choisirais.

En ce qui concerne une paire d’écouteurs qui font tout autre vous leur demanderiez dans tous les contextes, il y a très peu d’écouteurs que je peux recommander aussi fortement que les nouveaux Pixel Buds Pro 2. Ils ont une excellente suppression du bruit, fonctionnent très bien lors des appels et ont une autonomie de batterie suffisamment longue pour durer toute une journée de travail. . Je peux comprendre pourquoi Google a augmenté le prix de 30 $ par rapport à la dernière paire, et ils valent l’argent supplémentaire. Ce sont probablement les meilleurs écouteurs haut de gamme pour Android qui existent actuellement.